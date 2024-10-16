ما المقصود بنظام أسماء النطاقات الأساسي؟

يُستخدم نظام أسماء النطاقات لربط أسماء النطاقات الملائمة للبشر بالعناوين الملائمة للكمبيوتر وتمكين مستخدمي الإنترنت من الوصول إلى الموقع الإلكتروني الذي يبحثون عنه.

عندما يقوم المستخدم بإدخال اسم مجال في متصفح الويب، يتصل كمبيوتر المستخدم بمحلل نظام أسماء النطاقات، الذي يتنقل في نظام أسماء النطاقات للوصول إلى خادم اسم موثوق (غالباً ما يكون الخادم الأساسي، ولكن أحياناً يكون الثانوي إذا كان الأساسي معطلاً أو مثقلاً) مع عنوان بروتوكول الإنترنت لموقع الويب المطلوب. يتم إرسال عنوان بروتوكول الإنترنت المقابل هذا مرة أخرى إلى المستخدم ويكون المستخدم متصلا بموقع الويب.

خادم نظام أسماء النطاقات الأساسي هو المكان الذي يقوم فيه المسؤول بتكوين المجالات وسجلات نظام أسماء النطاقات للنطاق. يتم إعداد الخوادم الثانوية لبناء المرونة في النظام. تحتفظ هذه الخوادم بنسخ كاملة من السجلات التي تم تكوينها في المنطقة على الخادم الأساسي وتستخدم لحل الاستعلام عند عدم توفر خادم أساسي.

قد تقوم الشركات بإعداد العشرات من الخوادم ويتم نسخ المجال (والسجلات الموجودة داخلها) من خادم الاسم الأساسي إلى جميع الخوادم الثانوية.

تحتوي خوادم نظام أسماء النطاقات الأساسية أيضًا على سجلات بدء الصلاحية (SOA) الخاصة بالنطاق، والتي توفر نوعًا من نظام التحكم في الإصدار، حيث تُعلم الخوادم الثانوية بالتحديثات التي تطرأ على ملف المجال الأساسي وتتبع عملية تكرار مع الخوادم الاحتياطي.

إن التمييز بين خوادم نظام أسماء النطاقات الأساسية والثانوية غير مرئي للمستخدمين على الإنترنت. تحتوي هذه الخوادم على نفس المعلومات والتمييز لا يحمل سوى معنى للمسؤول. الأساسي هو المكان الذي يتم فيه إجراء التغييرات، والخوادم الثانوية هي تلك التي تحصل على نسخ من النظام الأساسي.

يلعب هذا النظام دورًا محوريًا في كل من توجيه حركة مرور نظام أسماء النطاقات ومرونة الشبكة.