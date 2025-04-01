IBM Cloud Databases for MySQL تضمن الخدمة المُدارة بالكامل أداءً يمكن التنبؤ به، وتوسعًا عند الطلب، وأمانًا قويًا. استفد من ميزة حديثة مثل وظائف نافذة SQL المحسّنة ودعم JSON المدمج لتبسيط التطوير والتركيز على الابتكار. IBM Cloud Databases for MySQL مصممة خصيصًا لمهمة حساسة التطبيق. حوّل تركيزك من إدارة قواعد البيانات إلى التطوير، حيث تكون خبرتك أكثر قيمة.
قم بتطبيق الرمز DSFREE250 عند التزويد لتحصل على 250 دولار أمريكي لاستخدامها في عروض قاعدة البيانات لمدة شهر واحد.
تدير شركة IBM النسخ الاحتياطية، والنسخ المتماثلة للقراءة، والتسجيل، والمراقبة، والتوسع، وغير ذلك الكثير.
تستخدم عمليات نشر MySQL مناطق توافر متعددة للحصول على اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 99.99%.
التشفير أثناء التنقل للبيانات من خلال TLS والتشفير في حالة السكون للبيانات على القرص والنسخ الاحتياطي للبيانات.
متوافق مع قانون HIPAA واللائحة العامة لحماية خصوصية التأمين الصحي وقانون حماية خصوصية التأمين الصحي وقانون حماية البيانات العامة (HIPAA) ومتوافق مع PCI-DSS وSOC 2 من النوع 2 وISO 27001 وISO 27017 وISO 27018.
انطلق إلى العالمية مع أدوات البنية الأساسية المتكاملة ككود دون أي رسوم إضافية.
قم بتوسيع نطاق الأقراص وذاكرة الوصول العشوائي ووحدات التخزين العشوائي ووحدات التخزين الافتراضية بشكل مستقل لتناسب متطلبات التطبيق الديناميكية مع Auto-Scaling والفوترة بالساعة.
يتم تبسيط إدارة البنية التحتية وخادم قاعدة البيانات الصيانة والصيانة مع هذه الخدمة المدارة MySQL. قم بأتمتة مهامك الروتينية بسرعة.
الميزة
MySQL ذاتية الاستضافة
IBM Cloud Databases for MySQL
التحجيم التلقائي
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النسخ الاحتياطية التلقائية للاسترداد التلقائي في الوقت المناسب
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توافر عالٍ مع اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 99.99% عبر ثلاثة مراكز بيانات في منطقة متعددة المناطق السحابيةIBM
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التزويد الفوري باستخدام تكوينات أفضل الممارسات في الصناعات
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إدارة نظام التشغيل بشفافية وأمان وترقيات نظام التشغيل
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اقتناء الخوادم وإدارتها والصيانة
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أحضر مفتاح التشفير الخاص بك للبيانات في وضع السكون
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المراقبة والتدقيق الأصليين التكامل
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التكامل السلس مع خدمات قابلية التكامل مع خدمات قابلية الاتصال
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يمكّن التطبيق بسلاسة من التعامل مع المعاملات القوية إلى جانب البحث السريع البرق والتحليلات مع التكامل مع Elasticsearch التكامل.
قم بتشغيل التطبيق، أو المهمة الدفعية أو الحاوية على منصة بدون خادم مُدارة.
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