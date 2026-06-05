ما المقصود بإدارة التعرض المستمر للتهديدات (CTEM)؟

إدارة التعرض المستمر للتهديدات، أو CTEM، هي تخصص في مجال الأمن الإلكتروني يركز على التقييم المستمر في الوقت الفعلي للتهديدات الإلكترونية وتحديد أولوياتها.
طرحت شركة Gartner مفهوم إدارة التعرض المستمر للتهديدات في أوائل عشرينيات القرن الحادي والعشرين، حيث وضعت عملية مكونة من خمس خطوات لتبسيط إدارة المخاطر وجعلها أكثر شمولاً: تحديد النطاق، والاكتشاف، وتحديد الأولويات، والتحقق، والتحرك التنفيذي.
إدارة التعرض المستمر للتهديدات هي شكل متطور من إدارة الثغرات الأمنية، وهي الممارسة الأساسية لرصد التهديدات وتقييمها وتحديد أولوياتها. وهي تعزز إدارة الثغرات الأمنية التقليدية بإمكانات متقدمة في تحديد الأولويات والتحقق، ما يسمح للمؤسسات بتحديد التهديدات الأكثر خطورة بدقة في أي لحظة. تراقب إدارة التعرض المستمر للتهديدات منظومة تكنولوجيا المعلومات باستمرار، مع تحديد أولويات المعالجة بطريقة تتماشى بشكل وثيق مع أولويات الأعمال.
الهدف من إدارة التعرض المستمر للتهديدات هو تمكين الأمن الاستباقي من خلال تركيز موارد المؤسسة على المخاطر الإلكترونية التي تشكل التهديدات الأكثر شرعية وفورية على البيئة. وبهذه الطريقة، يمكن أن تساعد إدارة التعرض المستمر للتهديدات على تقليل إجهاد التنبيه ومتوسط وقت المعالجة (MTTR).
التطورات الأخيرة في مجال الحوسبة تجعل النهج الاستباقي للأمن أكثر أهمية من ذي قبل. كتب محللو Gartner في مايو 20261 أن Claude Mythos Preview من Anthropic وProject Glasswing "يتطلبان" إدارة فعالة للتعرض المستمر للتهديدات. وبالمثل، يؤكد تقرير صادر عن IDC2 في مارس 2026 أن عمليات إدارة التعرض المستمر للتهديدات الجارية ستكون حاسمة للاستعداد للتشفير ما بعد الكمي.
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يتكون إطار عمل إدارة التعرض المستمر للتهديدات من خمس خطوات رئيسية: تحديد النطاق، والاكتشاف، وتحديد الأولويات، والتحقق، والتحرك التنفيذي.
تحديد النطاق هو عملية تحديد عناصر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي سيُجرى تضمينها في إدارة التعرض المستمر للتهديدات.
يمكن أن يشمل برنامج إدارة التعرض المستمر للتهديدات البيئات السحابية، وأنظمة تخزين البيانات المحلية، ومكونات الأطراف الخارجية أو أي مزيج من هذه العناصر. ربما يكون تحديد العناصر المضمنة في عملية الإدارة، والعناصر التي ستُدار على وجه التحديد، هو الخطوة الأكثر أهمية لضمان تحقيق إدارة التعرض المستمر للتهديدات لنتائج الأعمال.
تبدأ فرق الأمن بجرد الأصول وتحديد ما يُطلق عليه "جواهر التاج" التي تُعد ضرورية لسير الأعمال. ثم يحددون نطاق الهجوم بشكل شامل: كيف يمكن للتهديدات المتطورة الدخول عبر الأصول المتصلة بالإنترنت والسحابة، والاتصالات الداخلية التي يمكن أن تنتشر فيها هذه التهديدات، ونقاط الاتصال مع الأطراف الخارجية التي قد تكون عرضة للاختراق، وفرص التصيد الاحتيالي أو الهندسة الاجتماعية .
نتيجة عملية تحديد النطاق هي قائمة بالأصول الحيوية للأعمال وخرائط مقابلة لنطاق الهجوم عليها. توجه هذه المعلومات بقية مراحل دورة إدارة التعرض المستمر للتهديدات.
عادةً ما يُعاد النظر في عملية تحديد النطاق عند إجراء تغييرات مهمة مثل الانتقال إلى السحابة أو إضافة موردين جدد على البيئة، أو عند تغير سياق الأعمال.
الاكتشاف هو عملية جمع المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات التي تواجه بيئة تكنولوجيا المعلومات. في سياق إدارة التعرض المستمر للتهديدات، تُعد السمة الأكثر أهمية لهذه الخطوة هي أنها مستمرة. تستخدم فرق الأمن أدوات آلية لفحص الثغرات الأمنية بهدف تقييم بيئة إدارة التعرض المستمر للتهديدات باستمرار للكشف عن الثغرات الأمنية الحالية ومسارات الهجوم المحتملة.
تستخدم فرق إدارة التعرض المستمر للتهديدات أدوات متنوعة لإجراء فحص شامل لكل أصل ضمن النطاق. وتشمل الأدوات الشائعة اختبار أمان التطبيقات الديناميكي (DAST)، و تحليل تكوين البرمجيات (SCA)، و إدارة نطاق الهجوم (ASM)، و الكشف عن تهديدات الهوية والاستجابة لها (ITDR) والعديد من برامج الأمان الآلية الأخرى.
غالبًا ما تعود نتائج عملية الاكتشاف إلى مرحلة تحديد النطاق مرة أخرى، حيث يكشف الفحص المستمر للثغرات الأمنية عن الأجزاء الأكثر عرضة للخطر في نطاق الهجوم والتي يجب أن يكون لها الأولوية في إدارة التعرض المستمر للتهديدات.
بعد تحديد نطاق الهجوم وفحصه، تقرر فرق إدارة التعرض المستمر للتهديدات أي التهديدات يجب معالجتها وبأي ترتيب.
تتبع إدارة التعرض المستمر للتهديدات نهجًا أكثر دقة في تحديد الأولويات مقارنةً بالعديد من ممارسات تقييم المخاطر الأمنية التقليدية، مع التركيز فقط على تلك الأهداف الأكثر عرضة للخطر وذات الصلة بنتائج الأعمال.
تتضمن معايير تحديد الأولويات الشائعة ضمن إدارة التعرض المستمر للتهديدات ما يلي:
الهدف من تحديد الأولويات هو إنتاج قائمة تصنيفية هرمية للثغرات الأمنية تحتوي على كل عنصر ضمن نطاق مشروع إدارة التعرض المستمر للتهديدات.
يُعد التحقق خطوة حاسمة تميز إدارة التعرض المستمر للتهديدات عن إدارة الثغرات الأمنية التقليدية. وتتطلب إثبات أن الثغرات الأمنية المحددة قابلة للاستغلال فعليًا من الناحية العملية.
من خلال التحقق من الثغرات الأمنية، يمكن لفرق الأمن تحديد ما إذا كانت الثغرة يمكن الوصول إليها، وما إذا كان يمكن استغلالها في ظل ظروف الشبكة القائمة، وما إذا كانت التدابير الأمنية الحالية كافية لحمايتها، وما الضرر الذي قد يحدث في حال استغلالها.
للتحقق من الثغرات الأمنية، غالبًا ما تعمل فرق الأمن على محاكاة هجمات إلكترونية حقيقية. يمكن إجراء عمليات المحاكاة يدويًا بواسطة فريق أحمر، أو باستخدام أدوات اختبار الاختراق الآلية، أو من خلال جمع بين الاثنين.
التحرك لتنفيذي هي المرحلة التي تتصرف فيها المؤسسة بناءً على معارف اكتسبتها من الخطوات السابقة لإدارة التعرض المستمر للتهديدات.
توصي فرق الأمن بإجراءات معالجة محددة لكل ثغرة أمنية، بما في ذلك تطبيق ضوابط جديدة، وتثبيت إصدارات تحديث محددة، وإجراء تغييرات في التكوين، وتقديم توجيهات حول أي تبعيات قد تتأثر. يمكن معالجة بعض الثغرات المحددة جيدًا والأقل خطورة—مثل بيانات الاعتماد المكشوفة، والمنافذ المفتوحة، والتكوينات الخاطئة البسيطة—من خلال الأتمتة بسيطة.
كما تشرح فرق الأمن سبب إعطاء الأولوية لهذه الثغرات في المعالجة، وتساعد على دمج الإصلاحات في سير عمل الفرق المخصصة لكل ثغرة. يتطلب هذا الجزء من العملية تعاونًا وتواصلاً على مستوى المؤسسة بأكملها، ما يجعل إدارة التعرض المستمر للتهديدات أشبه بعملية إدارة التغيير بقدر ما هي مسألة أمن إلكتروني.
إدارة التعرض المستمر للتهديدات هو برنامج شامل يدمج العديد من عناصر إدارة الثغرات الأمنية، ولكنه يوسع نطاقها بشكل كبير، ويحسن من وتيرتها، ويصقل تركيزها.
يختلف سير العمل التقليدي لإدارة الثغرات الأمنية قليلاً عن سير العمل الأساسي لإدارة التعرض المستمر للتهديدات. وتشمل مراحل إدارة الثغرات الأمنية ما يلي:
تتبع إدارة التعرض المستمر للتهديدات المبادئ والعمليات الأساسية نفسها، وتعززها بأدوات متقدمة، وتربط بشكل وثيق بين اكتشاف الثغرات الأمنية وتقييمها ومعالجتها وبين تأثيرها في الأعمال.
في النهاية، يمكن اعتبار إدارة التعرض المستمر للتهديدات تطورًا لإدارة الثغرات الأمنية، يمتاز بكونه أكثر تركيزًا ودقة وتوافقًا مع الأعمال.
تتضمن بعض الأدوات الأكثر شيوعًا المستخدمة في إدارة التعرض المستمر للتهديدات ما يلي:
عادةً ما توفر منصات إدارة الثغرات الأمنية لوحات معلومات لإعداد التقارير عن المقاييس مثل متوسط وقت الكشف (MTTD) ومتوسط وقت الاستجابة (MTTR). وتتضمن العديد منها قواعد بيانات للثغرات الأمنية المحددة وأدوات للمعالجة مثل وظائف إدارة التصحيحات الآلية وإدارة التكوين.
توفر إدارة نطاق الهجوم رؤية فورية ومستمرة للثغرات الأمنية ومسارات الهجوم عند ظهورها. وغالبًا ما تفحص أدوات إدارة نطاق الهجوم شبكة المؤسسة من منظور المخترقين ، حيث تحدد الأهداف وتقيِّم المخاطر بناءً على الفرص التي تقدمها للمهاجم الخبيث.
تساعد منصات إدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM) على اكتشاف الحالات غير الطبيعية في سلوك المستخدم واستخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة العديد من العمليات اليدوية المرتبطة باكتشاف التهديدات و الاستجابة للحوادث.
تعمل حلول محاكاة حوادث الاختراق والهجمات على محاكاة الهجمات الإلكترونية تلقائيًا وبشكل مستمر لاختبار ضوابط الأمان وتقديم معارف عملية.
تشمل مزايا تطبيق إدارة التعرض المستمر للتهديدات استجابة أسرع للثغرات الأمنية، وتحقيق التوافق بين الأمن ونتائج الأعمال، وتوفير رؤية أكثر دقة لنطاق الهجوم في المؤسسة.
بفضل نهجها الشامل في تحديد الأولويات، تساعد إدارة التعرض المستمر للتهديدات على القضاء على الإيجابيات الكاذبة، بينما توجه فرق الأمن نحو الثغرات الأمنية التي يمكن استغلالها بدلاً من الثغرات النظرية. بعد ذلك، تتمكن الفرق من الاستجابة بسرعة وحسم بفضل سير العمل المحددة في خطوة التحرك التنفيذي ضمن إدارة التعرض المستمر للتهديدات.
تؤثر قرارات تحديد الأولويات ضمن إدارة التعرض المستمر للتهديدات في الحد من مخاطر الأعمال جنبًا إلى جنب مع الثغرات الفنية، ما يساعد على المواءمة بين الجهود الأمنية للمؤسسة وأهداف أعمالها. وهذا التوافق يسهل إيصال المخاطر إلى الإدارة العليا وتبرير الاستثمارات الأمنية الضرورية.
من خلال المراقبة المستمرة، وتحديد النطاق المركَّز، والتحقق الدقيق، توفر إدارة التعرض المستمر للتهديدات لفرق الأمن رؤية فورية حول وضع الأمان في المؤسسة، بدلاً من سلسلة من اللقطات الثابتة. ونتيجة لذلك، يمكن لفريق الأمن فهم ليس فقط الثغرات الأمنية بشكل منفصل، بل أيضًا فهم كيفية ترابط الثغرات الأمنية في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديهم.
تشمل تحديات تطبيق إدارة التعرض المستمر للتهديدات توحيد سير العمل المؤسسية، وارتفاع التكاليف المحتمل، وإزالة العوائق أمام المعالجة.
نطاق إدارة التعرض المستمر للتهديدات واسع—فهو لا يقتصر على تغطية نطاق هجوم المؤسسة بالكامل، بل يمتد ليشمل توحيد تكنولوجيا المعلومات والأعمال والأمن و عمليات التطوير في سير العمل المشتركة للاكتشاف وتحديد الأولويات والمعالجة. ويمكن أن يكون تحديد نطاق المشروع نفسه عقبة رئيسية تتطلب إجراء جرد شامل لأهداف العمل والأصول.
تعمل سير عمل إدارة التعرض المستمر للتهديدات بشكل مستمر، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة في أدوات الأمن والمراقبة والخدمات والموظفين. وقد تكون هذه التكاليف باهظة، خاصة بالنسبة إلى الشركات متوسطة الحجم.
بينما تهدف مرحلة التحرك التنفيذي إلى تطبيق المعارف المستخلصة من إدارة التعرض المستمر للتهديدات، فإن معالجة الثغرات عبر المؤسسة غالبًا ما يتطلب تعاونًا عبر الفرق وتطبيق ممارسات لإدارة التغيير. وغالبًا ما تتجاوز هذه المتطلبات نطاق عملية إدارة التعرض المستمر للتهديدات نفسها.
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1. "النظرة الأولى: Claude Mythos وProject Glasswing سيدفعان مزودي الحلول الأمنية لتبني أنظمة مناعة إلكترونية مستقلة"، Gartner، 27 مايو 2026.
2. "الموجة الأولى من التشفير الصناعي ما بعد الكمي قد بدأت"،IDC، 1 مارس 2026.