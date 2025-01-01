رؤى الأداء على z/OS

استخدام IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS لتصحيح أخطاء التطبيق لفهم المعاملات والبرامج التي تستخدم حاليًا مدير قائمة الانتظار. مع IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS، سيحصل الخبراء على رؤى أعمق حول ميزات الأجهزة الرئيسية، بما في ذلك تفاصيل Tran/Pgm، ووظائف CICS، ووظائف IMS، ومجمّعات الذاكرة المؤقتة، ومبادرات القنوات، وSMDS، ومجموعات الصفحات، وحالة مجموعات بيانات السجلات.