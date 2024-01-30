ما المقصود بخادم نظام أسماء النطاقات؟

يتيح نظام أسماء النطاقات للمستخدمين الوصول إلى مواقع الويب باستخدام أسماء النطاق وعناوين URL بدلاً من عناوين بروتوكول الإنترنت المعقدة. أصبح نظام أسماء النطاقات ممكنا من خلال أربعة أنواع من خوادم نظام أسماء النطاقات المتكاملة - خوادم نظام أسماء النطاقات المتكررة وخوادم أسماء الجذر وخوادم أسماء النطاقات ذات المستوى الأعلى وخوادم الأسماء الموثوقة.

يبدأ المستخدم استعلام نظام أسماء النطاقات عن طريق إدخال اسم المضيف، مثل www.example.com، في شريط عنوان متصفح البحث. عندما يحدث هذا، تبدأ سلسلة من الوظائف تسمى بحث نظام أسماء النطاقات في مطابقة اسم المجال مع عنوان بروتوكول الإنترنت المعين الخاص به. عنوان برتوكول الإنترنت هو رقم تعريف رقمي يستخدم لتحديد كل جهاز وشبكة تتصل بالإنترنت. العناوين هي إما IPv4، مثل 93.184.216.34، أو عناوين IPv6 مثل 2001: db8: 3333: 4444: 5555: 6666: 7777: 8888.

في حين أن الأرقام المعقدة مثل هذه تساعد في الحفاظ على تنظيم النطاقات، لا يمكن توقع أن يتتبع المستخدمون هذه الأرقام أو البحث بسهولة في الإنترنت باستخدامها. يتيح نظام أسماء النطاقات تخصيص أسماء النطاقات لأغراض وظيفية مثل العلامة التجارية وتجربة مستخدم مبسطة. وقد صُممت خوادم نظام أسماء النطاقات لجعل هذه العملية سلسة للمستخدمين مع استيعاب حجم حركة المرور الكبير وتغيير أسماء النطاقات وعناوين برتوكول الإنترنت. وتعتمد عملية حل نظام أسماء النطاقات على متغيرات مثل موازنة التحميل وموقع الخادم والمستخدم وقوة اتصال الإنترنت.

