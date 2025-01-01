تدعم رسائل IBM Messages for RabbitMQ على منصة IBM Cloud بروتوكولات مراسلة متعددة كوسيط. فهي تُتيح لك توجيه الرسائل وتتبُّعها ووضعها في قائمة الانتظار بمستويات ثبات قابلة للتخصيص، وإعدادات التسليم، وتأكيدات النشر.
تواصَل بين خدماتك في نظام موزّع مكتوب بلغات برمجة مختلفة أو يستخدم بروتوكولات متعددة،
من خلال وسيط رسائل مُدار بالكامل وذي زمن انتقال قصير.
تدعم رسائل IBM Messages for RabbitMQ على منصة IBM Cloud بروتوكولات مراسلة متعددة كوسيط. فهي تُتيح لك توجيه الرسائل وتتبُّعها ووضعها في قائمة الانتظار بمستويات ثبات قابلة للتخصيص، وإعدادات التسليم، وتأكيدات النشر. تواصَل بين خدماتك في نظام موزّع مكتوب بلغات برمجة مختلفة أو يستخدم بروتوكولات متعددة، من خلال وسيط رسائل مُدار بالكامل وذي زمن انتقال قصير.
انتقل إلى النطاق العالمي باستخدام أدوات البنية التحتية المتكاملة كرمز، مثل IBM Cloud Schematics مع Terraform ودعم Red Hat Ansible دون أي تكلفة إضافية.
كما تسمح لك Messages for RabbitMQ بتوسيع نطاق القرص وذاكرة الوصول العشوائي على نحوٍ مستقل بما يناسب متطلباتك. ويُمكنك التوسُّع بمرونة بمجرد استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API).
تُتيح هذه الخدمة توجيهًا مرنًا باستخدام التوجيه الثابت أو القائم على التعابير النمطية، مع خيارات توجيه متعددة مثل التوجيه المباشر، والموضوعي، والمتعدد، وتوجيه الرؤوس.
يُتيح لك مفتاح IBM Key Protect إمكانية إحضار مفتاح تشفيرك. فكل عملية نشر تدعم الشبكات الخاصة والتدقيق داخل قاعدة البيانات والمزيد.
بناء تطبيقات مؤسسية قابلة للتوسع يمكنها التعامل مع الملايين من المستخدمين.
نشر البيانات والاشتراك فيها من الحافة والمساعدة في تمكين الاتصالات من جهاز إلى جهاز باستخدام بروتوكول المراسلة MQTT.
انتقل من بنية التطبيقات الأحادية إلى نموذج الهيكل القائم على الخدمات المصغَّرة، واستخدِم Messages for RabbitMQ لضمان تواصُل سلس بين هذه الخدمات.
تم إنشاء منصة OVERBLIQ لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة على بيئة IBM Cloud لضمان قابلية التوسع والسرعة. “
خدمة بث لبناء مسارات البيانات في الوقت الفعلي وتطبيقات البث المباشر.
حل مُدار بالكامل لتحقيق أداء في الوقت الفعلي للتخزين المؤقت، والتواصل عبر النشر/الاشتراك، والمزيد.
جرِّب حل Kubernetes مُدارًا ومعتمدًا؛ مصممًا لإنشاء مجموعة من مضيفي الحوسبة لنشر التطبيقات القائمة على الحاويات وإدارتها على IBM Cloud.
استفِد من إحدى منصات إنترنت الأشياء والذكاء الصناعي، الرائدة لزيادة قيمة أصولك المتصلة.