ما المقصود باحتجاز الكربون وتخزينه؟

أصبح تقليل كمية غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي أمرًا ضروريًّا لخفض وتيرة تغير المناخ. ويُعد الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة عاملًا حيويًّا لتحقيق هذا الهدف. ومع هذا، سيظل الوقود الأحفوري جزءًا من مزيج الطاقة العالمي لحين من الزمن، نظرًا لذيوع انتشاره وللتحديات التي يفرضها التبديل إلى خيارات أكثر استدامةً. كما أن احتجاز الكربون وتخزينه يتيح الاستخدام الأنظف للوقود الأحفوري بتقليل كمية ثاني أكسيد الكربون التي يطلقها الوقود الأحفوري.

وتأتي التركيزات الرئيسية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مصادر كبرى، مثل: المنشآت الصناعية المنتشرة في ربوع العالم، وعمليات معالجة الغاز الطبيعي، ومصافي تكرير النفط ومحطات الطاقة، حيث تُمثل هذه المصادر أماكن مرشحة بقوة لتنفيذ مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه. ففي عام 2022، تم احتجاز وتخزين 46 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم؛ وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تنجح هذه المشاريع في احتجاز وتخزين 254 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا على مستوى العالم1 ومع سعي مزيد من الدول والشركات نحو الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية والاستثمار في استراتيجيات الطاقة النظيفة، يتزايد الاهتمام بمشاريع احتجاز الكربون وتخزينه وتقنيات احتجاز الكربون.