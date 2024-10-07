ما هي أنواع التوريد المختلفة؟

الاستعانة بمصادر خارجية



الاستعانة بمصادر خارجية هي الاستعانة بطرف ثالث محلي أو أجنبي لتنفيذ نشاط أو توفير سلع أو خدمات يتم توفيرها عادةً داخل المؤسسة. عادةً ما تقوم الشركات بالاستعانة بمصادر خارجية للمهام والوظائف غير الأساسية المتشابهة في جميع المؤسسات، مثل عمليات المكاتب الخلفية (المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية) وعمليات المكاتب الأمامية (المبيعات والتسويق ودعم العملاء). الدوافع الرئيسية للاستعانة بمصادر خارجية هي توفير التكاليف. المرونة في زيادة أو تقليص الوظائف والسلع أو الخدمات حسب الحاجة؛ وزيادة الوصول إلى مهارات أو مواد خام محددة.

الاتجاه نحو التحول الرقمي جعل العديد من المؤسسات تعزز عملياتها من خلال الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات. وقد أدى ذلك إلى تغيير جذري في سوق الاستعانة بمصادر خارجية. تتطلع الشركات الآن إلى ما هو أبعد من الاستعانة بمصادر خارجية ومراجحة العمالة في الخارج، وبدلاً من ذلك تستفيد من الذكاء الاصطناعي (AI) والأتمتة لخلق الكفاءات وتحديث العمليات.

يندرج التعاقد من الباطن تحت مظلة الاستعانة بمصادر خارجية. وهو ينطوي على الاستعانة بمصادر خارجية لمهمة أو التزام محدد لمقاول من الباطن أو مقدم خدمة. التعاقد من الباطن شائع في الصناعات الأكثر تعقيدًا، مثل البناء، وغالبًا ما يكون ترتيبًا مؤقتًا.

الاستعانة بمصادر داخلية

قد يكون الموردون الأكثر ملاءمة داخل المؤسسة. تستفيد الاستعانة بمصادر داخلية من الموارد الداخلية، مثل شخص أو قسم معين، لأداء المهام التي كان من الممكن الاستعانة بمصادر خارجية أو كانت كذلك من قبل. يوفر الاحتفاظ بالمهام والوظائف داخل المؤسسة ميزة تنافسية حيث قد تشهد المؤسسات اتساقاً أكبر بين المنتجات والخدمات.

على الرغم من أن الاستعانة بمصادر داخلية غالباً ما تكون استراتيجية لخفض التكاليف، إلا أنها تمنح المؤسسات أيضاً تحكماً أكبر في النشاط وتسرّع من تنفيذه. ويرجع ذلك إلى أن الموارد اللازمة موجودة بالفعل داخل المؤسسة؛ فأي موظفين يقومون بهذه المهمة هم بالفعل على دراية بثقافة الشركة ومنتجاتها وخدماتها وقاعدة عملائها—قد يحتاجون فقط إلى بعض التدريب أو رفع مستوى المهارات. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يختار نموذج الاستعانة بمصادر داخلية دمج موظفين أو عمليات جديدة في المؤسسة لتحقيق أهداف محددة.

التوريد القريب

ينطوي التوريد القريب، الذي يُطلق عليه أيضًا اسم الاستعانة بمصادر خارجية قريبة، على نقل أنشطة التوريد إلى مكان أقرب إلى مكان بيع السلع أو الخدمات. يمكن اعتبارها استراتيجية بديلة للاستعانة بمصادر خارجية: في حين أن الاستعانة بمصادر خارجية لبلدان بعيدة قد توفر تكاليف عمالة أرخص، إلا أن إدارة الخدمات اللوجستية أكثر صعوبة وتكلفة. إن الاستعانة بمصادر خارجية في مكان محلي أقرب يجعل من الأسهل إدارة علاقات الشركاء بالإضافة إلى خفض تكاليف النقل ومهل التسليم. في بعض الحالات، قد يظل البائع المتعاقد معه يعمل في بلد مجاور، مثل شركة أمريكية تستعين بمصادر خارجية في المكسيك.

يمكن أن يقلل التوريد القريب أيضًا من المخاطر. على سبيل المثال، صعوبة التنبؤ باضطرابات سلسلة التوريد. ولكن مع وجود مصانع أو مستودعات أقرب إلى متلقي المنتج النهائي أو الخدمة النهائية، تقل احتمالية تأخر أو إلغاء تسليم العميل في حالة وقوع كارثة طبيعية أو اضطرابات جيوسياسية.

مصدر توريد واحد

مصدر توريد واحد (أو مورّد واحد) هو اختيار مورّد واحد فقط لجميع المواد الخام والسلع والخدمات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى حصرية المنتج بمواد فريدة وتقليل الوقت المستغرق في مفاوضات العقود واختيار الموردين. كما أن التوريد من مصدر واحد يبسط أيضًا سلاسل التوريد، مما يسهل على المؤسسات ضمان جودة المنتجات والحفاظ على معايير التوريد الأخلاقية.

في حين أن التوريد من مصدر واحد غالبًا ما يُستخدم بالتبادل مع التوريد من مصدر وحيد، إلا أن المصطلحين مختلفان: التوريد من مصدر واحد هو استراتيجية توريد محددة حيث تختار الشركة موردًا واحدًا فقط ولكن لديها خيارات أخرى متاحة. من ناحية أخرى، فإن استراتيجية مصدر التوريد الوحيد هي حالة لا يوجد فيها سوى مورّد واحد لمنتج أو خدمة معينة، مما يلغي قدرة الشركات على اختيار البدائل.

التوريد العالمي

التوريد العالمي هو الحصول على السلع أو الخدمات من الموردين في الأسواق العالمية. وهذا يوفر للشركات إمكانية الوصول إلى الموارد منخفضة التكلفة، والحوافز مثل الإعفاءات الضريبية والمهارات التي قد لا تتوفر في مناطقها الجغرافية. وعلى الرغم من أن التوريد العالمي يتجسد عادةً في خدمات الاستعانة بمصادر خارجية في الهند والصين وأوروبا الشرقية، إلا أنه ليس مرادفاً للتوريد العالمي في البلدان منخفضة التكلفة لأن هذا الأخير يعتمد على انخفاض تكاليف العمالة والإنتاج. في المقابل، قد تنخرط الشركات في الاستعانة بمصادر عالمية عندما يصعب العثور على العمال المهرة محلياً، حتى لو لم تحقق الشركات وفورات في التكاليف من هذه الممارسة.

تستفيد الشركات من المصادر العالمية للوصول إلى المهارات والتكنولوجيا المتقدمة باستخدام الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات، كما هو مذكور أعلاه. ومع ذلك، كشفت الاضطرابات في سلسلة التوريد الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والأحداث المناخية الأخيرة عن مخاطر الاعتماد على الموردين والمهارات والشركاء في مناطق بعيدة عن العمليات.

المشاريع المشتركة

المشاريع المشتركة هي شراكات بين المؤسسات لتحقيق هدف ما. من خلال العمل معًا وتوحيد نقاط القوة والموارد، يمكن للمؤسسات تحقيق المزيد من الإنجازات بشكل أسرع مما لو كانت تتولى مشروعًا بشكل مستقل. ويمكنهم أيضاً أن يتوقعوا تحقيق وفورات في التكاليف من خلال مشاركة العمالة والمهارات؛ والتكنولوجيا والابتكار؛ وميزانيات التسويق والإعلان؛ وغيرها من الوظائف والعمليات الراسخة، مثل التصنيع أو الخدمات اللوجستية. على سبيل المثال، يمكن للشركات في مشروع مشترك أن تستخدم وفورات الحجم للمؤسسة الأكبر لإنتاج سلع أو خدمات بميزة من حيث التكلفة لا يمكن للشركة الأصغر حجماً أن تحققها. على صعيد سلسلة التوريد، يمكن للمشاريع المشتركة أن تزيد من قوة المساومة مع الموردين بالإضافة إلى الحد من المخاطر.

بالنسبة للمؤسسات التي تقيم شراكات مع الشركات في الأسواق الأجنبية، توفر المشاريع المشتركة أيضًا فرصًا للتعرض لجمهور أوسع. وعلى نفس المنوال، يمكن للشركات التي تعقد شراكات مع العلامات التجارية التي تتمتع بسمعة إيجابية أن تحسن سمعتها من خلال الارتباط.

التكامل الرأسي

التكامل الرأسي هو عندما تتوسع المؤسسة في عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها بدلاً من الاستعانة بمصادر خارجية. يتطلب التكامل الرأسي استثماراً مقدماً كبيراً، ولكنه يسمح للمؤسسات بالتحكم الكامل في عمليات سلسلة التوريد وعمليات الإنتاج. وهذا أمر شائع بالنسبة للشركات المصنعة التي ترغب في البيع المباشر لعملائها بدلاً من الاعتماد على الموزعين.

التكامل الرأسي له اتجاهان—التكامل الخلفي والتكامل الأمامي:

ويحدث التكامل الخلفي، أو التكامل في مرحلة ما قبل الإنتاج، عندما تصبح الشركة موردًا للمنتجات أو الخدمات التي تستخدمها لإنتاج منتجاتها أو خدماتها الخاصة—من خلال شراء شركة أخرى أو توسيع عملياتها الخاصة. بعبارات بسيطة، يزيل التكامل الخلفي الوسطاء ويحسّن التحكم ويسرع النمو. على سبيل المثال، تنتج Apple الآن رقائقها الخاصة التي تستخدم في مجموعة منتجاتها التكنولوجية.

يحدث التكامل الأمامي، أو التكامل النهائي، عندما تتحكم الشركة في عمليات التوزيع أو عمليات ما بعد الإنتاج. يتيح ذلك للشركات تقليل تكاليف التوزيع والحصول على مزيد من التحكم في كيفية بيع السلع أو الخدمات. على سبيل المثال، قد تتولى علامة تجارية للأحذية ملكية مبيعات المنتجات عن طريق تجاوز المتاجر الكبرى وبيع المنتجات بدلاً من ذلك في متاجر التجزئة الخاصة بها.

عمليات الخدمة الأسيرة

يتم إنشاء عمليات الخدمة الأسيرة، أو المراكز الأسيرة، من قِبل المؤسسات في البلدان التي قد لا يكون للشركة وجود فيها بعد، على الأرجح في الأسواق الخارجية. يتم توظيف العمال في هذه المراكز بشكل كامل من قِبل الشركة. المنتجات التي يصنعونها أو الخدمات التي يقدمونها تعود بالنفع المباشر على المؤسسة.

تشمل مزايا المراكز الأسيرة الوصول إلى مجموعة جديدة أو أكبر من المواهب، وانخفاض التكاليف وتحكم أكبر في العمليات مقارنةً بالاستعانة بمصادر خارجية تقليدية (وبالتالي مخاطر أقل). ومع ذلك، نظرًا للاستثمارات الأولية الكبيرة المطلوبة للمراكز الأسيرة، غالبًا ما تنشئ الشركات هذه المراكز في المواقع التي لديها طموحات نمو طويلة الأجل فقط.

طرق التوريد الاستراتيجية: التوريد الأخلاقي والمسؤول والمستدام

هناك العديد من أنواع استراتيجيات التوريد. إن التوريد الاستراتيجي، على وجه التحديد، هو استراتيجية مشتريات تراعي أهداف الشركة وأهدافها التجارية على المدى الطويل عند تقييم الموردين المحتملين. تنطوي ممارسة التوريد الاستراتيجي على مراعاة معايير الجودة وأداء الموردين وفعالية التكلفة وكيف أن الشراكة طويلة الأجل مع مورّد عالي الجودة تعزز سلسلة التوريد الإجمالية وتبسطها.

يأخذ التوريد الاستراتيجي أيضًا في الاعتبار الاستدامة والمسئولية الاجتماعية للشركات. وفي دراسة حديثة أجرتها IBM، قال 77% من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع إن الشراء من العلامات التجارية المستدامة أو المسؤولة بيئيًا أمر مهم.

ستحتاج الشركات المهتمة بالتوريد المسؤول إلى اتخاذ قرارات التوريد التي تراعي الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لأنشطة التوريد والموردين. بالإضافة إلى زيادة طلب العملاء والأطراف المعنية على الشفافية، فإن التوريد المسؤول ضروري لاتباع التشريعات الجديدة والقائمة المتعلقة بتأثير الجهود والمبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) التي تقوم بها المؤسسة—مثل توجيه الاتحاد الأوروبي (EU) الخاص بإعداد تقارير استدامة الشركات (CSRD).

قد تركز المؤسسات أيضًا على أهداف التوريد المستدام أو المشتريات المستدامة، والتي تركز بشكل أكبر على الآثار البيئية للموردين والبائعين. وقد يركز البعض الآخر على معايير التوريد الأخلاقية الخاصة بهم، والتي تضمن التزام الموردين والبائعين بممارسات العمل العادلة، وإحداث تأثير اجتماعي إيجابي وممارسة الاستدامة البيئية. ويعتمد الكثيرون على التكنولوجيا الناشئة مثل سلسلة الكتل لضمان ذلك.

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