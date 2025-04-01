بصفتك مديرًا لتقنية المعلومات يتطلع إلى تحسين إمكانية المراقبة التشغيلية، فمن المهم جمع المعارف من النظام المركزي والمنصات الموزعة في إطار تجربة مستخدم موحدة. يوفر حل IBM Z Integration for Observability بنية تحتية أساسية، ما يجعل ذلك متاحًا لعملاء IBM OMEGAMON غير المصرح لهم حاليًا باستخدام IBM Z Monitoring Suite أو IBM Z Service Management Suite.



يمكنك الاستفادة من منظومة البيانات هذه لإرسال بيانات OMEGAMON إلى لوحة معلومات واحدة مخصصة لإدارة الخدمات وتزويد أدوات المراقبة الأخرى بها من دون الحاجة إلى الترقية لاستخدام المجموعات. وهذا يساعدك على زيادة تأثير دمج إمكانية المراقبة في عمليات الذكاء الاصطناعي عبر السحابة الهجينة.