ما المقصود بأتمتة الخدمات المصرفية؟

تعتمد مبادرات أتمتة البنوك الحديثة على تقنيات مثل أتمتة العمليات الآلية (RPA) والذكاء الاصطناعي (AI)، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيل. تعمل هذه الأدوات على أتمتة المهام مثل إدخال البيانات، ومراجعة المستندات، وتأهيل العملاء الجُدُد، ومعالجة المعاملات. تساعد هذه الأدوات البنوك على إنجاز الأعمال بشكل أسرع، وتقليل الأخطاء، وتمكين الموظفين من التركيز على الأنشطة الأكثر تعقيدًا أو ذات القيمة العالية.

رغم أن زيادة التعقيد تجلب المخاطر، فإن فوائد الأتمتة كبيرة. يجب على البنوك الاستثمار في حوكمة منصات واضحة لإدارة الأمن والامتثال والمرونة مع توسُّع نطاق الأتمتة. أظهرت دراسة أجراها معهد IBM IBV لعام 2025 أن أكثر من 60% من رؤساء البنوك يرون أنه يجب عليهم قبول مخاطر كبيرة للاستفادة من مزايا الأتمتة وتعزيز القدرة التنافسية.1

تؤدي الأتمتة دورًا رئيسيًا في الأمن الإلكتروني مثل الكشف عن الغش وإدارة المخاطر. تحلِّل أنظمة الذكاء الاصطناعي أنماط المعاملات في الوقت الفعلي لاكتشاف الأنشطة المشبوهة. وتستخدم فرق الامتثال مهام سير عمل مؤتمتة تتكيَّف بسرعة مع التغييرات التنظيمية، أحيانًا خلال ساعات بدلًا من أسابيع.

توفِّر منصات الأتمتة واجهات منخفضة التعليمات البرمجية أو دون تعليمات برمجية تمكِّن البنوك من بناء الأتمتة وتوسيع نطاقها عبر الأقسام دون الاعتماد الكبير على قسم تكنولوجيا المعلومات. يُتيح هذا النهج نشر الحلول بسرعة أكبر في مجالات مثل خدمة العملاء، وإعداد التقارير، والتسويق، والمحاسبة.

في الخدمات المصرفية للأفراد، تدعم الأتمتة عمليات مثل إصدار بطاقات الائتمان وإعداد الحساب وطلبات القروض وفحوصات الامتثال. تعمل أنظمة أتمتة العمليات الآلية والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على استخراج بيانات العملاء والتحقق منها، ومعالجة النماذج، وإدخالها إلى أنظمة إصدار القروض. تساهم هذه الكفاءة بشكل كبير في تقليل أوقات الاستجابة وضمان الاتساق على نطاق واسع.

يستخدم العديد من البنوك الأتمتة والتقنيات المالية المتقدمة خلف الكواليس. على سبيل المثال، في الماضي، عندما يودِع العملاء شيكًا، كان يتعيَّن على موظف البنك فحص الصورة، وإدخال البيانات الصحيحة، وتحويل الأموال. الآن يتولى النظام تنفيذ معظم هذه العمليات تلقائيًّا. عندما يستخدم العملاء تطبيق البنك على الهاتف المحمول، يقرأ البرنامج الشيك، ويتحقق منه، ويحدِّث رصيدهم، وغالبًا ما يتم ذلك في ثوانٍ معدودة.

على مستوى القطاع، يمكن للأتمتة الذكية تحقيق توفير كبير في التكاليف. تعمل الأتمتة على تحسين الكفاءة وقد أثبتت فاعليتها في تجنُّب الأخطاء تمامًا في عمليات مثل عمليات الرهن العقاري. ويمكن إنجاز معالجة المستندات على نطاق واسع، والتي كانت ستستغرق سنوات إذا تم إنجازها يدويًا، في غضون أيام بمساعدة الذكاء الاصطناعي الوكيل والبرمجيات الذكية.

في المدى القريب، من المتوقع أن يؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي (ML) دورًا أكبر في اتخاذ القرارات، والتواصل مع العملاء، وتقديم الخدمات المالية المخصصة. تدعم هذه التقنيات تنفيذ عمليات مصرفية أكثر تكيُّفًا واستجابة، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الأمن والامتثال.