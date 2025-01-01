IBM Messages for RabbitMQ
وسيط رسائل متعدد البروتوكولات ومفتوح المصدر
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خلفية سوداء مع مربعات زرقاء متنوعة متداخلة مع بعضها

دعم بروتوكولات مراسلة متعددة

تدعم رسائل IBM Messages for RabbitMQ على منصة IBM Cloud بروتوكولات مراسلة متعددة كوسيط. فهي تُتيح لك توجيه الرسائل وتتبُّعها ووضعها في قائمة الانتظار بمستويات ثبات قابلة للتخصيص، وإعدادات التسليم، وتأكيدات النشر. تواصَل بين خدماتك في نظام موزّع مكتوب بلغات برمجة مختلفة أو يستخدم بروتوكولات متعددة، من خلال وسيط رسائل مُدار بالكامل وذي زمن انتقال قصير.

 
اعتماد الأتمتة

انتقل إلى النطاق العالمي باستخدام أدوات البنية التحتية المتكاملة كرمز، مثل IBM Cloud Schematics مع Terraform ودعم Red Hat Ansible دون أي تكلفة إضافية.
قابلية توسيع/تصغير مرنة

كما تسمح لك Messages for RabbitMQ بتوسيع نطاق القرص وذاكرة الوصول العشوائي على نحوٍ مستقل بما يناسب متطلباتك. ويُمكنك التوسُّع بمرونة بمجرد استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API).

 
توجيه مرن

تُتيح هذه الخدمة توجيهًا مرنًا باستخدام التوجيه الثابت أو القائم على التعابير النمطية، مع خيارات توجيه متعددة مثل التوجيه المباشر، والموضوعي، والمتعدد، وتوجيه الرؤوس.

 
الأمن المتقدم

يُتيح لك مفتاح IBM Key Protect إمكانية إحضار مفتاح تشفيرك. فكل عملية نشر تدعم الشبكات الخاصة والتدقيق داخل قاعدة البيانات والمزيد.
حالات الاستخدام الاتصالات عبر الويب والأجهزة المحمولة

بناء تطبيقات مؤسسية قابلة للتوسع يمكنها التعامل مع الملايين من المستخدمين.

 إنترنت الأشياء

نشر البيانات والاشتراك فيها من الحافة والمساعدة في تمكين الاتصالات من جهاز إلى جهاز باستخدام بروتوكول المراسلة MQTT.

الخدمات المصغرة

انتقل من بنية التطبيقات الأحادية إلى نموذج الهيكل القائم على الخدمات المصغَّرة، واستخدِم Messages for RabbitMQ لضمان تواصُل سلس بين هذه الخدمات.

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