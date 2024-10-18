ما المقصود بالتحول في مجال الطاقة؟

على مر التاريخ، كان الابتكار والحاجة هما المحرك الأساسي لعمليات التحول في مجال الطاقة. على سبيل المثال، أدت حركة التصنيع إلى التحول في استخدام الطاقة من حرق الخشب إلى حرق الفحم، بينما أدى اختراع محرك الاحتراق الداخلي وإنتاج السيارات التي تعمل بالبنزين إلى اعتماد العالم بشكل كبير على النفط.

في سبعينيات القرن الماضي، أدت أزمة النفط وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد إلى زيادة الاهتمام بالطاقة المتجددة: وهي الطاقة التي تأتي من مصادر تتجدد بشكل أسرع من استهلاكها. وفي وقت لاحق، أدى تزايد الوعي بتغير المناخ وأسبابه البشرية — أي غازات الاحتباس الحراري (GHG) الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري — إلى تسريع الجهود الرامية إلى تبنّي حلول الطاقة المتجددة وتحويل قطاع الطاقة.