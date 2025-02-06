ما المقصود بمجموعة البيانات الموزعة المرنة (RDD)؟

يُعَد Apache Spark محرك معالجة بيانات مفتوح المصدر وسريع الحجم يُستخدَم غالبًا لتطبيقات التعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي (AI).يمكن اعتبار Spark تحسينًا لبرنامج Hadoop، وبشكل أكثر تحديدًا، لتحسين إطار معالجة البيانات الأصلي في Hadoop، وهو MapReduce.

يتمتع Spark بالقدرة على التوسع من خلال توزيع عمليات سير عمل معالجة البيانات عبر مجموعات كبيرة من الحواسيب، مع دعم مدمج للحوسبة المتوازية على عدة عُقد وتوفير قدرة على التعافي من الأخطاء.

وهو يتضمن واجهات برمجة التطبيقات (APIs) للغات البرمجة الشائعة في علم البيانات وهندسة البيانات، بما في ذلك Java، وPython (PySpark)، وScala وR.



يستخدم Spark مجموعات البيانات الموزعة المرنة (RDDs ) لإدارة البيانات ومعالجتها. يتم تقسيم كل RDD إلى أجزاء منطقية يمكن حسابها على عُقد المجموعة المختلفة في وقت واحد.يمكن للمستخدمين تنفيذ نوعين من عمليات RDD: التحولات والإجراءات.

عمليات التحول هي العمليات التي تُنشئ مجموعة RDD جديدة.





توجه الأوامر Spark لتطبيق العمليات الحسابية وتمرير النتيجة إلى برنامج تشغيل Spark، وهو العملية التي تدير مهام Spark.

ينفِّذ Spark التحول والإجراءات على مجموعات RDD في الذاكرة، والتي هي المفتاح لسرعة Spark. يستطيع Spark أيضًا تخزين البيانات في الذاكرة أو كتابة البيانات على القرص لمزيد من الثبات.