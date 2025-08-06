قاعدة بيانات المفتاح والقيمة مُدارة بالكامل لتحقيق الأداء المثالي في الوقت الفعلي
قلل المدة اللازمة لاستجابة التطبيقات لديك إلى أجزاء من الثانية باستخدام Databases for Redis المُدار بالكامل. حقق أداءً محسّنًا من حيث التكلفة، وزمن انتقال قصيرًا، وإنتاجية عالية، من خلال حل عالي التوافر وقابل للتوسع.
يمكن للمطورين التركيز على إنشاء التطبيقات بدلاً من التعامل مع النُسخ الاحتياطية، والتسجيل، والمراقبة، وإمكانية التوسع، وإعداد الأجهزة، وتصحيح البرامج.
تُشفر البيانات في أثناء التخزين والنقل، كما يتيح لك التكامل مع IBM® Key Protect استخدام مفتاح التشفير الخاص بك للبيانات المخزنة.
يتيح لك IBM Cloud® Databases Cache إمكانية تكبير/تصغير حجم القرص والذاكرة العشوائية بشكل مستقل بحيث يلائما متطلبات تطبيقاتك بأفضل شكل ممكن.
تتوافق هذه الخدمة مع واجهات برمجة تطبيق Redis® وتنسيقات البيانات والعملاء، ما يعني أن التطبيقات التي تستخدم Redis بالفعل يمكنها بسهولة استخدام IBM Cloud Databases Cache كبديل مباشر.
تم إنشاء منصة OVERBLIQ لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة على بيئة IBM Cloud من أجل قابلية التوسع والسرعة، حيث يمكن للعملاء التركيز على تطوير المحتوى، وليس على بناء البنية التحتية لتطبيقاتهم الجديدة. وقد أدى ذلك إلى تسريع وقت تطوير تطبيق الأجهزة المحمولة بنسبة 50%، وتقليل تكلفة التطوير بنسبة 80% أقل من التكاليف الداخلية المعتادة.
قاعدة البيانات العلائقية الكائنية PostgreSQL جاهزة للاستخدام في المؤسسات ومُدارة بالكامل، ومصممة للتكامل الأصلي مع IBM Cloud.
خدمة قاعدة بيانات MySQL علائقية مُدارة بالكامل. انشر حلولك وتوسَّع فيها دون عناء لتحفيز ابتكاراتك.
استخدم Databases for Redis مع watsonx Assistant لتسهيل الاستجابات السريعة والملاءمة للسياق.
جرِّب حل Kubernetes المُدار والمعتمد، والمصمم لإنشاء مجموعة من مضيفي الحوسبة لنشر التطبيقات القائمة على الحاويات وإدارتها على IBM Cloud.
