حلول قواعد البيانات

مميزات قواعد بيانات IBM

تم تصميم قواعد بيانات IBM لتشغيل التطبيقات والتحليلات وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر أي سحابة. تم تصميم مجموعة قواعد البيانات العلائقية وNoSQL لدينا لتشغيل جميع أعباء العمل مع الحفاظ على الأداء وكفاءة التكاليف. ندعم المعايير المفتوحة والتكاملات من خلال منصة البيانات لدينا watsonx.data، ونحسِّن التوازن بين التكلفة والأداء وفقًا لحالات الاستخدام الخاصة بك. من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات مفتوحة المصدر مثل Apache Iceberg والتكاملات الأصلية، يمكنك توحيد نسخة واحدة من البيانات والبيانات الوصفية ومشاركتها لتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي عبر قواعد البيانات، دون الحاجة إلى ترحيل أو إعادة فهرسة أو استخدام SQL.

تمكَّن من النشر عبر بيئتك المحلية أو أي سحابة، بما في ذلك IBM Cloud وAmazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform، مع توافق تام مع عمليات النشر المحلية ودون أي توقف في التطبيقات. حيث تعمل عمليات التكامل الأصلية مع بنية نسيج البيانات وIBM watsonx على تمكين أساس بيانات موثوق به لتسريع الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقه، مدعومًا بالمصدر المؤتمت وإثراء البيانات الوصفية والحوكمة واستنساخ البيانات.