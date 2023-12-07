ما المقصود بالتوريد؟

يُعد التوريد أحد الخطوات الأولى لإدارة سلسلة التوريد—التعامل مع تدفق الإنتاج الكامل للسلعة أو الخدمة. تستخدم المجموعات عمليات التوريد لإنشاء شبكة من الموردين ("الروابط" في السلسلة) التي تؤدي إلى حركة المنتجات.

يُستخدم مصطلح "توريد" بالتبادل مع مصطلح "مشتريات" بشكل متكرر، لكن التوريد هو عملية متميزة لسلسلة التوريد داخل قسم المشتريات. ويتعامل متخصصو المشتريات مع عملية الحصول على السلع والخدمات من مصادر خارجية بشكل كامل من البداية إلى النهاية. ويشمل ذلك أنشطة مثل تحديد الاحتياجات، والتفاوض بشأن العقود، وإصدار أوامر وطلبات الشراء، وإدارة الأداء.

لفهم الاختلافات الرئيسية بشكل أفضل، فكر في التوريد على أنه "مَن" (الموردون أنفسهم) الذين يشكلون سلسلة التوريد، بينما تمثل المشتريات "ماذا" (السلع والخدمات) داخل سلسلة التوريد. ونظرًا إلى ترابطهما، عادةً ما تتشارك استراتيجيات التوريد والمشتريات في أهداف ومقاييس متشابهة.