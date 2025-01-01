IBM Cloud Databases for MongoDB
أداة MongoDB كخدمة، تم إنشاؤها لتكون جاهزة للمؤسسة مع التكامل الأصلي في IBM Cloud
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امرأة تستخدم الكمبيوتر المحمول على طاولة وزملاء يعملون في الخلفية

تشغيل Databases for MongoDB

تتيح خدمة IBM Cloud® Databases for MongoDB للمطورين الاستفادة من أحدث ميزات MongoDB: ومستندات JSON الثرية بالمعلومات، ولغة الاستعلامات القوية، والمعاملات متعددة المستندات، وواجهات برمجة التطبيقات الموثوق بمصدرها الأصلي.
مُدار بالكامل

إن تقديم MongoDB كخدمة يعني أن IBM تتولى العديد من مهام إدارة قواعد البيانات مثل النُسخ الاحتياطية، والتوفر العالي، والتسجيل، والمراقبة، والتزويد بالأجهزة، بالإضافة إلى تصحيح البرامج والميزات الأمنية.
التوفر العالي

تم تصميم عمليات نشر MongoDB لتحقيق توفر عالٍ، باستخدام ثلاث مناطق فرعية منفصلة تضمها منطقة واحدة أساسية؛ لإتاحة التوفر العالي الذي يساعد على تطبيق اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 99.99%. تنتقل كافة النُسخ الاحتياطية تلقائيًّا إلى IBM Cloud Object Storage ويمكن استعادتها إلى مناطق IBM Cloud الأخرى.
الأمان

توفر IBM Cloud تشفير البيانات أثناء تنقلها من خلال TLS وتشفير البيانات الساكنة على القرص والنُسخ الاحتياطية. توفر كل قاعدة بيانات تكاملًا مع IBM Key Protect أو IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services.
الامتثال

تُعَدّ إصدارات Standard وEnterprise من IBM Cloud Databases for MongoDB متوافقة مع قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) ومتوافقة مع معايير PCI-DSS، وSOC 2 Type 2، وISO 27001، وISO 27017، وISO 27018.

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العرض الترويجي

حالات الاستخدام

إنترنت الأشياء (IOT)

تسريع تسليم تطبيقات إنترنت الأشياء (IOT). يتم وضع MongoDB بشكل مثالي للتعامل مع الكميات الكبيرة من البيانات التي تنشئها أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) في الوقت الفعلي. استخدم MongoDB لجمع هذه البيانات في الوقت الفعلي من ملايين الأجهزة وتحليلها والحصول على معارف قيّمة حول سلوك المستخدم وأداء النظام.
تطبيقات الويب

يجعل نموذج بيانات المستندات MongoDB تخزين ودمج بيانات الهياكل المتنوعة أمرًا سهلًا، مع إمكانية الوصول المرن إلى البيانات ووظائف الفهرسة الثرية بالميزات. تتيح لك قاعدة البيانات المُدارة بالكامل من IBM التفرغ للتركيز على بناء تطبيقات قابلة للتوسع باستخدام ابتكارات تقنية مفتوحة المصدر. تعمل قواعد بيانات IBM Cloud Databases for MongoDB على تحسين تقدم تطبيقات الويب والتطبيقات المحمولة التي لا تحتاج التثبيت المسبق. 
تطبيقات الهواتف المحمولة

تعمل MongoDB وواجهات REST برمجة التطبيقات على تشغيل تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة في الوقت الفعلي. يمكنك إنشاء تطبيقات مبتكرة باستخدام MongoDB مع Angular، وReact، وNode.JS بما يتناسب مع حجم متطلبات العملاء. بفضل ميزات مثل المخططات المرنة ولغة الاستعلام المعبرة والتحليلات السريعة والمزيد، تُعَدّ MongoDB جزءًا أساسيًّا من نماذج التطبيقات الحديثة سريعة التقدم والتطور.

 
إنترنت الأشياء (IOT)

تسريع تسليم تطبيقات إنترنت الأشياء (IOT). يتم وضع MongoDB بشكل مثالي للتعامل مع الكميات الكبيرة من البيانات التي تنشئها أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) في الوقت الفعلي. استخدم MongoDB لجمع هذه البيانات في الوقت الفعلي من ملايين الأجهزة وتحليلها والحصول على معارف قيّمة حول سلوك المستخدم وأداء النظام.
تطبيقات الويب

يجعل نموذج بيانات المستندات MongoDB تخزين ودمج بيانات الهياكل المتنوعة أمرًا سهلًا، مع إمكانية الوصول المرن إلى البيانات ووظائف الفهرسة الثرية بالميزات. تتيح لك قاعدة البيانات المُدارة بالكامل من IBM التفرغ للتركيز على بناء تطبيقات قابلة للتوسع باستخدام ابتكارات تقنية مفتوحة المصدر. تعمل قواعد بيانات IBM Cloud Databases for MongoDB على تحسين تقدم تطبيقات الويب والتطبيقات المحمولة التي لا تحتاج التثبيت المسبق. 
تطبيقات الهواتف المحمولة

تعمل MongoDB وواجهات REST برمجة التطبيقات على تشغيل تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة في الوقت الفعلي. يمكنك إنشاء تطبيقات مبتكرة باستخدام MongoDB مع Angular، وReact، وNode.JS بما يتناسب مع حجم متطلبات العملاء. بفضل ميزات مثل المخططات المرنة ولغة الاستعلام المعبرة والتحليلات السريعة والمزيد، تُعَدّ MongoDB جزءًا أساسيًّا من نماذج التطبيقات الحديثة سريعة التقدم والتطور.

 

MongoDB للمؤسسات

استفد من القوة الكاملة لـ MongoDB لتطبيقات المؤسسات، وخاصةً للبيئات الخاضعة للتنظيم التي تحتاج إلى قدرات تشفير بيانات قوية وقابلية التدقيق.
تسجيل التدقيق التفصيلي

يمكن تتبع أنشطة نشر المستخدمين والتطبيقات المتعددة من خلال تسجيل تحديثات المخطط، والمصادقة، وعمليات إدارة البيانات.

 تشفير مستوى الحقل من جانب العميل

تشفير حقول البيانات المحددة داخل قاعدة البيانات. مع Mongo Enterprise، يمكن لقاعدة البيانات تشفير الحقول تلقائيًّا من جانب العميل دون حاجة إلى تكوين أو تعليمات من جانب الخادم.

 MongoDB Ops Manager

يوفر منصة إدارة لمسؤولي قواعد البيانات مع رؤية ثرية للأداء من خلال استخدام مجموعة قوية من أدوات تحليل الاستعلامات، والتشخيص، والمراقبة.

 اعتماد الأتمتة

انتقل إلى النطاق العالمي باستخدام أدوات البنية التحتية المتكاملة كرمز، مثل IBM Cloud Schematics مع Terraform ودعم Red Hat® Ansible® بدون أي تكلفة إضافية.

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