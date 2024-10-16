تكمن في قلب الذكاء الاصطناعي التوليدي قواعد بيانات ضخمة من النصوص والصور والتعليمات البرمجية وأنواع البيانات الأخرى. تُغذى هذه البيانات إلى نماذج توليدية، وهناك عدة خيارات للاختيار من بينها، قد طُوّر كل منها للتفوق في مهمة معينة. تستخدم شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs) للصور ومقاطع الفيديو ونماذج ثلاثية الأبعاد والموسيقى. تستخدم نماذج الانحدار الذاتي أو نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) للنص واللغة.

مثل الطلاب المجتهدين، تستوعب هذه النماذج التوليدية المعلومات وتحدد الأنماط والهياكل والعلاقات بين نقاط البيانات، وهو ما يمكّنها من تعلم قواعد الشعر، وضربات الفرشاة الفنية، والألحان الموسيقية.

يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي الخوارزميات والتقنيات المتقدمة للتعلم الآلي لتحليل الأنماط وإعداد النماذج الإحصائية. تخيل كل نقطة بيانات ككُرة متألقة موجودة في مشهد شاسع متعدد الأبعاد. يرسم النموذج خرائط دقيقة لهذه الكُرات، وحساب الارتفاعات النسبية والوديان والمنحدرات الملساء والمنحدرات الوعرة لإنشاء خريطة احتمالات، وهو دليل للتنبؤ بمكان هبوط للكُرة التالية (أي المحتوى المُنتَج) على الأرجح.

والآن، عندما يقدم المستخدم موجهًا—كلمة أو رسمًا أو مقتطفًا موسيقيًا أو سطرًا من التعليمات البرمجية—يعمل الموجه كمنارة تجذب النموذج نحو منطقة معينة على خريطة الاحتمالات تلك؛ ثم يتنقل النموذج في هذا المشهد، ويختار عنصرًا تلو الآخر بشكل احتمالي، مسترشدًا بالأنماط التي تعلمها وتنبيهات موجهات المستخدمين.

كل مخرَج فريد من نوعه ولكنه مرتبط إحصائيًا بالبيانات التي تعلم منها النموذج. انها ليست مجرد نسخ ولصق. إنه يبني بشكل خلاق على أساس من المعرفة التي تغذيها الاحتمالات والموجه التوجيهي. بينما يمكن للنماذج المتقدمة التعامل مع أنواع البيانات المتنوعة ، يتفوق بعضها في مهام محددة ، مثل إنشاء النص أو ملخص المعلومات أو إنشاء الصور.

تعتمد جودة المخرجات بشكل كبير على بيانات التدريب، وضبط معلمات النموذج والهندسة الفورية، لذلك يعد الحصول على البيانات المسؤولة وتخفيف التحيز أمر بالغ الأهمية. تخيل تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على مجموعة بيانات تحتوي على روايات رومانسية فقط. فستكون النتيجة غير قابلة للاستخدام إذا طلب المستخدم من النموذج كتابة مقال إخباري واقعي.