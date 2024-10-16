حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسة
العلامات
Artificial Intelligence
13 فبراير 2024
قراءة لمدة 9 دقائق

هل تتذكر كم كان شعورك رائعًا عندما حملت هاتفًا ذكيًا في يدك لأول مرة؟ كان التصميم المدمج والتفاعل اللمسي يشعّان وكأنهما قفزة إلى المستقبل. قبل فترة طويلة، أصبحت الهواتف الذكية أسلوب حياة للمؤسسات في جميع أنحاء العالم بسبب كل ما تقدمه لإنتاجية الأعمال والاتصالات. الذكاء الاصطناعي التوليدي (الذكاء الاصطناعي) يعد بزيادة مماثلة في الإنتاجية وظهور أساليب جديدة للعمل والإبداع.

تحظى أدوات مثل Midjourney وChatGPT بالاهتمام لقدراتها في إنتاج صور واقعية ومقاطع فيديو ونص متطور يشبه الإنسان، مما يوسع حدود الإمكانات الإبداعية للذكاء الاصطناعي. يمثل الذكاء الاصطناعي التوليدي تقدمًا كبيرًا في التعلم العميق وتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث يشير البعض إلى أنه خطوة نحو تطوير "ذكاء اصطناعي قوي". يوضح هذا التطور أن أجهزة الكمبيوتر قد تجاوزت مجرد أجهزة تحليل الأرقام. إنهم الآن قادرون على معالجة اللغة الطبيعية (NLP) واستيعاب السياق وعرض عناصر الإبداع.

على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي فيما يلي: 

  • تحويل كمية كبيرة من النصوص غير المنظمة بسرعة إلى ملخصات مستندات محددة وقابلة للاستخدام، مما يمهد الطريق لاتخاذ قرارات أكثر استنارة.
  • أتمتة المهام المملة والمتكررة.
  • تسهيل سير العمل من خلال إنشاء محتوى مخصص وأوصاف مخصصة للمنتجات ونسخة جاهزة للسوق.
  • تصميم المحتوى والحملات الإعلانية والمنتجات المبتكرة التي تبني تجارب أفضل للعملاء.
إزالة الغموض عن الذكاء الاصطناعي التوليدي

تكمن في قلب الذكاء الاصطناعي التوليدي قواعد بيانات ضخمة من النصوص والصور والتعليمات البرمجية وأنواع البيانات الأخرى. تُغذى هذه البيانات إلى نماذج توليدية، وهناك عدة خيارات للاختيار من بينها، قد طُوّر كل منها للتفوق في مهمة معينة. تستخدم شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs) للصور ومقاطع الفيديو ونماذج ثلاثية الأبعاد والموسيقى. تستخدم نماذج الانحدار الذاتي أو نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) للنص واللغة.

مثل الطلاب المجتهدين، تستوعب هذه النماذج التوليدية المعلومات وتحدد الأنماط والهياكل والعلاقات بين نقاط البيانات، وهو ما يمكّنها من تعلم قواعد الشعر، وضربات الفرشاة الفنية، والألحان الموسيقية.

يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي الخوارزميات والتقنيات المتقدمة للتعلم الآلي لتحليل الأنماط وإعداد النماذج الإحصائية. تخيل كل نقطة بيانات ككُرة متألقة موجودة في مشهد شاسع متعدد الأبعاد. يرسم النموذج خرائط دقيقة لهذه الكُرات، وحساب الارتفاعات النسبية والوديان والمنحدرات الملساء والمنحدرات الوعرة لإنشاء خريطة احتمالات، وهو دليل للتنبؤ بمكان هبوط للكُرة التالية (أي المحتوى المُنتَج) على الأرجح.

والآن، عندما يقدم المستخدم موجهًا—كلمة أو رسمًا أو مقتطفًا موسيقيًا أو سطرًا من التعليمات البرمجية—يعمل الموجه كمنارة تجذب النموذج نحو منطقة معينة على خريطة الاحتمالات تلك؛ ثم يتنقل النموذج في هذا المشهد، ويختار عنصرًا تلو الآخر بشكل احتمالي، مسترشدًا بالأنماط التي تعلمها وتنبيهات موجهات المستخدمين.

كل مخرَج فريد من نوعه ولكنه مرتبط إحصائيًا بالبيانات التي تعلم منها النموذج. انها ليست مجرد نسخ ولصق. إنه يبني بشكل خلاق على أساس من المعرفة التي تغذيها الاحتمالات والموجه التوجيهي. بينما يمكن للنماذج المتقدمة التعامل مع أنواع البيانات المتنوعة ، يتفوق بعضها في مهام محددة ، مثل إنشاء النص أو ملخص المعلومات أو إنشاء الصور.

تعتمد جودة المخرجات بشكل كبير على بيانات التدريب، وضبط معلمات النموذج والهندسة الفورية، لذلك يعد الحصول على البيانات المسؤولة وتخفيف التحيز أمر بالغ الأهمية. تخيل تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على مجموعة بيانات تحتوي على روايات رومانسية فقط. فستكون النتيجة غير قابلة للاستخدام إذا طلب المستخدم من النموذج كتابة مقال إخباري واقعي.

الاستفادة من قيمة الذكاء الاصطناعي التوليدي

الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة فعالة، ولكن كيف يمكن للمؤسسات الاستفادة من هذه القوة؟ هناك مساران تسلكه معظم الشركات لتحقيق قيمة الذكاء الاصطناعي التوليدي:

أدوات جاهزة للإطلاق:

 

خيار "الذكاء الاصطناعي للجميع": توفر منصات مثل ChatGPT وSynthesia.io نماذج مدربة مسبقًا على مجموعات بيانات واسعة، مما يمكّن المستخدمين من الاستفادة من قدراتها التوليدية دون الحاجة إلى إعداد نماذج من الصفر وتغذيتها. يمكن للمؤسسات تغذية هذه النماذج ببيانات محددة بشكل دقيق، ودفعها نحو مخرجات مصممة خصيصًا لاحتياجات عمل معينة. تجعل الواجهات سهلة الاستخدام وأدوات التكامل هذه المنصات متاحة حتى للأشخاص غير المتخصصين في التقنيات.

توفر هذه الخيارات العامة تحكمًا محدودًا وقليلًا من التخصيص في سلوك النموذج ونتائجه، بالإضافة إلى إمكانية وجود تحيزات موروثة من النماذج المدربة مسبقًا.

نماذج مدربة خصيصًا:

 

لا يمكن لمعظم المؤسسات إنتاج أو دعم الذكاء الاصطناعي بدون شراكة قوية. يمكن للمبتكرين الذين يريدون ذكاء اصطناعي مخصص اختيار "نموذج أساسي" مثل GPT-3 أو BERT من OpenAI وتغذيته ببياناتهم. يُشكل هذا التدريب الشخصي النموذج حتى يحوله ذكاءً اصطناعيًا توليديًا مخصصًا يتماشى مع أهداف الأعمال. تتطلب العملية مهارات وموارد عالية المستوى، ولكن من المرجح أن تكون النتائج متوافقة ومصممة خصيصًا ومحددة لاحتياجات الأعمال.

أفضل خيار للمؤسسة يعتمد على احتياجاتها الخاصة، ومواردها، وقدراتها التقنية. إذا كانت السرعة والقدرة على تحمل التكاليف وسهولة الاستخدام من الأولويات، فقد تكون الأدوات الجاهزة للإطلاق هي الخيار الأفضل. قد تكون النماذج المدربة خصيصًا أكثر فعالية إذا كانت التخصيص والتحكم وتخفيف التحيز أمور بالغة الأهمية.

اعتماد نهج قائم على حالة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

يكمن مفتاح النجاح في اعتماد نهج قائم على حالات الاستخدام، مع التركيز على مشكلات شركتك وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي حلها.

الاعتبارات الرئيسية:

  • المجموعة التقنية: تأكد من أن البنية الأساسية التقنية الحالية الخاصة بك يمكنها التعامل مع متطلبات نماذج الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات.
  • مطابقة النماذج: اختر نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المناسب لاحتياجاتك الخاصة.
  • العمل الجماعي: اجمع فريقًا من ذوي الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات ومجال عملك. سيساعد هذا الفريق متعدد التخصصات في ضمان نجاح الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بك.
  • البيانات: البيانات عالية الجودة وذات الصلة هي الوقود الذي يعزز نجاح الذكاء الاصطناعي التوليدي. استثمر في نقاء البيانات وإستراتيجيات جمعها للحفاظ على عمل أنظمتك بسلاسة. إذا أدخلت بيانات غير صحيحة، فستحصل على نتائج غير صحيحة.
حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

انتشرت الإثارة حول هذه التقنية الجديدة بسرعة في مختلف المجالات والأقسام. لقد شرع العديد من قادة التسويق والمبيعات بسرعة وأدمجوا بالفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير عملهم. من الصعب تفويت سرعة قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي وحجمه على إنشاء محتوى جديد وأصول مفيدة لأي تخصص يعتمد على إنتاج كميات كبيرة من المحتوى المكتوب أو المصمم. تتردد القطاعات الصحية والتأمين والتعليم أكثر بسبب الجهود القانونية والتزامها بالامتثال، فضلاً عن نقص المعارف والشفافية والتنظيم في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

  • توليد التعليمات البرمجية: يستخدم مطورو البرمجيات والمبرمجون الذكاء الاصطناعي التوليدي لكتابة التعليمات البرمجية. يعتمد المطورون ذوو الخبرة على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير مهام الترميز المعقدة بشكل أكثر كفاءة. يُستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحديث التعليمات البرمجية وصيانتها تلقائيًا عبر عبر مختلف المنصات. كما أنه يلعب دورًا مهمًا في تحديد الأخطاء وإصلاحها في الرموز وأتمتة اختبار الرموز؛ المساعدة في ضمان عمل التعليمات البرمجية على النحو المنشود وتفي بمعايير الجودة دون الحاجة إلى إجراء اختبارات يدوية مكثفة. يثبت الذكاء الاصطناعي التوليدي أنه مفيد للغاية في إنشاء أنواع مختلفة من الوثائق المطلوبة من قبل المبرمجين بسرعة. يتضمن ذلك الوثائق الفنية وأدلة المستخدم والمواد الأخرى ذات الصلة المصاحبة لتطوير البرمجيات.
  • تطوير المنتجات: يستخدم مصممو المنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل متزايد لتحسين مفاهيم التصميم على نطاق واسع. تتيح هذه التقنية التقييم السريع والتعديلات التلقائية، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التصميم بشكل كبير. يساعد في التحسين الهيكلي الذي يضمن أن تكون المنتجات قوية ومتينة وتستخدم الحد الأدنى من المواد، مما يؤدي إلى تخفيضات كبيرة في التكاليف. لتحقيق أكبر تأثير، يجب دمج التصميم التوليدي طوال دورة تطوير المنتج، من المفهوم الأولي إلى التصنيع والمشتريات. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم مديرو منتجات الذكاء الاصطناعي توليدي لتجميع ملاحظات المستخدمين، مما يتيح بتحسين المنتج التي تتأثر بشكل مباشر باحتياجات المستخدم وتفضيلاته.
  • المبيعات والتسويق: يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي الحملات التسويقية من خلال تمكين التواصل المخصص للغاية مع العملاء المحتملين والحاليين عبر مجموعة متنوعة من القنوات، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة. لا تعمل هذه التقنية على تبسيط تنفيذ الحملة فحسب، بل تعزز أيضًا القدرة على توسيع نطاق إنشاء المحتوى من دون التضحية بالجودة. في مجال المبيعات، تعزز الذكاء الاصطناعي التوليدي أداء الفريق من خلال توفير تحليلات عميقة ومعارف حول سلوك العملاء. تعمل أقسام التسويق على تسخير هذه التقنية لفحص البيانات وفهم أنماط سلوك المستهلك وصياغة المحتوى الذي يتصل حقًا بجمهورهم، والذي غالبًا ما يتضمن اقتراح قصص إخبارية أو أفضل الممارسات التي تتوافق مع اهتمامات الجمهور. يلعب الذكاء الاصطناعي التوليدي دورًا حيويًا في استهداف وتقسيم الجماهير بشكل ديناميكي، وتحديد العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية، مما يعزز بشكل كبير فعالية إستراتيجيات التسويق وجهود الترويج. بالإضافة إلى ذلك، توجه المطالبات والمدخلات المطورة جيدا النماذج التوليدية لإخراج محتوى إبداعي لرسائل البريد الإلكتروني والمدونات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. يمكن إعادة تصور المحتوى الحالي وتحريره باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. يمكن للمؤسسات أيضًا إنشاء مولدات لغة الذكاء الاصطناعي توليدي مخصصة مدربة على نغمة علامتها التجارية وصوتها لمطابقة محتوى العلامة التجارية السابق بشكل أكثر دقة. 
  • إدارة المشاريع والعمليات: يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تدعم مديري المشاريع بالأتمتة داخل منصاتهم. تشمل المزايا إنشاء المهام والمهام الفرعية تلقائيًا، والاستفادة من بيانات المشروع التاريخية للتنبؤ بالجداول الزمنية والمتطلبات، وتدوين الملاحظات والتنبؤ بالمخاطر. يسمح الذكاء الاصطناعي التوليدي لمديري المشاريع بالبحث وإنشاء ملخصات فورية لمستندات العمل الأساسية. توفر حالة الاستخدام هذه الوقت وتمكّن المستخدمين من التركيز على استراتيجية أعلى مستوى بدلاً من إدارة الأعمال اليومية.
  • التصميم الجرافيكي والفيديو: بفضل قدرته على إنشاء صور واقعية وتبسيط الرسوم المتحركة، سيصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي الأداة المفضلة لإنشاء مقاطع الفيديو دون الحاجة إلى ممثلين أو معدات فيديو أو خبرة في التحرير. يمكن لمُنشئي مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي إنشاء مقاطع فيديو باللغات التي يحتاجون إليها لخدمة كل منطقة على الفور. سوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تحل مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي محل الممثلين والمخرجين البشريين بشكل فعال، ولكن المؤسسات بدأت بالفعل في تجربة هذه التكنولوجيا. يستخدم المستخدمون أيضًا أدوات توليد الصور لتعديل الصور الشخصية لإنشاء صور شخصية ذات مظهر احترافي لاستخدامها في العمل على Slack أو LinkedIn.
  • إدارة الأعمال والموظفين: في خدمة العملاء، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع أنحاء مركز الاتصالات. فبإمكانه تسهيل الوصول إلى الوثائق الضرورية والبحث فيها، ما يجعل معلومات حل المشكلات في متناول أيدي وكلاء الدعم. يمكن للأدوات التوليدية التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي أن تحسِّن بشكل كبير التفاعلات بين الموظف والمدير. ويُمكنها هيكلة تقييمات الأداء، ما يوفر للمديرين والموظفين إطار عمل أكثر شفافية يتيح إبداء التعليقات والنمو. إضافة إلى ذلك، يُمكن لبوابات الذكاء الاصطناعي الحواري التوليدية تزويد الموظفين بالتعليقات وتحديد مجالات التحسين دون حاجة إلى إدخال الإدارة.
  • دعم العملاء وخدمة العملاء: بينما لا تزال روبوتات المحادثة مستخدمة على نطاق واسع، بدأت المؤسسات في دمج التقنيات لتغيير طريقة عمل روبوتات المحادثة. تساعد تطورات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء روبوتات محادثة أكثر ابتكارًا يمكنها المشاركة في المحادثات المتدفقة بشكل طبيعي، مما يمكّنها من فهم السياق والفروق الدقيقة المشابهة لكيفية قيام العنصر البشري. يمكن لروبوتات المحادثة التوليدية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الوصول إلى كميات هائلة من المعلومات ومعالجتها للإجابة عن استفسارات العملاء والوكلاء بدقة؛ وعلى عكس الوكلاء البشريين، يمكن لروبوتات المحادثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التعامل مع استفسارات العملاء على مدار الساعة لتوفير تجربة مستخدم سلسة ليلاً أو نهارًا. لا يزال التحول من روبوتات المحادثة التقليدية إلى المساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي في مراحله الأولى، لكن الإمكانات واضحة لا يمكن إنكارها. مع تطور التقنيات، يمكننا أن نتوقع تفاعلات الذكاء الاصطناعي أكثر تطورًا وجاذبية، مما يساهم في دمج الحدود بين المساعدة الافتراضية والبشرية.
  • الكشف عن الاحتيال وإدارة المخاطر: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي مسح كميات كبيرة من البيانات وتلخيصها بسرعة لتحديد الأنماط أو الحالات الشاذة. يمكن لشركات التأمين وموظفي تسوية المطالبات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية للبحث عن السياسات والمطالبات لتحسين نتائج العملاء. يمكن أن ينشئ الذكاء الاصطناعي التوليدي تقارير وملخصات مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة وتوفر المعلومات ذات الصلة مباشرة إلى شركات التأمين وموظفي التسوية ومديري المخاطر، مما يوفر الوقت ويسهّل عملية اتخاذ القرار. ومع ذلك، تظل الرقابة والإشراف البشري ضروريين لاتخاذ القرارات النهائية وضمان النتائج العادلة.
  • توليد بيانات اصطناعية للتدريب والاختبار: يمكن للشركات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإنشاء بيانات اصطناعية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي واختبار المنتجات الجديدة ومحاكاة سيناريوهات العالم الحقيقي. يمكن أن يقلل ذلك من الاعتماد على البيانات الفعلية، التي قد تكون حساسة وتحتاج إلى الحفاظ على سريتها، أو التي قد تأتي من مصادر بيانات خارجية مكلفة. بفضل تجاوز قيود جمع البيانات الواقعية وتحضيرها، يمكن تسريع دورات التطوير. من خلال مجموعات البيانات التركيبية المتاحة بسهولة، يمكن للشركات التكرار بسرعة على نماذج الذكاء الاصطناعي واختبار الميزات الجديدة وتقديم الحلول إلى السوق بشكل أسرع.

فيما يلي الامتيازات الرئيسية للتنفيذ الأخلاقي لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لمؤسستك:

  • حماية البيانات الحساسة: لا تستخدم إلا البيانات غير الشخصية وغير الحساسة لتجنب الإفصاح عن المعلومات الضعيفة والامتثال للوائح.
  • ابق على اطلاع: تابع أخبار الصناعة لتحديد الأدوات الموثوقة وتجنب الممارسات الذكاء الاصطناعي غير الأخلاقية.
  • وضع سياسة للذكاء الاصطناعي: وضع مبادئ توجيهية للاستخدام الداخلي للذكاء الاصطناعي والاستثمارات في أدوات الطرف الثالث، بالاعتماد على النماذج المتاحة.
  • الاستثمار في تحسين المهارات: يعد الاستثمار في برامج إعادة تشكيل المهارات والارتقاء بالمهارات أمرًا بالغ الأهمية، حيث يمكن العمال من تطوير مهارات مقاومة للأتمتة.

التطور السريع لأفضل الممارسات. في حين أن إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثيرة للعديد من المؤسسات، فإن التنقل في هذا المشهد يتطلب توازنًا بين التقدم والحكمة.

مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي

وفقًا لشركة  McKinsey ،1  من غير المحتمل أن يتفوق الذكاء الاصطناعي التوليدي على البشر في أي وقت من هذا العقد. ومع ذلك، قد نشهد قفزة كبيرة في قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول عام 2040. تتوقع McKinsey أن يصل الذكاء الاصطناعي إلى مستوى يمكنها من التنافس مع أفضل 25٪ من أصحاب الأداء البشري عبر مجموعة واسعة من المهام. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي سيمكنه كتابة محتوى إبداعي عالي الجودة أو حل مشكلات علمية معقدة أو اتخاذ قرارات تجارية ثاقبة على نحو مساوِ للمهنيين من ذوي المهارة. ستتأثر الوظائف التي كانت في السابق مقاومة للأتمتة بشكل أكبر بسبب الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومن المرجح أن يرى المهنيون في مجالات التعليم والقانون والتكنولوجيا والفنون الذكاء الاصطناعي التوليدي يؤثر على مهنتهم في وقت قريب. 

استكشف المتحدثون في ندوة  معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 2  حول أدوات الذكاء الاصطناعي  سبل البحث المستقبلية المختلفة في الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومن بين المجالات المهمة التي حظيت باهتمام كبير دمج الأنظمة الإدراكية في الذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا النهج إلى تمكين الذكاء الاصطناعي من محاكاة الحواس البشرية مثل اللمس والشم، وتجاوز التركيز التقليدي على اللغة والصور. كما تم أيضاً مناقشة إمكانية تفوق نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي القدرات البشرية، ولا سيما في سياق التعرف على المشاعر. وقد تستخدم هذه النماذج المتقدمة الإشارات الكهرومغناطيسية لتفسير التغيرات في تنفس الشخص ومعدل ضربات قلبه، مما يوفر فهمًا أعمق لحالته العاطفية.

يتوقع الخبراء أن يظل التحيز جانبًا ثابتًا لمعظم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحدي إلى ظهور أسواق جديدة تتمحور حول مجموعات البيانات الأخلاقية. علاوة على ذلك، من المحتمل أن يتطور سيناريو ديناميكي، يتميز بالتنافس المستمر بين الشركات والمبدعين في استخدام الأدوات التوليدية.

عندما تصبح هذه الأدوات أكثر انتشارًا في مكان العمل، فإنها ستؤدي حتمًا إلى تغييرات في الأدوار الوظيفية وتتطلب مهارات جديدة. يرافق هذه التطورات بشكل حتمي زيادة في إساءة استخدام القدرات التوليدية. مع تزايد قدرة المستخدمين على إنشاء أشكال متنوعة من المحتوى، بما في ذلك الصور والصوت والنص والفيديو، فمن المتوقع أن تزداد احتمالية إساءة الاستخدام الضار. ويؤكد هذا السيناريو على أهمية وضع آليات قوية للتخفيف من هذه المخاطر وضمان الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

سيواصل الذكاء الاصطناعي التوليدي تحويل عمليات المؤسسات عبر مختلف الصناعات، تمامًا كما حول الهاتف الذكي التواصل والإنتاجية في عالم الأعمال. بداية من أتمتة المهام العادية إلى تعزيز الإبداع في إنشاء المحتوى وما بعده، فإن إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي واسعة ومتنوعة.

ومع ذلك، فإن التنقل في الاعتبارات الأخلاقية، وتعظيم أمان البيانات والتكيف مع أفضل الممارسات المتطورة أمر بالغ الأهمية. بالنسبة للمؤسسات المستعدة لاستكشاف مجموعة كاملة من الاحتمالات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن الإرشادات والمعارف متاحة على بُعد نقرة واحدة. تعرّف على المزيد حول الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لصالح عملك من خلال استكشاف IBM watsonx، منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات المصممة للأعمال.

 
مؤلف
Tim Mucci IBM Staff Writer
الحواشي

1https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/whats-the-future-of-generative-ai-an-early-view-in-15-charts (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)،

2https://news.mit.edu/2023/what-does-future-hold-generative-ai-1129 (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)،

استكشف IBM watsonx اليوم

رؤى لا يُمكنك تفويتها. اشترِك في رسائلنا الإخبارية.

تجاوز الضجيج بفضل التحديثات المقدمة من الخبراء حول الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتقنية السحابية والأمان وغير ذلك الكثير.

 اشترك اليوم