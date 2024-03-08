بعبارات بسيطة، تساعد DNSSEC على ضمان توجيه المستخدمين إلى موقع الويب الفعلي الذي يبحثون عنه، وليس إلى موقع مزيف. وعلى الرغم من أنها لا تحافظ على خصوصية عمليات البحث (أمان طبقة النقل، أو TLS، هو بروتوكول أمان مصمم لضمان الخصوصية على الإنترنت)، إلا أنها تساعد على منع الكيانات الخبيثة من إدراج استجابات DNS متلاعب بها في طلبات DNS.

تُستخدم DNSSEC (اختصارًا لامتدادات أمان نظام اسم النطاق ) لتوسيع بروتوكول DNS ومعالجة الثغرات الأمنية في DNS التي تجعل النظام عرضة لهجمات إلكترونية مختلفة، مثل انتحال DNS، وإفساد ذاكرة التخزين المؤقت لنظام DNS، والهجمات الوسيطة، وغيرها من التعديلات غير المصرح بها على بيانات DNS. يساعد نشر DNSSEC على تحصين نظام اسم النطاق ضد هذه المخاطر المحتملة، ما يوفر بنية تحتية أكثر أمانًا وموثوقية للإنترنت. عندما يستعلم محلل DNS عن معلومات، يُجرى التحقق من صحة استجابات بحث DNS من خلال التحقق من التوقيعات الرقمية، ما يؤكد صحة البيانات المستلمة وسلامتها.

مع استمرار تطور تهديدات الأمن الإلكتروني، من المرجح أن يزداد الطلب على التدابير الأمنية الصارمة، بما في ذلك DNSSEC. تعمل المؤسسات مثل هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (آيكان) بشكل فعال على الترويج لتبنيها عالميًا، ما يعكس تزايد الوعي بدورها الحاسم في أمن نظام أسماء النطاقات.