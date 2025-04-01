IBM أوميجامون
مراقبة وإدارة التطبيقات والبيئات المتطورة للكمبيوتر المركزي المعقدة
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منتجات ®OMEGAMON عبارة عن مجموعة من المنتجات المستخدمة لمراقبة وإدارة بيئات وبيئات الكمبيوتر المركزية المتطورة. منتجات ®OMEGAMON شارك التقنية المشتركة، Tivoli Management Services on z/OS. 

IBM تعمل مجموعة منتجات وبرمجيات أومجامون على تمكين فرق العمليات والنظام الخبير من تجنب الانقطاعات من خلال تسليحهم بالقدرة على التعرف على المشكلات وإصلاحها بشكل أسرع.

  • استجب بسرعة من خلال عمليات التنبيه الذكية.
  • اعمل بكفاءة مع واجهات سهلة التعلم وقابلة للتخصيص.
  • تقليل التكاليف باستخدام أدوات الإدارة عبر الأنظمة والترخيص الموحد.
  • تحديث للتعامل مع أحمال التشغيل الجديدة المعقدة بثقة.
ما الجديد ملخص الميزة والتحديثات الخاصة ب ®أوميغامون
المنتج مجموعة المنتجات IBM Z Service Management Suite

ادمج مراقبة ®OMEGAMON مع IBM نظام الأتمتة و Netview و إدارة الأصول لمؤسستك ®z/OS.

 مجموعة مراقبة Z Suite IBM Z Monitoring Suite

مراقبة البيئات المستندة إلى z/OSبما في ذلك نظام التشغيل، والشبكات، وبيئات التخزين و ®CICS و IMS و ®Db2 و ®WebSphere و MQ.

 IBM zSystems Integration for Observability

توفير بيانات التكامل الجديدة وواجهات المستخدم للعملاء الذين لديهم وكلاء أوميجامون مستقلون ®.
إدارة الأنظمة الفرعية z/OS بالنسبة إلى ®CICS

تحسين الأداء وتقليل انقطاعات ®CICS Transaction Server على z/OS و CICS Transaction Gateway على z/OS.

 استكشاف OMEGAMON for CICS on z/OS بالنسبة ل IMS

تحسين الأداء وتوافر الأنظمة الحيوية IMS وتمكين المشغلين من إدارة IMS من وحدة تحكم واحدة.

 استكشاف OMEGAMON for IMS on z/OS بالنسبة لـ MQ

مراقبة IBM MQ  و IBM Integration Bus الرئيسية للتأكد من أن عمليات النظام تتجنب الاختناقات ومشاكل الأداء.

 استكشاف OMEGAMON for Messaging for z/OS بالنسبة ل Db2

استخدم أداة واحدة لرصد وتحليل وضبط الأداء IBM Db2 for z/OS و Db2 التطبيق.

 استكشف ®OMEGAMON XE لـ Db2 الأداء خبير عن ®WebSphere

راقب WebSphere Application Server على z/OS مع معلومات تشخيصية متعمقة حول التطبيق العملي على .

 استكشف مدير التطبيق المركب على z/OS
مراقبة البنية التحتية وإدارتها بالنسبة لنظام التشغيل z/OS

احصل على أساس لمراقبة z/OS الموارد والرؤية في نظام التشغيل والنظام الفرعي للأداء .

 استكشاف OMEGAMON for z/OS للشبكات

مراقبة عمليات شبكة الكمبيوتر المركزية، بما في ذلك IBM Communications Server for z/OS.

 استكشاف OMEGAMON for Networks on z/OS بالنسبة للتزين التخزين

إدارة التخزين التخزين واستخدام الإجراءات التصحيحية لإلغاء الانقطاعات المتعلقة بالتخزين والأداء.

 استكشاف OMEGAMON for Storage on z/OS عن z/OS لوحة المعلومات

ادمج البيانات من عدة وكلاء مراقبة وتنبيهات من ®أوميجامون على مساحة عمل رسومية واحدة.

 استكشف ®إصدار لوحة المعلومات أوميجامون لجاوة

تقديم الرؤى في استخدامات جافا Virtual Machines الموارد وإحصائيات طلبات واجهة برمجة التطبيقات z/OS Connect EE عبر نطاقات متعددة z/OS.

 استكشاف OMEGAMON for JVM on z/OS التسجيل في التجربة ل z/VM و Linux®

عرض ®z/VM البيانات من مجموعة الأدوات الخاصة بالأداء z/VM المقترنة Linux على IBM Z بيانات الأداء من أجل حل المشكلات بسرعة.

 استكشف ®OMEGAMON XE على z/VM و Linux
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