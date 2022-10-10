يُعَد IBM Netezza Performance Server مستودع بيانات مؤسسيًا سحابيًا أصليًا، وهو مصمّم لتشغيل التحليلات العميقة وذكاء الأعمال وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي (ML) من خلال جعل البيانات موحدة ومتاحة للوصول إليها وقابلة للتوسع في أي مكان.
ادفع مقابل ما تحتاجه فقط، عندما تحتاج إليه من خلال التوسع المرن المدعوم بالذكاء الاصطناعي ووضع الاستهلاك بالساعة.
يدعم Netezza التنسيقات المفتوحة والتكامل مع watsonx.data لتحسين التحليلات وأعباء العمل للذكاء الاصطناعي عبر جميع بياناتك على السحابة الهجينة.
تتيح تقنية المعالجة المتوازية الكثيفة الحاصلة على براءة اختراع Netezza إمكانية إجراء استعلامات وأعباء عمل تحليلية أسرع يمكن أن تدعم آلاف المستخدمين المتزامنين للحصول على رؤى شبه فورية.
منح حق الوصول وتوزيع البيانات بين المستخدمين والأطراف الخارجية دون تكرار البيانات. وتمكين الحوكمة المركزية والجودة والامتثال الأفضل من خلال التكامل مع كتالوج IBM Knowledge Catalog.
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يتوفر الآن Netezza Performance Server كخدمة في Azure Marketplace. تحكَّم في الإنفاق من خلال خدمة مستودع البيانات السحابي بنظام الدفع حسب الاستخدام المُدارة بالكامل.
أصبحت التحليلات والرؤى البسيطة عالية السرعة التي يمكن للجميع الوصول إليها في كل مكان متاحة الآن للمعاينة في AWS.
وسّع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة باستخدام Netezza كخدمة على AWS وwatsonx.data.