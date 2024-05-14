الهدف الأساسي من موازنة تحميل الخادم العالمي هو تحسين أداء التطبيق وموثوقيته وتوافره. ويتأكد GSLB من توجيه طلبات المستخدم إلى أفضل مركز بيانات ممكن بناءً على عوامل مثل حمل الخادم والقرب من المستخدم وظروف الشبكة.

تختلف موازنة الأحمال العالمية عن موازنة الأحمال القياسية، فموازنة الأحمال العالمية توازن بين حركة الزيارات المحلية وهي مطلب قياسي لجميع المؤسسات. وتعمل موازنة الأحمال القياسية على منع التحميل الزائد على موارد خلفية محددة وتحسين الأداء عبر الخوادم والخدمات المحلية داخل السحابة الواحدة أو مركز البيانات المحلي.

يوفِّر GSLB موازنة الحمل بالنسبة إلى موازنات الأحمال، التي عادةً ما تعمل في المؤسسات الكبيرة والموزعة ذات البصمات العالمية الضخمة التي تدير إنتاجية بيانات كبيرة الحجم. فهو يمنع موازنات الأحمال المحلية والإقليمية التي تعمل في بيئات سحابة متعددة —وكذلك يُنسق أحمال التشغيل بين السحابة والبنية التحتية المحلية—من التحميل الزائد، ما يحسِّن الأداء عبر الخوادم والخدمات العالمية.