إن هذه الوظيفة، التي تقوم بترجمة أسماء النطاقات المفهومة للبشر إلى عناوين برتوكول الإنترنت مقروءة آلياً - هي السبب في أن نظام أسماء النطاقات غالباً ما يشار إليه على أنه "دليل الهاتف في الإنترنت." وتُعد سجلات نظام أسماء النطاقات جزءًا حيويًا يجعل هذه العملية سريعة وآمنة لمستخدمي الإنترنت.
كما توجد سجلات نظام أسماء النطاقات كملفات نصية تُعرف باسم "ملفات نظام اسم المجال" مكتوبة بصيغة نظام أسماء النطاقات. وهي بمثابة سجل ومجموعة من الأوامر حول كيفية التعامل مع استعلامات نظام أسماء النطاقات. وعندما يبحث مستخدم في اسم مجال أو عنوان URL أو يتخذ إجراء يتعلق باسم مجال في متصفح ويب، فهذه هي بداية استعلام نظام أسماء النطاقات. ثم تتواصل سلسلة من خوادم نظام أسماء النطاقات مع بعضها البعض لحل هذا الاستعلام. وتعتمد خوادم نظام أسماء النطاقات على سجلات نظام أسماء النطاقات لتوصيل هذا المستخدم بعنوان برتوكول الإنترنت المقابل وحل جميع المشكلات الأخرى. كما أن تخزين سجلات نظام أسماء النطاقات على نظام أسماء نطاقات معتمد يُعرف أيضا باسم خوادم الأسماء الموثوقة. وهي تحتوي على معلومات حول عدد المرات التي يُحدث فيها الخادم سجل نظام أسماء النطاقات، المعروف باسم مدة البقاء.
تتضمن سجلات نظام أسماء النطاقات شائعة الاستخدام: سجلات العنوان وAAAA وسجلات CNAME وDNAME وALIAS وسجلات CAA وسجلات CERT وسجلات PTR وسجلات SOA وسجلات SRV وسجلات NS وسجلات (SPF) وسجلات SRV وسجلات TXT. كل من هذه السجلات له وظيفة فريدة وفهم كل منها جزء مهم من نظام أسماء النطاقات الفعال.
تعتمد إدارة نظام أسماء النطاقات على الترابط بين خوادم نظام أسماء النطاقات. إن معرفة كيفية تفاعل خوادم نظام أسماء النطاقات الخاصة بك مع بعضها البعض من خلال سجلات نظام أسماء النطاقات ستجعل إدارة نظام أسماء النطاقات مهمة أقل صعوبة.
الأنواع الأكثر شيوعا من سجلات نظام أسماء النطاقات هي:
سجلات العنوان، هي سجلات نظام أسماء النطاقات الأكثر شيوعًا المستخدمة. يقومون بإنشاء اتصال مباشر بين عنوان IPv4 واسم المجال. عناوين IPv4 لها التنسيق التالي: 93.184.216.34.
على غرار سجلات العنوان، يربط هذا النوع من السجلات أسماء النطاقات بالعناوين IPv6. تحتوي عناوين IPv6 على أرقام أكثر من عنوان IPv4 وأصبحت أكثر شيوعًا مع نفاد خيارات عنوان IPv4.
توجه سجلات الاسم المتعارف عليه أو سجلات CNAME نطاقًا مستعارًا إلى نطاق أساسي. هذا يعني أن هذا النوع من السجلات يُستخدم لربط النطاقات الفرعية بسجلات النطاق A أو AAAA.
على سبيل المثال، بدلاً من إنشاء سجلي عناوين لكل من www.example.com و product.example.com، يمكنك ربط product.example.com بسجل CName الذي يتم ربطه بعد ذلك بسجل العناوين وتكمُن الفائدة في أنه إذا تغير عنوان برتوكول الإنترنت للمجال الأساسي فلن يتعين سوى تحديث سجل العناوين، بينما سيتم تحديث سجل CNAME تلقائيًا وفقًا لذلك.
تُستخدم سجلات أسماء التفويض، أو سجلات DNAME، لإعادة توجيه نطاقات فرعية متعددة بسجل واحد وتوجيهها إلى نطاق آخر.
على سبيل المثال، سيقوم سجل أسماء التفويض DNAME الذي يربط domain.com ب example.com بربط product.domain.com، trial.domain.com، blog.domain.com إلى example.com. هذه السجلات مفيدة في إدارة النطاقات واسعة النطاق وفي إدارة تغييرات اسم النطاق من خلال ضمان ربط النطاقات الفرعية بشكل صحيح.
تسمح سجلات تفويض المرجع المصدق، أو سجلات CAA، لمالكي المجالات بتحديد المراجع المصدقة (CAs) التي يمكنها إصدار شهادات لمجالهم. المرجع المصدق (CA) هو مجموعة تتحقق من صحة هوية مواقع الويب وتربطها بمفاتيح التشفير من خلال إصدار شهادات رقمية.
سجلات الشهادات أو سجلات CERT تخزّن الشهادات التي تتحقق من صحة جميع الأطراف المعنية. وهذا النوع من السجلات ذو قيمة خاصة عند تأمين المعلومات الحساسة وتشفيرها.
تقوم سجلات تبادل البريد، أو سجلات MX، بتوجيه رسائل البريد الإلكتروني إلى خادم بريد نطاقك. وتتيح هذه السجلات، إلى جانب خادم البريد الإلكتروني، إنشاء حسابات بريد إلكتروني فردية، مثل user@example.com، المرتبطة بالنطاق (example.com).
تعرض سجلات خادم الأسماء أو سجلات NS خادم نظام أسماء النطاقات الذي يعمل كخادم أسماء موثوق لنطاقك. وتحتوي خوادم الأسماء الموثوقة على المعلومات النهائية حول مجال معين وعنوان بروتوكول الإنترنت المقابل له. ويشير سجل خادم الأسماء إلى جميع السجلات المختلفة التي يحملها نطاقك. وبدون سجلات خادم الاسم، لن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى موقع الويب الخاص بك.
تُخزن سجلات بدء الصلاحية، أو سجلات SOA،معلومات إدارية مهمة حول المجال. يمكن أن تتضمن هذه المعلومات عنوان البريد الإلكتروني لمسؤول النطاق، ومعلومات عن تحديثات النطاق ومتى يجب على الخادم تحديث معلوماته.
تعمل سجلات المؤشر، أو سجلات المؤشر، في الاتجاه المعاكس لسجلات العنوان. يتم استخدامها لتوصيل عنوان برتوكول الإنترنت باسم المجال، بدلا من اسم المجال بعنوان برتوكول الإنترنت. فعندما يبدأ بحث نظام أسماء النطاقات بعنوان برتوكول الإنترنت، فإنه يعثر بعد ذلك على اسم المضيف المقابل. وتُستخدم هذه السجلات للكشف عن الرسائل غير المرغوب فيها عن طريق التحقق مما إذا كانت العناوين وعناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بها مستخدمة من قبل خوادم بريد إلكتروني شرعية. ويجب إعداد سجلات المؤشر بواسطة مضيف الخادم.
تستخدم سجلات إطار سياسة المرسل، أو سجلات (SPF)، لتحديد خوادم البريد التي يمكنها إرسال رسائل إلكترونية من خلال نطاقك. ويساعد ذلك في منع استخدام نطاقك من قبل مرسلي الرسائل غير المرغوب فيها أو لأغراض ضارة من خلال السماح لمتلقي البريد الإلكتروني بمعرفة أن ما يتلقونه قد تم التصريح. به
تحدد سجلات الخدمة، أو سجلات SRV، مضيفا ومنفذا لخدمات معينة، مثل المراسلة، لمجال. المنافذ هي نقاط اتصال افتراضية تسمح للأجهزة الرقمية بفصل أنواع مختلفة من حركة المرور.
تستخدم سجلات الاسم المستعار أو ALIAS لتوجيه اسم المجال الخاص بك إلى اسم مضيف وليس إلى عنوان برتوكول الإنترنت. فعلى سبيل المثال، إذا كان اسم المجال الخاص بك example.com، يمكنك توجيهه إلى product.differentexample.com باستخدام سجل ALIAS.
السجلات الآمنة التالية، أو سجلات NSEC تسمح بإثبات عدم وجود سجلات آمنة. وهذا يعني أن هذه السجلات موجودة لتأكيد عدم وجود سجلات أخرى. تؤدي القدرة على تأكيد عدم وجود سجل إلى توفير الوقت عند البحث عن سجلات معينة.
إعادة توجيه عنوان URL (أو إعادة توجيه عنوان URL) هي تقنية تستخدم لإتاحة صفحة ويب واحدة عبر عناوين URL متعددة. يمكن لمستخدمي NS1 Connect إعداد إعادة توجيه عنوان URL (إعادة توجيه HTTP أو الإخفاء) بسهولة بين المجالات. هناك ثلاثة أنواع من عمليات إعادة توجيه عناوين URL: دائم (301) أو مؤقت (302) أو إخفاء.
تخزن سجلات النصوص أو TXT المعلومات النصية المتعلقة بالمجالات والمجالات الفرعية. تسمح السجلات النصية بتخزين إطار سياسة المرسل SPF وسجلات التحقق من البريد الإلكتروني. تساعد سجلات البريد المعرف بمفاتيح النطاق DKIM وسجلات مصادقة الرسائل المستندة إلى النطاق والإبلاغ والتوافق DMARC، التي يتم تخزينها في سجلات النصوص TXT، خوادم البريد الإلكتروني على تأكيد أن الرسالة واردة من مصدر موثوق.
تُعد سجلات نظام أسماء النطاقات عنصرًا أساسيًا لاستضافة الويب وإدارة البنى التحتية للنطاق؛ حيث يتم الاحتفاظ بالمعلومات حول كل شيء على الإنترنت في سجلات نظام أسماء النطاقات. مع توسع المجموعة، تصبح إدارة أسماء النطاقات وعمليات الترحيل وخوادم البريد أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على وظائف الأعمال الرئيسية.
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