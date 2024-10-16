هل تتذكر كم كان شعورك رائعًا عندما حملت هاتفًا ذكيًا في يدك لأول مرة؟ كان التصميم المدمج والتفاعل اللمسي يشعّان وكأنهما قفزة إلى المستقبل. قبل فترة طويلة، أصبحت الهواتف الذكية أسلوب حياة للمؤسسات في جميع أنحاء العالم بسبب كل ما تقدمه لإنتاجية الأعمال والاتصالات. الذكاء الاصطناعي التوليدي (الذكاء الاصطناعي) يعد بزيادة مماثلة في الإنتاجية وظهور أساليب جديدة للعمل والإبداع.
تحظى أدوات مثل Midjourney وChatGPT بالاهتمام لقدراتها في إنتاج صور واقعية ومقاطع فيديو ونص متطور يشبه الإنسان، مما يوسع حدود الإمكانات الإبداعية للذكاء الاصطناعي. يمثل الذكاء الاصطناعي التوليدي تقدمًا كبيرًا في التعلم العميق وتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث يشير البعض إلى أنه خطوة نحو تطوير "ذكاء اصطناعي قوي". يوضح هذا التطور أن أجهزة الكمبيوتر قد تجاوزت مجرد أجهزة تحليل الأرقام. إنهم الآن قادرون على معالجة اللغة الطبيعية (NLP) واستيعاب السياق وعرض عناصر الإبداع.
على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي فيما يلي:
تكمن في قلب الذكاء الاصطناعي التوليدي قواعد بيانات ضخمة من النصوص والصور والتعليمات البرمجية وأنواع البيانات الأخرى. تُغذى هذه البيانات إلى نماذج توليدية، وهناك عدة خيارات للاختيار من بينها، قد طُوّر كل منها للتفوق في مهمة معينة. تستخدم شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs) للصور ومقاطع الفيديو ونماذج ثلاثية الأبعاد والموسيقى. تستخدم نماذج الانحدار الذاتي أو نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) للنص واللغة.
مثل الطلاب المجتهدين، تستوعب هذه النماذج التوليدية المعلومات وتحدد الأنماط والهياكل والعلاقات بين نقاط البيانات، وهو ما يمكّنها من تعلم قواعد الشعر، وضربات الفرشاة الفنية، والألحان الموسيقية.
يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي الخوارزميات والتقنيات المتقدمة للتعلم الآلي لتحليل الأنماط وإعداد النماذج الإحصائية. تخيل كل نقطة بيانات ككُرة متألقة موجودة في مشهد شاسع متعدد الأبعاد. يرسم النموذج خرائط دقيقة لهذه الكُرات، وحساب الارتفاعات النسبية والوديان والمنحدرات الملساء والمنحدرات الوعرة لإنشاء خريطة احتمالات، وهو دليل للتنبؤ بمكان هبوط للكُرة التالية (أي المحتوى المُنتَج) على الأرجح.
والآن، عندما يقدم المستخدم موجهًا—كلمة أو رسمًا أو مقتطفًا موسيقيًا أو سطرًا من التعليمات البرمجية—يعمل الموجه كمنارة تجذب النموذج نحو منطقة معينة على خريطة الاحتمالات تلك؛ ثم يتنقل النموذج في هذا المشهد، ويختار عنصرًا تلو الآخر بشكل احتمالي، مسترشدًا بالأنماط التي تعلمها وتنبيهات موجهات المستخدمين.
كل مخرَج فريد من نوعه ولكنه مرتبط إحصائيًا بالبيانات التي تعلم منها النموذج. انها ليست مجرد نسخ ولصق. إنه يبني بشكل خلاق على أساس من المعرفة التي تغذيها الاحتمالات والموجه التوجيهي. بينما يمكن للنماذج المتقدمة التعامل مع أنواع البيانات المتنوعة ، يتفوق بعضها في مهام محددة ، مثل إنشاء النص أو ملخص المعلومات أو إنشاء الصور.
تعتمد جودة المخرجات بشكل كبير على بيانات التدريب، وضبط معلمات النموذج والهندسة الفورية، لذلك يعد الحصول على البيانات المسؤولة وتخفيف التحيز أمر بالغ الأهمية. تخيل تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على مجموعة بيانات تحتوي على روايات رومانسية فقط. فستكون النتيجة غير قابلة للاستخدام إذا طلب المستخدم من النموذج كتابة مقال إخباري واقعي.
الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة فعالة، ولكن كيف يمكن للمؤسسات الاستفادة من هذه القوة؟ هناك مساران تسلكه معظم الشركات لتحقيق قيمة الذكاء الاصطناعي التوليدي:
خيار "الذكاء الاصطناعي للجميع": توفر منصات مثل ChatGPT وSynthesia.io نماذج مدربة مسبقًا على مجموعات بيانات واسعة، مما يمكّن المستخدمين من الاستفادة من قدراتها التوليدية دون الحاجة إلى إعداد نماذج من الصفر وتغذيتها. يمكن للمؤسسات تغذية هذه النماذج ببيانات محددة بشكل دقيق، ودفعها نحو مخرجات مصممة خصيصًا لاحتياجات عمل معينة. تجعل الواجهات سهلة الاستخدام وأدوات التكامل هذه المنصات متاحة حتى للأشخاص غير المتخصصين في التقنيات.
توفر هذه الخيارات العامة تحكمًا محدودًا وقليلًا من التخصيص في سلوك النموذج ونتائجه، بالإضافة إلى إمكانية وجود تحيزات موروثة من النماذج المدربة مسبقًا.
لا يمكن لمعظم المؤسسات إنتاج أو دعم الذكاء الاصطناعي بدون شراكة قوية. يمكن للمبتكرين الذين يريدون ذكاء اصطناعي مخصص اختيار "نموذج أساسي" مثل GPT-3 أو BERT من OpenAI وتغذيته ببياناتهم. يُشكل هذا التدريب الشخصي النموذج حتى يحوله ذكاءً اصطناعيًا توليديًا مخصصًا يتماشى مع أهداف الأعمال. تتطلب العملية مهارات وموارد عالية المستوى، ولكن من المرجح أن تكون النتائج متوافقة ومصممة خصيصًا ومحددة لاحتياجات الأعمال.
أفضل خيار للمؤسسة يعتمد على احتياجاتها الخاصة، ومواردها، وقدراتها التقنية. إذا كانت السرعة والقدرة على تحمل التكاليف وسهولة الاستخدام من الأولويات، فقد تكون الأدوات الجاهزة للإطلاق هي الخيار الأفضل. قد تكون النماذج المدربة خصيصًا أكثر فعالية إذا كانت التخصيص والتحكم وتخفيف التحيز أمور بالغة الأهمية.
يكمن مفتاح النجاح في اعتماد نهج قائم على حالات الاستخدام، مع التركيز على مشكلات شركتك وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي حلها.
الاعتبارات الرئيسية:
انتشرت الإثارة حول هذه التقنية الجديدة بسرعة في مختلف المجالات والأقسام. لقد شرع العديد من قادة التسويق والمبيعات بسرعة وأدمجوا بالفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير عملهم. من الصعب تفويت سرعة قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي وحجمه على إنشاء محتوى جديد وأصول مفيدة لأي تخصص يعتمد على إنتاج كميات كبيرة من المحتوى المكتوب أو المصمم. تتردد القطاعات الصحية والتأمين والتعليم أكثر بسبب الجهود القانونية والتزامها بالامتثال، فضلاً عن نقص المعارف والشفافية والتنظيم في الذكاء الاصطناعي التوليدي.
فيما يلي الامتيازات الرئيسية للتنفيذ الأخلاقي لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لمؤسستك:
التطور السريع لأفضل الممارسات. في حين أن إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثيرة للعديد من المؤسسات، فإن التنقل في هذا المشهد يتطلب توازنًا بين التقدم والحكمة.
وفقًا لشركة McKinsey ،1 من غير المحتمل أن يتفوق الذكاء الاصطناعي التوليدي على البشر في أي وقت من هذا العقد. ومع ذلك، قد نشهد قفزة كبيرة في قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول عام 2040. تتوقع McKinsey أن يصل الذكاء الاصطناعي إلى مستوى يمكنها من التنافس مع أفضل 25٪ من أصحاب الأداء البشري عبر مجموعة واسعة من المهام. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي سيمكنه كتابة محتوى إبداعي عالي الجودة أو حل مشكلات علمية معقدة أو اتخاذ قرارات تجارية ثاقبة على نحو مساوِ للمهنيين من ذوي المهارة. ستتأثر الوظائف التي كانت في السابق مقاومة للأتمتة بشكل أكبر بسبب الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومن المرجح أن يرى المهنيون في مجالات التعليم والقانون والتكنولوجيا والفنون الذكاء الاصطناعي التوليدي يؤثر على مهنتهم في وقت قريب.
استكشف المتحدثون في ندوة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 2 حول أدوات الذكاء الاصطناعي سبل البحث المستقبلية المختلفة في الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومن بين المجالات المهمة التي حظيت باهتمام كبير دمج الأنظمة الإدراكية في الذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا النهج إلى تمكين الذكاء الاصطناعي من محاكاة الحواس البشرية مثل اللمس والشم، وتجاوز التركيز التقليدي على اللغة والصور. كما تم أيضاً مناقشة إمكانية تفوق نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي القدرات البشرية، ولا سيما في سياق التعرف على المشاعر. وقد تستخدم هذه النماذج المتقدمة الإشارات الكهرومغناطيسية لتفسير التغيرات في تنفس الشخص ومعدل ضربات قلبه، مما يوفر فهمًا أعمق لحالته العاطفية.
يتوقع الخبراء أن يظل التحيز جانبًا ثابتًا لمعظم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحدي إلى ظهور أسواق جديدة تتمحور حول مجموعات البيانات الأخلاقية. علاوة على ذلك، من المحتمل أن يتطور سيناريو ديناميكي، يتميز بالتنافس المستمر بين الشركات والمبدعين في استخدام الأدوات التوليدية.
عندما تصبح هذه الأدوات أكثر انتشارًا في مكان العمل، فإنها ستؤدي حتمًا إلى تغييرات في الأدوار الوظيفية وتتطلب مهارات جديدة. يرافق هذه التطورات بشكل حتمي زيادة في إساءة استخدام القدرات التوليدية. مع تزايد قدرة المستخدمين على إنشاء أشكال متنوعة من المحتوى، بما في ذلك الصور والصوت والنص والفيديو، فمن المتوقع أن تزداد احتمالية إساءة الاستخدام الضار. ويؤكد هذا السيناريو على أهمية وضع آليات قوية للتخفيف من هذه المخاطر وضمان الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
سيواصل الذكاء الاصطناعي التوليدي تحويل عمليات المؤسسات عبر مختلف الصناعات، تمامًا كما حول الهاتف الذكي التواصل والإنتاجية في عالم الأعمال. بداية من أتمتة المهام العادية إلى تعزيز الإبداع في إنشاء المحتوى وما بعده، فإن إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي واسعة ومتنوعة.
ومع ذلك، فإن التنقل في الاعتبارات الأخلاقية، وتعظيم أمان البيانات والتكيف مع أفضل الممارسات المتطورة أمر بالغ الأهمية. بالنسبة للمؤسسات المستعدة لاستكشاف مجموعة كاملة من الاحتمالات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن الإرشادات والمعارف متاحة على بُعد نقرة واحدة. تعرّف على المزيد حول الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لصالح عملك من خلال استكشاف IBM watsonx، منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات المصممة للأعمال.
1https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/whats-the-future-of-generative-ai-an-early-view-in-15-charts (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)،
2https://news.mit.edu/2023/what-does-future-hold-generative-ai-1129 (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)،
استكشف IBM watsonx اليوم