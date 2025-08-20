افتح آفاق نجاح غير محدودة ومثبتة، ووسّع أعمالك بسهولة مع IBM و Cockroach Labs.
مكّن مؤسستك مع Cockroach Labs وIBM للتوسّع بسهولة بما يلائم احتياجات عملك. تعامَل بسلاسة مع أحجام هائلة من أحمال المعاملات على مستوى العالم، بمرونة واتساق، مع وصول آمن بدون تعطل.
وسّع نطاق البيانات والتطبيقات فورًا عبر مناطق متعددة باستخدام SQL الموزع من CockroachDB. يمكنك تلبية الطلب باستمرار والتعامل مع أحمال التشغيل الكبيرة عالميًا بسهولة، سواء كانت مستضافة على السحابة أو محليًا أو في بيئتك السحابية الخاصة.
حقّق استمرارية التشغيل دون انقطاع بفضل مزايا قواعد البيانات الموزعة (distributed SQL)، حيث يمكنك ضمان التوافر عبر أي نطاق جغرافي من خلال التبديل التلقائي عند الفشل، والحماية الموثوقة للبيانات، وتنفيذ التحديثات دون توقف عبر بنية تحتية متعددة الفعالية.
تنقّل بثقة في بيئة أمان البيانات، وواصل إدارة مهام سير العمل الحساسة باستخدام تقنيات التشفير المعتمدة من IBM، والحوسبة السرية، وأطر الامتثال. وفي الوقت ذاته، تتيح لك CockroachDB التحكم في موقع البيانات لدعم متطلبات الخصوصية والامتثال التنظيمي.
أطلق إمكانات أعمالك من خلال تحسين البيانات بالذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات أحمال التشغيل الحديثة. حسِّن إمكانية الوصول من خلال تشغيل التطبيقات والخدمات في مواقع متعددة والتحكم في أماكن تخزين البيانات.