ما هي إدارة عمليات تقنية المعلومات (ITOM)؟

إدارة عمليات تقنية المعلومات (ITOM) هي المسؤولة عن إدارة متطلبات تقنية المعلومات داخل المنظمة، والإشراف على التزويد بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومواردها وسعتها وأدائها. ويتضمن ذلك موارد الحوسبة والشبكات والتطبيقات، سواء المحلية أو في السحابة.
تسهل إدارة عمليات تقنية المعلومات (ITOM) تنفيذ المهام الروتينية التي تعزز الجودة والكفاءة وتجربة المستخدم النهائي الإيجابية عبر تقديم موارد تقنية المعلومات. إنه تخصص فرعي لإدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM) يركز على الجوانب التشغيلية لدورة حياة الخدمة. ضمن نموذج إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM)، تركز إدارة عمليات تقنية المعلومات (ITOM) على إدارة الخدمة من وراء الكواليس التي لا تكون مرئية عادةً للمستخدم النهائي.
تعمق أكثر في تعلمك عن العلميات المالية وافهم مزاياها وتحدياتها.
سجل للحصول على دليل عن قابلية الملاحظة
تضمن إدارة معلومات تقنية المعلومات الفعالة أن جميع خدمات الأعمال وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات متاحة وتعمل بشكل صحيح، وفي النهاية تحافظ على سير الأعمال. لتحقيق ذلك ، تشرف فرق إدارة معلومات تقنية المعلومات على ثلاث مهام رئيسية:
فرق إدارة معلومات تقنية المعلومات مسؤولة عن إدارة البنية التحتية للأجهزة والبرامج، بالإضافة إلى خدمات الشبكة اللازمة لتوفير الاتصالات التجارية الداخلية والخارجية. يتضمن ذلك أجهزة التوجيه والمحولات والمحاور وأدوات المراقبة وتطبيقات البرامج وأنظمة التشغيل وخدمات الشبكة مثل إدارة VPN وعنونة TCP / IP.
يمكن أن تندرج العديد من المهام تحت مظلة مكتب المساعدة ، بما في ذلك الاستجابة للحوادث والاستجابة للأحداث وتلبية الطلبات، بالإضافة إلى عمليات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مثل جدولة وإدارة النسخ الاحتياطية للبيانات وإدارة حساب المستخدم والوصول إلى النظام والتعافي من الكوارث.
يتضمن ذلك إدارة نقاط النهاية (تثبيت الترقيات أو تصحيح الثغرات الأمنية، على سبيل المثال)، مثل الخوادم وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المحمولة وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، وضمان وصول المستخدم إلى التخزين.
في كل مجال من هذه المجالات الثلاثة، تحدد إدارة معلومات تقنية المعلومات العمليات التي تستخدمها فرق تكنولوجيا المعلومات لنشر الخدمات وتنفيذها ودعمها طوال دورات حياتها. ويتضمن ذلك تحديد ممارسات المعالجة القياسية، مما يساعد على تقليل حالات الانقطاع ووقت التعطل وتحسين تجربة المستخدم. تساعد برامج إدارة معلومات تقنية المعلومات الناجحة على تبسيط سير العمل وزيادة توافر التطبيقات والشبكة وتحسين أداء عمليات الخدمة.
تستخدم الفرق عادةً مجموعة من أدوات إدارة عمليات تقنية المعلومات (ITOM) وبرامجها. تم تصميم هذا البرنامج، كما تلاحظ Gartner (الرابط موجود خارج ibm.com)، لتسهيل إدارة موارد تقنية المعلومات وأداءها وتوفرها، وضمان تحسين تقديمها.
توفر حلول إدارة عمليات تقنية المعلومات (ITOM) الإشراف والتحكم من خلال الأدوات التالية:
يساعد هذا المستودع الفرق في إدارة البيانات المرتبطة ببيئة تقنية المعلومات والعناصر المستخدمة لتقديم خدمات تقنية المعلومات. ويوفر رؤية مركزية لجميع أصول تقنية المعلومات وتكويناتها، والعلاقات بينها، لتحسين إدارة الأصول وتعيين الخدمة.
يتم استخدام هذا البرنامج لأتمتة إنشاء الحاويات ونشرها وتوسيع نطاقها. فهو يجعل تنسيق الشبكات والحاويات أبسط وأكثر كفاءة.
يوفر مقدمو PaaS، أو المنصة كخدمة، إدارة التقنيات السحابية للأجهزة والبرامج والبنية التحتية لتطوير التطبيقات وتشغيلها وإدارتها. تظهر أدوات إدارة عمليات تقنية المعلومات (ITOM) للفرق موارد المنصة كخدمة (PaaS) التي يتم استخدامها وكيفية أدائها.
توفر هذه الأدوات لفرق تقنية المعلومات معارف أعمق للأحداث وأداء النظام، ما يوفر السياق ويتيح استجابات أسرع وإدارة أكثر انسيابية.
تتضمن حلول إدارة عمليات تقنية المعلومات (ITOM) الأحدث الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء المراقبة والتطبيقات. تجمع هذه الأدوات بين التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحديد المشكلات الناشئة بشكل استباقي وتشخيص المشكلات عبر بيئات تقنية المعلومات المتنوعة وتعيين الحوادث بشكل صحيح وغير ذلك الكثير.
إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM) هي نهج لإدارة خدمات تقنية المعلومات وتقديمها لكل من المستخدمين الداخليين والخارجيين. فهي تنشئ نظامًا موحدًا لتقديم خدمات تقنية المعلومات، بدءًا من التصميم وحتى الدعم. ويتضمن برنامج إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM) الفعال جمع معارف تقنية المعلومات وتحليلها للمساعدة في اتخاذ قرارات العمل المستنيرة.
يتم تعريف كل من إدارة عمليات تقنية المعلومات (ITOM) وإدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM) في إطار مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات (ITIL)، الذي يحدد دور إدارة خدمات تقنية المعلومات وأنشطتها، ويؤدي دورًا في إدارة الشبكة. وغالبًا ما يتم استخدام المصطلحات بالتبادل، ولكن هناك اختلافات. تتبنى إدارة خدمات تقنية المعلومات رؤية طويلة المدى لدورة حياة خدمة تقنية المعلومات. فهي يركز على التطوير الاستراتيجي لشبكة المنظمة والبنية التحتية وموارد الحوسبة وممارسات إدارة تقنية المعلومات المرتبطة بها مثل إدارة التغيير وعمليات مكتب الخدمة. وتركز إدارة عمليات تقنية المعلومات على الأنشطة اليومية لإدارة تقنية المعلومات.
كثيرًا ما يتم الخلط بين عمليات تكنولوجيا المعلومات أو عمليات تقنية المعلومات و إدارة معلومات تقنية المعلومات، ومن السهل معرفة السبب في ذلك. وكلاهما يشارك بشكل وثيق في الحفاظ على خدمات تكنولوجيا المعلومات وتشغيلها، وتستخدم عمليات تقنية المعلومات في اختصار إدارة معلومات تقنية المعلومات. بينما تشير عمليات تقنية المعلومات إلى الأدوار والمهام المتعلقة بإدارة خدمات تقنية المعلومات، تشير إدارة معلومات تقنية المعلومات إلى عمليات الإدارة والأدوات المستخدمة للحفاظ على المكونات التكنولوجية للشركة ومتطلبات الحوسبة.
تشرف إدارة عمليات تقنية المعلومات (ITOM) على مجموعة كبيرة من التقنيات المعقدة التابعة التي تحتاج جميعًا إلى العمل معًا بسلاسة. وتشمل التحديات الشائعة:
تتطلع فرق تقنية المعلومات إلى إنشاء تجارب وتطبيقات أكثر ثراءً وقوة. يتطلب هذا أدوات إدارة عمليات تقنية المعلومات (ITOM) التي تتكامل مع الأدوات الحالية لاستخراج معارف أفضل من البيانات. وتتجه المجموعات إلى الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين السرعة والرؤية والاستخدام وتقديم الخدمات.
يُتيح الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps) للشركات إمكانية استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي لتفسير كميات هائلة من البيانات والاستفادة منها بشكل استباقي، وتحديد الأحداث والأنماط المهمة المتعلقة بأداء التطبيق وتوافره وتشخيص الأسباب الأساسية. ومن خلال هذه الإجراءات، يساعد الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps) الشركات في خفض التكاليف وتحسين كفاءة قسم تقنية المعلومات. ووفقًا لتقرير أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا AI(Work)Ops 2021:: حالة الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps)، أثبت الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps) نجاحه للشركات التي تبنتها في وقت مبكر، حيث حققت قيمة عالية جدًا مقارنة بالتكلفة في 80% من عمليات التنفيذ وأدت إلى استرداد التكاليف على الأقل في جميع الحالات.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم برنامج إدارة عمليات تقنية المعلومات (ITOM) مهام تقنية المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML). ويساعد الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) الفرق في أتمتة مهام إدارة عمليات تقنية المعلومات (ITOM)، وتمكين إدارة خدمات تقنية المعلومات منخفضة التعليمات البرمجية/بدون تعليمات برمجية، وتقديم إدارة استباقية للحوادث لتوقع المشكلات وحلها بشكل أسرع. تساعد هذه التطورات في جعل برامج إدارة عمليات تقنية المعلومات (ITOM) أكثر فعالية مع تخفيف عبء أقسام تقنية المعلومات كذلك.
تساعد مزايا الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps) في حل تحديات إدارة عمليات تقنية المعلومات (ITOM) من خلال توفير:
يساعد الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps) الفرق في فهم بيئات تقنية المعلومات الفوضوية، سواء كانت تعمل في مكان العمل أو على السحابة أو على نموذج سحابي هجين. كما تتيح عمليات التكامل المتوفرة ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps) إمكانية أتمتة المراقبة وتقديم معارف قابلة للتنفيذ، وتحسين الأداء وتعزيز تجربة المستخدم بشكل عام.
ونظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يوفر رؤية أكبر لأداء التطبيق ووظائفه، يمكن لعمليات التطوير جمع بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها من بيئة الإنتاج في زمن شبه حقيقي. وهذا يسمح بحل الأخطاء بشكل أسرع، حتى عندما يتم توزيع الخدمات على نطاق واسع.
مع استمرار الشركات في التحول الرقمي، فإنها تحتاج إلى رؤية أكبر في تخصيص الموارد وتحسين التكاليف لضمان فعالية وكفاءة العمليات. يساعد استخدام رؤى الذكاء الاصطناعي على ضمان إدارة الفرق للموارد بأفضل طريقة ممكنة.
تدير فرق إدارة عمليات تقنية المعلومات (ITOM) المشكلات عبر بيئة تقنية المعلومات، وغالبًا ما تستخدم تقنيات متباينة. يُوفر الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps) تنبيهًا ذكيًا لتحديد أولويات التنبيهات وتقليل الإيجابيات الخاطئة. يساعد ارتباط الأحداث والاكتشاف التنبؤي للتهديدات على تقليل MTTD (متوسط وقت الكشف) وMTTR (متوسط الوقت اللازم للحل) مما يجعل الفرق أكثر كفاءة ويساعد في توفير الوقت للمهام الاستراتيجية.
يمكنك الابتكار بشكل أسرع، وتقليل التكلفة التشغيلية، وتحويل عمليات تقنية المعلومات عبر مشهد متغير باستخدام منصة الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات التي توفر رؤية لبيانات الأداء والتبعيات عبر البيئات.
تتيح IBM Instana قابلية الملاحظة للجميع من خلال توفير حل يمكن لأي شخص وكل شخص استخدامه للحصول على البيانات التي يريدها في السياق الذي يحتاج إليه. صُممت المنصة خصيصًا من أجل السحابة الأصلية التي تضم العديد من التقنيات، وتوفر تلقائيًا وباستمرار بيانات عالية الدقة- بدقة ثانية واحدة ومسارات شاملة- مع سياق التبعيات المنطقية والفعلية عبر الجهاز المحمول والشبكة والتطبيقات والبنية التحتية.
تتيح لك منصة تحسين تكلفة السحابة الهجينة ®IBM Turbonomic إمكانية أتمتة إجراءات مهمة آنيًا بشكل مستمر، والتي توفر بشكل استباقي الاستخدام الأكثر كفاءة للحوسبة والتخزين وموارد الشبكة للتطبيقات في كل طبقة من طبقات المجموعة.
ضمان أداء التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps)
في هذه المقالة، نحدد المصطلحات التي نستخدمها في خطوط أنابيب Watson AIOps التحليلية، مثل الحالات غير المألوفة والتنبيهات والحوادث وغير ذلك الكثير.
عمليات تقنية المعلومات (ITOps) هي عملية تنفيذ خدمات تقنية المعلومات وإدارتها وتقديمها لتلبية احتياجات العمل للمستخدمين الداخليين والخارجيين.
إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM) هي ممارسة تخطيط خدمات تقنية المعلومات وتنفيذها وإدارتها وتحسينها لتلبية احتياجات المستخدمين ومساعدة المنظمات في تحقيق أهدافها التجارية.
إدارة الشبكة هي ممارسة لضمان توفر موارد الشبكة بسهولة للمستخدمين والخدمات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والأمان.
مكتب المساعدة هو أداة برمجية أو فريق من الوكلاء البشريين الذين يمكّنون الشركة من دعم عملائها في الوقت الفعلي.