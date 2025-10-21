مراقبة بيئة z/OS الخاصة بك وإدارتها باستخدام تحليلات المشكلات وتكامل المنصة المفتوحة.
تُعَد IBM® Z Monitoring Suite مجموعة من البرامج توفِّر قابلية ملاحظة أداء البنية التحتية في الوقت شبه الفعلي وكذلك المقاييس التاريخية عبر z/OS والشبكات والأنظمة الفرعية للتخزين، وبيئات تشغيل Java وDb2® on z/OS CICS وIMS وMQ for z/OS وIntegration Bus for z/OS وApp Connect Enterprise on Z، وخوادم WebSphere Liberty.
تتضمن IBM Z Monitoring Suite واجهة مستخدم تساعد على دمج المعلومات من نظام التشغيل والشبكات وأنظمة التخزين الفرعية في مساحة عمل واحدة. توفِّر هذه القدرة المتكاملة تحليلًا متعمقًا، وتنبيهات مركَّبة من مناطق متعددة لتحديد المشكلات بسرعة، وإجراءات لمعالجتها. باستخدام مجموعة الإدارة المتكاملة هذه، يمكنك تعزيز التواصل بشكل أكبر من أجل طريقة أكثر كفاءة لإدارة منصة z/OS.
تتضمن IBM Z Monitoring Suite المكوِّنات البرمجية التالية:
تمكين فِرَق تكنولوجيا المعلومات من تحديد المشكلات التشغيلية الشائعة بشكل استباقي وتحديد حدود التنبيهات باستخدام OMEGAMON AI Insights.
دمج طرق العرض وإنشاء لوحات معلومات مركَّبة للتطبيقات لجمع معلومات ومهام إدارة الكمبيوتر المركزي في بيئة واحدة. بث مقاييس OMEGAMON إلى منصات الذكاء الاصطناعي المفتوحة الشهيرة.
تحديد أولويات المشكلات وعزلها واستخدام الأدوات المؤتمتة لحلها. المساعدة على منع الانقطاعات ومشكلات الأداء من خلال التنبيهات الذكية وإعداد التقارير المستهدفة والربط بالأدوات ذات الصلة.
تقليل وقت حل المشكلات من خلال تحسين التعاون بين الفِرَق، وتمكين أدوات ChatOps المدمجة في Slack وMicrosoft Teams أو Mattermost.
تحديد التأخيرات أو الانقطاعات المحتملة. الحصول على نقطة تحكُّم واحدة على الأنظمة الفرعية IMS وCICS وDb2 في Parallel Sysplex، ومراقبة طلبات IMS Connect TCP/IP وCICS Transaction Gateway.
اكتشاف العوائق في التعليمات البرمجية وموارد الخادم والتبعيات الخارجية المفقودة. مراقبة المعاملات الجارية والتقاط التتبُّعات التشخيصية بشكل ديناميكي لتسريع تحليل المشكلات.
OMEGAMON
إدارة سلامة منصة Z باستخدام حل شامل للأداء والتوافر، لتحليل وإدارة أنظمة التشغيل وقواعد البيانات أو البيئات الأخرى بشكل استباقي لتحقيق أداء مثالي.
منتجات OMEGAMON المضمَّنة في المجموعة هي:
Service Management Unite Enterprise Edition
هي عبارة عن واجهة مستخدم قابلة للتخصيص وقائمة على الإنترنت تُظهر لوحة معلومات وتجمع معلومات إدارة النظام المركزي ومهامها من مصادر مختلفة في بيئة واحدة. تساعد مراقبة وأتمتة الأحداث غير الطبيعية على تحديد المشاكل وتشخيصها وإصدار الأوامر وعرض النتائج في واجهة واحدة.
وهي تساعد في توفير رؤية متكاملة لعمليات الكمبيوتر المركزي لمراقبة سلامة النظام وتقليل الوقت المستغرق لتحديد المشكلات وحلها باستخدام IBM OMEGAMON، وIBM Z System Automation، وIBM Z NetView، وIBM Z Workload Scheduler، وIBM Z Operations Analytics.
Tivoli Management Services on z/OS
بنية متكاملة متعددة الطبقات تتكون من عناصر للوصول إلى البيانات والاتصال والعرض، والتي تتيح التشغيل عبر المنصات، وتكامل البيانات على مستوى المؤسسة لتطبيقات إدارة الأنظمة.
تدعم قاعدة البرمجيات تطوير وتشغيل Tivoli Enterprise Monitoring Server، وTivoli Enterprise Portal Server، وTivoli Enterprise Portal، ووكلاء مراقبة Tivoli Enterprise.
Tivoli Composite Application Manager for Application Diagnostics on z/OS
يضمن توافر وأداء تطبيقات وخدمات الأعمال الحيوية القائمة على Java من خلال مراقبة شاملة لسلامة وأداء أجهزة Java الافتراضية والتطبيقات المدمجة فيها.
تمكين التنبيهات الاستباقية لالتقاط تقارير الذاكرة المؤقتة والخيوط والطرق، لتزويد فِرَق التطوير بمقاييس في الوقت الفعلي لتشخيص المشكلات. يجمع المقاييس التاريخية لإعداد التقارير وتتبُّع توجهات السعة.
Z ChatOps
يوفر قدرات روبوت المحادثة التي تمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى المعلومات من أدوات إدارة أنظمة Z، مثل IBM Z System Automation وIBM OMEGAMON وIBM Z NetView وIBM Z Workload Scheduler، داخل منصات التعاون مثل Slack وMattermost وMicrosoft Teams.
تمكِّن ChatOps الفِرَق المتعددة من التعاون عند تفعيل حدث في IBM Z، مع تقديم توصيات مدعومة بالتعلم الآلي لمساعدة الفِرَق على عزل المشكلات وحلها بسرعة.
Z Common Data Provider مع Apache Kafka
تُتيح الوصول إلى بيانات عمليات تكنولوجيا المعلومات من أنظمة z/OS وبثها إلى منصة التحليلات بتنسيق قابل للاستهلاك.
يُعَد مزوِّد بيانات واحدًا لمصادر البيانات المنظمة وغير المنظمة. كما يوفر تدفق بيانات شبه فوري لبيانات تشغيل z/OS، مثل بيانات System Management Facilities (SMF)، وبيانات OMEGAMON، وسجلات z/OS إلى منصة التحليلات الخاصة بك.
Z Resource Discovery Data Service
عنصر معبأ في حاوية يساعد على إدارة بيانات الموارد وتنسيقها وتقديمها عبر واجهات برمجة التطبيقات؛ لتوفير حل حديث لاستخراج بيانات z/OS وتخزين البيانات التي يتم اكتشافها.
يُستخدم لفهم الموارد التي تعمل على IBM Z ويوفر واجهة برمجة تطبيقات رسومية قياسية لتبعيات الموارد.
أتمتة عملية الاكتشاف اليدوي وربط العلاقات بدقة بين IBM Z وServiceNow.
Z Resource Discovery Visualization Service
عنصر من عناصر React UI ويعمل في الأساس على توفير رسوم بيانية على نمط الشبكة. يمكن لعملاء IBM Z Resource Discovery Visualization Service استيرادها كمكتبة عُقد وتكوينها من خلال الواجهة الخاصة به. ويمكنك تغذية البيانات إلى العنصر عن طريق تنفيذ موفر البيانات وتسجيله.
Resource Measurement Facility
تُعَد Resource Measurement Facility (المعروفة أيضًا باسم z/OS RMF) ميزة اختيارية في IBM z/OS. تجمع بيانات حول استخدام موارد z/OS وتقدِّم تقارير لأي نظام في Sysplex.
جرِّب بعض العناصر الرئيسية من IBM Z Monitoring Suite مجانًا ودون تثبيت. يتوفر الإصدار التجريبي العملي خلال ساعتَين لمدة 3 أيام (تشمل عطلات نهاية الأسبوع).
للحصول على معلومات تفصيلية حول متطلبات النظام، شغِّل تقرير توافق المنتجات البرمجية (Software Product Compatibility Report) الخاص بـ IBM Z Monitoring Suite.
إذا كنت تعمل على تثبيت IBM Z OMEGAMON AI for z/OS أو IBM Z OMEGAMON AI for Networks الإصدار 6.1 إلى جانب تثبيتات موجودة للإصدارين 5.5 أو 5.6، فهناك بعض اعتبارات التوافق التي يجب التخطيط لها.