تتيح أداة IBM Z OMEGAMON AI for CICS لمبرمجي الأنظمة والخبراء المتخصصين (SMEs) إدارة وتحسين بيئات CICS Transaction Server وCICS Transaction Gateway بشكل فعال. وتوفر الأداة معارف تفصيلية للكشف عن مشكلات الأداء وتشخيصها وحلها بسرعة في الوقت الحقيقي، مما يساعدك على اكتشاف سلوك المعاملات الشاذة ومنع حدوث مشكلات مستقبلية. تعمل هذه الأداة على تعزيز موثوقية وكفاءة أحمال تشغيل CICS ، مما يضمن الوفاء بمستويات الخدمة.

تتوفر أداة IBM Z OMEGAMON AI for CICS أيضًا كجزء من IBM Z Monitoring Suite وIBM Z Service Management Suite- وهي مجموعة أدوات واحدة لإدارة بيئات z/OS.