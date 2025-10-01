ما أمن DNS؟

يحافظ أمن DNS على "الجهات الضارة" ومجالاتها الخبيثة بعيدًا عن طريق فرض التشفير والمصادقة وأساليب استعلامات التهديدات.

لماذا هناك حاجة إلى أمن DNS؟ يرجع ذلك إلى حد كبير إلى الدور المركزي والرئيسي الذي تؤديه خدمات DNS Services في الاتصالات الحديثة. ويعمل DNS بمنزلة "دفتر الهاتف" (أو قائمة الدليل) للإنترنت، ما يساعد على مطابقة طلبات المجال مع عناوين IP.

للتعرف حقًا على مدى أهمية هذا النشاط، ما عليك سوى التفكير للحظة في عدد المرات التي من المحتمل أن تحتاج فيها إلى خدمات البحث هذه خلال يوم عادي. والآن ضاعف هذا الرقم لتمثيل الأسابيع والشهور والسنوات، ويمكنك أن ترى بوضوح ما الجزء الثابت والمستمر من الحوسبة الحديثة هذا النشاط.

نظام أسماء المجلات (DNS) هو أيضًا نشاط غني بعناوين IP، والتي تشكل بيانات قد تكون ذات قيمة وحساسة. بالإضافة إلى ذلك، تعاني تقنية طبقة DNS من العديد من الثغرات الأمنية التي تجعلها عرضة لأشكال مختلفة من الهجمات السيبرانية.