نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) هو حل برمجي يساعد المؤسسات على أتمتة جوانب عمليات الصيانة الخاصة بها، وتوثيق نشاطاتها، وتحسين مهام سير العمل. في قطاع التصنيع، يمكن لحلول CMMS تحويل عمليات الصيانة التفاعلية القديمة إلى عمليات حديثة استباقية ووقائية.
قبل الانتشار الواسع لبرمجيات CMMS، كان مديرو الصيانة يعتمدون على الأدوات اليدوية لإدارة أنشطة الصيانة. في قطاع التصنيع، ومع تعقيد المنشآت والأنظمة، أصبحت هذه الطرق غير فعَّالة وقديمة. اليوم، يمكن لمنصات CMMS ذات الاستقلالية العالية إكمال مهام صيانة معقدة بنفسها والحفاظ على سجلات تفصيلية لإصلاحات وتحسينات الأصول.
ينمو السوق العالمي لحلول CMMS، خاصةً في قطاع التصنيع، بسرعة. ووفقًا لتقرير حديث، من المتوقع أن يصل إلى 3.5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركَّب يبلغ 10% تقريبًا. ومن المتوقع أن تكون الصناعة التحويلية وحدها مسؤولة عن 35% من هذا النمو.1
في قطاع التصنيع، يمكن أن تتسبب فترة التعطل للأصل في اضطرابات مكلِّفة. تعمل منصات CMMS الحديثة كمراكز صيانة مركزية، تساعد الشركات على زيادة وقت تشغيل الأصول من خلال دمج تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي (ML)، وإنترنت الأشياء (IoT).
من خلال استيعاب ومراقبة البيانات الفورية التي يتم جمعها من أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IOT)، تساعد منصات CMMS فِرق الصيانة على تحسين الجوانب الحيوية من مهام سير عمل الصيانة لديهم. فيما يلي نظرة أقرب على القدرات الأساسية لحلول CMMS وكيفية تطبيقها بشكل خاص على احتياجات قطاع التصنيع.
تساعد أدوات CMMS فِرق الصيانة في قطاع التصنيع على الانتقال من ممارسات الصيانة التفاعلية غير الفعَّالة إلى ممارسات تنبؤية أكثر حداثة وكفاءة.
يمكن لمنصة CMMS الحديثة جدولة الصيانة تلقائيًا بناءً على البيانات التي تجمعها في الوقت الفعلي من أجهزة استشعار إنترنت الأشياء، وجدولة إصلاح أو استبدال قطع الغيار بشكل استباقي قبل تعطلها. يساعد هذا النهج، المعروف باسم الصيانة التنبؤية، على منع الأعطال المكلِّفة وفترات التعطُّل غير المخطط لها وإطالة دورات حياة معدات التصنيع.
يعمل برنامج CMMS على أتمتة الجوانب المهمة لإدارة أوامر العمل التي كانت تتم يدويًا في الماضي، مثل تعيين الفنيين وطلب قطع الغيار وتوثيق أعمال الصيانة المنجزة.
يمكن لنظام CMMS للتصنيع تتبُّع كل مهمة صيانة والاحتفاظ بسجلات صيانة شاملة لكل أصل في نظامها. تضمن هذه الميزة توثيقًا دقيقًا يفي بمتطلبات الضمان ومعايير التدقيق.
تساعد حلول CMMS مديري المشتريات في قطاع التصنيع على إدارة مخزون قطع الغيار بكفاءة أكبر.
يمكن برمجة منصات CMMS لإعادة طلب العناصر تلقائيًا عندما يكون المخزون منخفضًا وتوقُّع نقص القطع قبل الصيانة المجدولة. يساعد CMMS للتصنيع فِرق إدارة المخزون على تقليل نقص قطع الغيار، وزيادة التوفير في التكاليف، والقضاء على الأخطاء البشرية.
تساعد أنظمة برمجيات CMMS الحديثة فِرق التصنيع على مراقبة جميع جوانب الأداء للأصول في الوقت الفعلي.
تم تجهيز منصات برمجيات CMMS بلوحات معلومات متطورة تعرض المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية مثل وقت التشغيل ووقت التوقف والتآكل. تمكِّن هذه القدرة الفِرق من تتبُّع أداء الأصل واكتشاف فرص التحسين.
تُعَد حلول CMMS الحديثة أنظمة صيانة مركزية وبديهية تعتمد على البيانات، وتعمل على تبسيط وأتمتة مجموعة واسعة من مهام الصيانة.
في كثير من الأحيان، يمكن ربط هذه المنصات بأنظمة أخرى مثل مجموعات إدارة أصول المؤسسة (EAM) أو برامج إدارة المرافق بمساعدة الكمبيوتر (CAFM). يمنح هذا النهج مديري الصيانة رؤية موحَّدة لكيفية أداء جميع أصولهم وكيفية صيانتها.
يعتمد قطاع التصنيع على أدوات CMMS للحفاظ على أصوله الأكثر قيمة. من الأتمتة لزيادة الكفاءة، وإلى أنظمة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء المتطورة التي يمكنها العمل بشكل مستقل، فيما يلي نظرة على أهم فوائد نظام CMMS للتصنيع.
تتمثل إحدى أهم الطرق التي تساعد بها أدوات CMMS على تحسين صيانة الأصول في الصناعة التحويلية في ضمان أن الأصول تعمل دائمًا بأعلى مستوياتها. كما أنها تقلل فترة التعطل قدر الإمكان. من خلال المراقبة الدقيقة لسلامة الأصول وأدائها وأتمتة الجوانب الحاسمة لجدولة الصيانة، تعمل حلول CMMS الحديثة على تقليل وقت التعطل وزيادة وقت التشغيل وإطالة دورة حياة الأصول.
يمكن إعداد برمجيات CMMS لجدولة أعمال الصيانة وفق فترات زمنية وقراءات العدادات، بما يضمن إصلاح الأصول قبل أن تتسبب الأعطال أو فشل الأجهزة في توقف العمل. بالاعتماد على أجهزة إنترنت الأشياء مثل أجهزة الاستشعار المتصلة بآلات التصنيع المعقدة والأجزاء، يمكن لبرنامج CMMS قياس مؤشرات الأداء الرئيسية مثل الاهتزاز ومستويات السوائل والضغط ودرجة الحرارة. ويمكن للبرنامج بعد ذلك تنبيه الفنيين عندما تصل المستويات إلى مستويات غير آمنة.
يمكن لمنصة CMMS القوية والتي تم تنفيذها بشكل جيد أن تساعد فريق عمليات التصنيع على التطور من نهج يدوي قديم إلى نهج أكثر كفاءة وحداثة يستخدم تقنيات جديدة. على سبيل المثال، يستخدم مديرو المرافق برنامج CMMS لتوقُّع احتياجات الصيانة مسبقًا وجدولة الصيانة في وقت لا يقطع خط الإنتاج.
تُعَد حلول CMMS مهمة لمساعدة الشركات الصناعية على تحقيق أهدافها في التحول الرقمي . وفقًا لتقرير حديث، لا يزال 57% من مديري الصيانة في قطاع التصنيع يشغِّلون الأصول حتى تعطُّلها قبل إصلاحها، وهو نهج مكلِّف ومحفوف بالمخاطر يُعرَف باسم صيانة التشغيل حتى الفشل.2 تساعد حلول CMMS الحديثة المديرين على الابتعاد عن ممارسات الانهيار والفشل وتُتيح لهم إصلاح الأصل واستبداله بشكل أكثر استراتيجية.
تساعد منصات CMMS للتصنيع مديري المرافق وفِرق الصيانة على تقليل التكاليف بعدة طرق مهمة. تعمل بيانات إنترنت الأشياء (IOT) في الوقت الفعلي من أجهزة الاستشعار المرتبطة بأنظمة التصنيع المعقدة على مراقبة حالة الأصل باستمرار، ما يقلل من احتمالية حدوث أعطال مكلِّفة وغير متوقعة. تساعد أدوات CMMS أيضًا على إطالة دورة حياة الأصول، بما يضمن عملها بمستويات أداء قصوى لفترة أطول وتقليل الحاجة إلى استبدالها المتكرر.
إلى جانب تحسين أداء الأصول وسلامتها العامة، تساعد منصات CMMS فِرق الصيانة على خفض التكاليف من خلال زيادة كفاءة العمليات ومهام سير العمل. من خلال أتمتة المهام التي كانت تتطلب إدخالًا يدويًا سابقًا (مثل حفظ السجلات، وتعيين أوامر العمل، وإدارة المخزون)، تمكِّن أدوات CMMS فِرق الصيانة من استخدام الموارد بكفاءة أعلى.
من الجوانب الأخرى لعمليات الصيانة التي تعمل أدوات CMMS الحديثة على تحسينها هي الممارسة الصارمة والمكلِّفة في كثير من الأحيان للامتثال التنظيمي. تواجه المؤسسات الصناعية التي تعمل في مناطق متعددة عقبات كبيرة في الامتثال لقوانين أكثر من دولة أو منطقة.
تعمل منصات CMMS على أتمتة هذه المهمة، غالبًا من خلال دمج نظام إدارة الامتثال (CMS). يحتفظ نظام إدارة الامتثال بسجلات تفصيلية لصيانة الأصول ويضمن امتثال الممارسات والإجراءات للقوانين والمتطلبات ذات الصلة.
يُظهر قطاع التصنيع طلبًا قويًا على منصات CMMS التي تدمج قدرات الامتثال. ويرجع هذا الطلب إلى العديد من اللوائح التي تواجهها فيما يتعلق بسلامة العمال وضمان الجودة. تساعد أنظمة CMMS وأنظمة إدارة الامتثال لأدوات التصنيع الفِرق في الحفاظ على سلامة العمال، وضمان جودة المنتج، وتقليل مخاطر الغرامات الباهظة المتكبدة بسبب المخالفات.
تتجه الصناعات التي تعتمد على تقنية CMMS بشكل متزايد بعيدًا عن الأنظمة المحلية باهظة الثمن وغير المرنة إلى حلول قابلة للتوسع بدرجة كبيرة قائمة على السحابة والتي تتميز بالكفاءة والفاعلية من حيث التكلفة.
يؤثِّر هذا التوجه أيضًا في قطاع التصنيع. تتجه العديد من مؤسسات التصنيع إلى الاستغناء عن البنية التحتية المحلية لديها لصالح منصات CMMS المستندة إلى السحابة، والتي يمكن نشرها وتحديثها كحلول برمجيات كخدمة (SaaS).
توفِّر أدوات CMMS القائمة على السحابة العديد من المزايا لمؤسسات التصنيع. يمكن للفنيين الميدانيين الوصول إلى نفس البيانات على أجهزتهم المحمولة مثل مديري المرافق الموجودين في الموقع؛ حيث يمكنهم تتبُّع وتحرير وإصدار طلبات العمل، كل ذلك من هواتفهم.
كما أن حلول CMMS القائمة على السحابة أكثر سهولة في الوصول إليها وقابلية للتوسع بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة، ما يقلل من حجم الاستثمار الأوَّلي اللازم لنشر حل CMMS.
من صيانة المصانع الضخمة للسيارات باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة والمتقدمة، إلى تمكين الفنيين من إجراء الإصلاحات باتِّباع التعليمات على هواتفهم، فيما يلي خمس دراسات حالة لمنصات CMMS في قطاع التصنيع.
1. الصيانة التنبؤية لمصانع قطع غيار السيارات: غالبًا ما يقوم مصنِّعو السيارات وقطع غيار السيارات بتشغيل مصانع تصنيع كبيرة مزوَّدة بآلات معقدة وعالية الدقة تتعطل بشكل متكرر. التوقف عن العمل قد يكون مكلفًا، والأعمال اليدوية تستغرق وقتًا طويلًا وغير فعَّالة. تُتيح حلول CMMS المزوَّدة بقدرات الصيانة التنبؤية الكشف عن الأعطال في المعدات تلقائيًا وإنشاء أوامر عمل لإصلاحها، ما يزيد من الأداء ويطيل العمر الافتراضي للأصول.
الصيانة الوقائية المجدولة في تصنيع الأدوية: مثل صناعة السيارات، تعتمد شركات الأدوية على مصانع إنتاج كبيرة تحتوي على آلات معقدة لتعمل بكفاءة. في قطاع الأدوية، يُعَد التحول من الإصلاح اليدوي المعرض للأخطاء إلى الصيانة الاستباقية التي يمكن جدولتها مسبقًا تحوُّلًا جذريًا. تساعد حلول CMMS فِرق الصيانة في شركات الأدوية على جدولة الصيانة الوقائية بشكل استباقي، بحيث لا تتعرض الأنظمة لأعطال مكلِّفة أثناء الإنتاج.
3. تخطيط الصيانة لعمليات الصيانة المعقدة: تساعد منصات برامج إدارة الصيانة فِرق الصيانة في قطاع التصنيع على تنسيق مهام الصيانة وقوائم المراجعة وجرد قطع الغيار عبر مواقع متعددة. تمكِّن أدوات CMMS القائمة على السحابة هذه الممارسة من خلال السماح بالوصول على الجهاز المحمول من أي مكان. وتساعد على تحسين التنسيق بين فِرق الصيانة، وزيادة وقت تشغيل الأصول، وتحسين سلاسل التوريد المعقدة لقطع الغيار.
4. زيادة التنسيق بين الأقسام: يمكن دمج حلول CMMS بسهولة مع أدوات تخطيط موارد المؤسسات الأخرى، ما يجعلها أداة بالغة الأهمية في مواءمة الميزانيات عبر أقسام متعددة. على سبيل المثال، باستخدام مجموعة CMMS/ERP متكاملة تمامًا، يمكن للفريق المسؤول عن إعداد التقارير المالية في مصنع تصنيع كبير تتبُّع تكاليف الصيانة في الوقت الفعلي. يزيد هذا النهج من صناعة القرارات القائمة على البيانات ويقلل من الاعتماد على المهام اليدوية.
5. زيادة سلامة العمال في المصانع الكبيرة: يمكن أن يساعد نظام CMMS المصمم لتلبية احتياجات صيانة مصنع تصنيع كبير ومعقد في تحسين سلامة العمال بعدة طرق مهمة. من خلال إنشاء أنظمة منظمة وشفافة واستباقية يمكن للعمال اتِّباعها لصيانة المعدات بأمان، تساعد أنظمة CMMS على تقليل عدد وشدة حوادث العمل. كذلك، في البيئات عالية الخطورة حيث تعمل المواد الكيميائية والكهرباء والآلات في المنطقة نفسها، يمكن لنظام CMMS أتمتة المهام اليدوية الخطرة. ويعمل أيضًا على جدولة الصيانة الوقائية لضمان بقاء قطع الغيار في حالة جيدة وعدم تلفها أثناء العمل.
تابعت تقنيات CMMS عن كثب مسارات تطوُّر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء، مع ظهور قدرات جديدة عند تحقيق هذه التقنيات تطورات مبتكرة.
على سبيل المثال، تزامَن إدخال ChatGPT ومنصات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى في عام 2022 مع سلسلة من التطورات الجديدة في قدرات CMMS. شملت هذه التطورات أتمتة أوامر العمل، وتحليل الأسباب الأساسية، وإرشادات الصيانة التفاعلية.
فيما يلي نظرة فاحصة على ثلاثة مجالات تستمر فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء في النمو والتأثير في كيفية تطوير منصات CMMS.
تُعَد منصات CMMS المزوَّدة بقدرات جمع البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي أساس ما يُعرَف لدى قادة التكنولوجيا باسم التصنيع الذكي أو الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0). تمثِّل الثورة الصناعية الرابعة فكرة أن عمليات التصنيع تشهد تحولًا هائلًا نتيجةً لإدخال تقنيات جديدة.
تستمر منصات CMMS، بما تتمتع به من قدرات جمع بيانات إنترنت الأشياء وتحليل بيانات الصيانة في الوقت الفعلي، في العمل كأساس للثورة الصناعية الرابعة. فهي تستخدم الآلاف من أجهزة استشعار إنترنت الأشياء المتصلة بالإنترنت والتي تشارك البيانات وتحللها باستمرار لتحسين العمليات، وتحسين أداء الأصول، وزيادة الكفاءة التشغيلية.
يُعَد الواقع المعزز (AR)، وهو دمج المعلومات الرقمية في بيئة المستخدم في الوقت الفعلي، مؤثِّرًا بشكل كبير في طريقة إصلاح الفنيين للآلات المعقدة والمكلفة التي تعتمد عليها المصانع.
باستخدام تقنيات الواقع المعزز، يمكن لفنيي مصانع التصنيع اليوم متابعة تعليمات طلبات الصيانة التي يعملون عليها في الوقت الفعلي عبر الجهاز المحمول. مع توسُّع التكنولوجيا وازدياد التحول إلى أنظمة CMMS القائمة على السحابة، من المتوقع أن تزداد أدوات أنظمة CMMS القائمة على الواقع المعزز تطورًا.
تقليديًا، كانت الأسعار من أكثر العوائق التي تحول دون دخول حلول CMMS إلى السوق. لا تستطيع المؤسسات الصغيرة ببساطة تحمُّل تكاليف البنية التحتية المحلية اللازمة لإطلاق حلول CMMS الخاصة بها.
لقد غيَّرت حلول CMMS القائمة على السحابة هذا الوضع، حيث أصبح بإمكان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع الاستفادة من منصات CMMS المتقدمة نفسها التي تستخدمها بعض أكبر الشركات العالمية. بفضل انخفاض تكلفة الدخول، وقابلية التوسع العالية، والمرونة الكبيرة، تساعد حلول CMMS القائمة على السحابة شركات التصنيع من جميع الأحجام على الاستفادة من قدرات CMMS لتلبية أهم احتياجاتها التشغيلية.
استخدم العمليات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية المصنع وتقليل المخزون وتبسيط إدارة الأصول.
بفضل الدعم المقدم من الذكاء الاصطناعي وبيانات إنترنت الأشياء (IOT)، يمكن للأصول المتصلة والذكية تحسين الأداء والتكيّف مع الظروف المتغيرة والمساعدة في ضمان الاستمرارية.
تحسين الجداول والموارد وأداء الأصول باستخدام IBM Maximo Application Suite.
استخدم الذكاء الاصطناعي ورؤى البيانات لتحسين أداء الأصول من البداية إلى النهاية.
حوِّل عملياتك باستخدام البيانات الوفيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي القوية لدمج عمليات التحسين وتمكين النمو الذكي.
احصل على أقصى استفادة من أصول مؤسستك باستخدام IBM Maximo Application Suite، وهي مجموعة متكاملة من البرامج الذكية. يمكنك إدارة الأصول ومراقبتها بشكل أكثر فعالية باستخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأتمتة، بما في ذلك الصيانة التنبئية لتحسين موثوقية الأصول.
