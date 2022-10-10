يُعَد IBM Netezza Performance Server مستودع بيانات مؤسسيًا سحابيًا أصليًا، وهو مصمّم لتشغيل التحليلات العميقة وذكاء الأعمال وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي (ML) من خلال جعل البيانات موحدة ومتاحة للوصول إليها وقابلة للتوسع في أي مكان.