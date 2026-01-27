معارف تشغيلية مع IBM OMEGAMON

يتكامل IBM Z OMEGAMON AI for z/OS مع IBM Z OMEGAMON AI Insights، وهي أداة تشخيصية تساعد على تحديد وتوقع أداء موارد وتطبيقات أنظمة z/OS. استخدِمه كنموذج ذكاء اصطناعي/تعلُّم آلي لمعالجة قائمة منسَّقة من مؤشرات الأداء الرئيسية لتحديد الحالات الشاذة التي تُشير إلى ضعف الأداء والتوجهات. استخدِم IBM Z OMEGAMON Data Provider للمساعدة على اكتشاف المشكلات بسرعة، وتحديد الاستجابة المناسبة، وأتمتة الإجراءات لمعالجتها ومنع تكرارها في المستقبل.