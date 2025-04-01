IBM Cloud Databases for MySQL تضمن الخدمة المُدارة بالكامل أداءً يمكن التنبؤ به، وتوسعًا عند الطلب، وأمانًا قويًا. استفد من ميزة حديثة مثل وظائف نافذة SQL المحسّنة ودعم JSON المدمج لتبسيط التطوير والتركيز على الابتكار. IBM Cloud Databases for MySQL مصممة خصيصًا لمهمة حساسة التطبيق. حوّل تركيزك من إدارة قواعد البيانات إلى التطوير، حيث تكون خبرتك أكثر قيمة.