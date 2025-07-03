وتشمل المعايير الرئيسية ما يلي: السرعة (مدى سرعة أداء النظام)، والاستقرار (قدرته على العمل دون تعطل)، وقابلية التوسع (مدى سلاسة تعامل النظام مع الأحمال المتزايدة)، والاستجابة (مدى سرعة استجابة النظام للموجِّهات).

يمثل مفهوم أداء البرمجيات أساس استخدام الحاسوب بالكامل، ويمكن أن يؤدي ضعف الأداء إلى تقويض كل الجهود التي تبذلها المؤسسة لتقديم تجربة مستخدم عالية الجودة. إذا لم يُولِّ المطورون اختبار الأداء العناية الكافية أو لم يجروا اختبارات أداء بشكل منتظم، فقد تظهر اختناقات في الأداء. وهذا قد يؤدي إلى اختناق قدرة النظام على التعامل حتى مع الأحمال المتوقعة خلال الفترات العادية. وتتفاقم المشكلة عندما تتزايد الأحمال في أوقات ذروة غير متوقعة، مما يفرض طلبًا إضافيًا على الموارد.

قد تضع هذه التحديات عمليات الشركة العامة بأكملها في مهب الخطر. فبناء سمعة قوية وموثوقة يتطلب وقتًا طويلًا، لكن يمكن أن تتعرض تلك السمعة لضرر دائم وسريع بمجرد أن يبدأ المستخدمون في التشكيك في موثوقية النظام أو التطبيق. أصبح المستخدمون النهائيون أقل صبرًا وأكثر حساسية تجاه أداء الأنظمة. وبالتالي، عندما يدور الحديث حول مشكلات الأداء، فإن الأمر يتجاوز مجرد الجوانب التقنية — فهناك الكثير على المحك.