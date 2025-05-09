ما المقصود بتحليل السجلات؟

يساعد تحليل السجلات المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات على فهم كيفية عمل أنظمتهم بشكل أفضل، وتحسين أداء الأنظمة، وتعزيز الأمان.

ملفات السجلات، المعروفة أيضًا باسم "بيانات السجلات"، هي سجلات لنشاط النظام يتم إنشاؤها بواسطة موارد حوسبة متعددة مثل الأجهزة والتطبيقات والبرامج. تُعَد ملفات السجلات ضرورية لعمليات تكنولوجيا المعلومات، إذ توفِّر رؤى قيّمة حول أداء النظام، وتحسينه، والثغرات الأمنية المحتملة. ومع ذلك، أدى ظهور التقنيات الغنية بالبيانات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى زيادة هائلة في حجم البيانات التي تحتاج المؤسسات إلى تحليلها. وفقًا لتقرير حديث، ارتفع حجم سجلات البيانات التي تتطلب التحليل على مستوى المؤسسات بنسبة تصل إلى 250% سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية.1

مع استمرار توسُّع وانتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي وغيره من التقنيات كثيفة البيانات، يسعى قادة تكنولوجيا المعلومات إلى فهم أعمق لكيفية استخدام تحليل السجلات للحفاظ على أداء الأنظمة التي تعتمد عليها مؤسساتهم بأعلى كفاءة.