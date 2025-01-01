تدعم رسائل IBM Messages for RabbitMQ على منصة IBM Cloud بروتوكولات مراسلة متعددة كوسيط. فهي تُتيح لك توجيه الرسائل وتتبُّعها ووضعها في قائمة الانتظار بمستويات ثبات قابلة للتخصيص، وإعدادات التسليم، وتأكيدات النشر. تواصَل بين خدماتك في نظام موزّع مكتوب بلغات برمجة مختلفة أو يستخدم بروتوكولات متعددة، من خلال وسيط رسائل مُدار بالكامل وذي زمن انتقال قصير.