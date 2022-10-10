IBM Netezza Performance Server
تتمثل في تحليلات موحدة يمكن التنبؤ بتكلفتها والذكاء الاصطناعي عبر السحابة الهجينة
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توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي من خلال مستودع بيانات سحابي موحَّد وفعَّال من حيث التكلفة

يُعَد IBM Netezza Performance Server مستودع بيانات مؤسسيًا سحابيًا أصليًا، وهو مصمّم لتشغيل التحليلات العميقة وذكاء الأعمال وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي (ML) من خلال جعل البيانات موحدة ومتاحة للوصول إليها وقابلة للتوسع في أي مكان. 

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استمتع بإمكانية التنبؤ بالتكلفة في التقنية السحابية

ادفع مقابل ما تحتاجه فقط، عندما تحتاج إليه من خلال التوسع المرن المدعوم بالذكاء الاصطناعي ووضع الاستهلاك بالساعة.
توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي

يدعم Netezza التنسيقات المفتوحة والتكامل مع watsonx.data لتحسين التحليلات وأعباء العمل للذكاء الاصطناعي عبر جميع بياناتك على السحابة الهجينة. 
توفير رؤى أسرع للجميع

تتيح تقنية المعالجة المتوازية الكثيفة الحاصلة على براءة اختراع Netezza  إمكانية إجراء استعلامات وأعباء عمل تحليلية أسرع يمكن أن تدعم آلاف المستخدمين المتزامنين للحصول على رؤى شبه فورية.
تأمين مشاركة البيانات

منح حق الوصول وتوزيع البيانات بين المستخدمين والأطراف الخارجية دون تكرار البيانات. وتمكين الحوكمة المركزية والجودة والامتثال الأفضل من خلال التكامل مع كتالوج IBM Knowledge Catalog.

دراسات حالة

تحسين أداء الأعمال

كيف تمكَّنت Conestoga من الانتقال من Netezza المحلية إلى IBM Netezza SaaS في AWS دون أي توقف ومع توافق بنسبة 100% لأعباء العمل.

تقديم الخدمات المصرفية المخصصة

كيفية استعداد كابيتال بنك الأردن للنمو السريع من خلال محور بيانات موحّد وتحليلات قوية مع Netezza.
ترقية هائلة

طريقة Bic Camera Inc. لزيادة أوقات الإبلاغ عن البيانات بمقدار مائة مرة باستخدام Netezza Performance Server on IBM Cloud Pak for Data.
تعزيز القرارات القائمة على البيانات

كيف تتبنى شركة ماجد الفطيم للتجزئة أسلوبًا قائمًا على البيانات للوصول إلى أكثر من 750,000 عميل يوميًا باستخدام Netezza Performance Server.

الموارد

تقرير Forrester

اطّلع على كيفية مساعدة Netezza لشركة IBM في تحقيق عائد استثمار بنسبة 241% في تقرير Forrester للأثر الاقتصادي الإجمالي لإدارة البيانات لعام 2022.

 اقرأ التقرير إعلان Azure Marketplace

يتوفر الآن Netezza Performance Server كخدمة في Azure Marketplace. تحكَّم في الإنفاق من خلال خدمة مستودع البيانات السحابي بنظام الدفع حسب الاستخدام المُدارة بالكامل.

 البدء جديد في AWS

أصبحت التحليلات والرؤى البسيطة عالية السرعة التي يمكن للجميع الوصول إليها في كل مكان متاحة الآن للمعاينة في AWS.

 اقرأ المدونة انضم إلى مجتمعنا وتمكَّن من الوصول إلى محتوى بث الويب

وسّع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة باستخدام Netezza كخدمة على AWS وwatsonx.data.

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