IBM Cloud Databases for MySQL
خدمة قاعدة بيانات علائقية MySQL مُدارة بالكامل. نشر وتوسيع نطاقه دون عناء لقيادة الابتكار.
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®تعزيز تطبيق الويب الديناميكي الخاص بك من خلال MySQL القدرات التي لا مثيل لها

IBM Cloud Databases for MySQL تضمن الخدمة المُدارة بالكامل أداءً يمكن التنبؤ به، وتوسعًا عند الطلب، وأمانًا قويًا. استفد من ميزة حديثة مثل وظائف نافذة SQL المحسّنة ودعم JSON المدمج لتبسيط التطوير والتركيز على الابتكار. IBM Cloud Databases for MySQL مصممة خصيصًا لمهمة حساسة التطبيق. حوّل تركيزك من إدارة قواعد البيانات إلى التطوير، حيث تكون خبرتك أكثر قيمة.
كود الخصم 250 دولار أمريكي للحسابات الجديدة

قم بتطبيق الرمز DSFREE250 عند التزويد لتحصل على 250 دولار أمريكي لاستخدامها في عروض قاعدة البيانات لمدة شهر واحد.

حالة الاستخدام

النظام الهجين لعمليات المعالجة الآلية للأعمال المكتبية ونظم معالجة العمليات المكتبية سجلات مرضى الرعاية الصحية إدارة الأصول الرقمية الفعالة (DAM)
المزايا موثوقة. قابل للتخصيص. مصدر مفتوح MySQL مُدار بالكامل

تدير شركة IBM النسخ الاحتياطية، والنسخ المتماثلة للقراءة، والتسجيل، والمراقبة، والتوسع، وغير ذلك الكثير.

 التوافر العالي

تستخدم عمليات نشر MySQL مناطق توافر متعددة للحصول على اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 99.99%.

 الأمن

التشفير أثناء التنقل للبيانات من خلال TLS والتشفير في حالة السكون للبيانات على القرص والنسخ الاحتياطي للبيانات. 

 الامتثال

متوافق مع قانون HIPAA واللائحة العامة لحماية خصوصية التأمين الصحي وقانون حماية خصوصية التأمين الصحي وقانون حماية البيانات العامة (HIPAA) ومتوافق مع PCI-DSS وSOC 2 من النوع 2 وISO 27001 وISO 27017 وISO 27018.

 إدراك الأتمتة

انطلق إلى العالمية مع أدوات البنية الأساسية المتكاملة ككود دون أي رسوم إضافية.

 قابلية التوسع والمرونة

قم بتوسيع نطاق الأقراص وذاكرة الوصول العشوائي ووحدات التخزين العشوائي ووحدات التخزين الافتراضية بشكل مستقل لتناسب متطلبات التطبيق الديناميكية مع Auto-Scaling والفوترة بالساعة. 
ميزة

يتم تبسيط إدارة البنية التحتية وخادم قاعدة البيانات الصيانة والصيانة مع هذه الخدمة المدارة MySQL. قم بأتمتة مهامك الروتينية بسرعة.

الميزة 

MySQL ذاتية الاستضافة

IBM Cloud Databases for MySQL

التحجيم التلقائي

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النسخ الاحتياطية التلقائية للاسترداد التلقائي في الوقت المناسب

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توافر عالٍ مع اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 99.99% عبر ثلاثة مراكز بيانات في منطقة متعددة المناطق السحابيةIBM

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التزويد الفوري باستخدام تكوينات أفضل الممارسات في الصناعات

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إدارة نظام التشغيل بشفافية وأمان وترقيات نظام التشغيل

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اقتناء الخوادم وإدارتها والصيانة

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أحضر مفتاح التشفير الخاص بك للبيانات في وضع السكون

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المراقبة والتدقيق الأصليين التكامل

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التكامل السلس مع خدمات قابلية التكامل مع خدمات قابلية الاتصال

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المنتجات ذات الصلة IBM Cloud Databases for Elasticsearch

يمكّن التطبيق بسلاسة من التعامل مع المعاملات القوية إلى جانب البحث السريع البرق والتحليلات مع التكامل مع Elasticsearch التكامل.

 IBM Cloud Code Engine

قم بتشغيل التطبيق، أو المهمة الدفعية أو الحاوية على منصة بدون خادم مُدارة.

 خدمات البيانات السحابية IBM Cloud Data Services

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الخطوات التالية
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