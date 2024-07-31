ما المقصود بتجربة العملاء في مجال الخدمات المصرفية؟

تاريخ النشر: 31 يوليو 2024
المساهمون: Matthew Finio, Amanda Downie, Nick Douglas
تشير تجربة العملاء في مجال الخدمات المصرفية إلى تصورات العملاء ومدى رضاهم عن خدمات البنك وتعاملاته ونقاط التواصل الرقمية والمادية.
تشمل تجربة العملاء (CX) في مجال الخدمات المصرفية شعور العملاء تجاه كل تعامل مع البنك. وذلك يتضمن جميع مراحل رحلتهم، بدءًا من فتح الحساب وإجراء المعاملات إلى طلب الحصول على دعم العملاء أو عند استخدام الخدمات المالية المختلفة. يشكل كل تعامل مع البنك، سواء أكان اتصالاً بمركز خدمة العملاء أم عملية تحويل أموال عبر تطبيقات البنك على الهاتف المحمول أم باستخدام أجهزة الصراف الآلي، التصور العام تجاه البنك ويؤثر في قدرة البنك على الاحتفاظ بالعملاء.
يعمل الذكاء الاصطناعي (AI)، ولا سيما الذكاء الاصطناعي التوليدي، على تحويل تجربة العملاء في مجال الخدمات المصرفية من خلال إجراء تعاملات أكثر تخصيصًا وكفاءة وسلاسة. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الخدمات المصرفية إنشاء روبوتات محادثة متطورة ومساعدين افتراضيين يقدمون ردودًا فورية ودقيقة على استفسارات العملاء، ويوفرون الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي على تحليل كميات هائلة من بيانات العملاء لتقديم نصائح مالية وتوصيات منتجات مصرفية مخصصة، ما يعزز من عملية التخصيص. كما يمكنه تسهيل العمليات مثل الحصول على الموافقات على القروض والكشف عن الغش، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل أوقات الانتظار. وبفضل أتمتة المهام الروتينية وتوفير الدعم الاستباقي، فإن الذكاء الاصطناعي يرتقي بمجمل تجربة العملاء في مجال الخدمات المصرفية الحديثة. تحتاج البنوك إلى إعطاء الأولوية شيئًا فشيئًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي حتى تتنافس مع شركات التكنولوجيا المالية المرنة التي تضع الذكاء الاصطناعي في قلب عروضها.
يُعد دمج الخدمات المصرفية الرقمية والمادية أمرًا ضروريًا لتقديم تجربة عملاء سلسة. فبينما لا تزال الفروع التقليدية مهمة لإجراء المعاملات المعقدة، تستثمر البنوك بكثافة في مجال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وعبر الأجهزة المحمولة الذي يقدم تجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلبية توقعات العملاء. يُعد توفير التجربة الرقمية سهلة الاستخدام أمرًا بالغ الأهمية، حيث يمكن أن تؤدي التجربة السيئة إلى انخفاض الاستخدام وتراجع الثقة ونفور العملاء. العملاء الراضون يكونون أكثر ميلاً لشراء الكثير من المنتجات ويستمرون في التعامل مع البنك مقارنةً بالعملاء غير الراضين. في عصر يمكن فيه للعملاء التحويل من بنك إلى آخر بسهولة، فإن التخلص من نقاط الضعف وتوفير تجربة عملاء ممتازة يُعد أمرًا حيويًا للحفاظ على القدرة التنافسية.
تشهد تجربة العملاء في مجال الخدمات المصرفية تغيرًا سريعًا بسبب زيادة الطلب على الخدمات الأكثر تخصيصًا وسهولةً في الوصول إليها. يساعد تحسين خدمة العملاء البنوك على تجاوز حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يضمن تلبية البنوك لاحتياجات العملاء وبناء الثقة والحفاظ على الميزة التنافسية. فالبنوك التي توفر تجارب سلسة ومخصصة وسهلة الوصول عبر جميع القنوات من المرجح أن تحتفظ بالعملاء وتضيف إليهم عملاء جددًا، ما يؤثر بشكل مباشر في أدائها المالي ومقاييسها الرئيسية. يُعد جمع تعليقات العملاء والعمل عليها أمرًا ضروريًا للتحسين المستمر في هذه المجالات.
في هذا الدليل، اكتشف سبب أهمية الذكاء الاصطناعي المسؤول في تحويل الخدمات المصرفية، وكيفية تلبية التطلعات المتعلقة بالخدمات.
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تُعد تجربة العملاء في مجال الخدمات المصرفية أمرًا بالغ الأهمية لأنها تؤثر بشكل مباشر في مدى ولاء العملاء ورضاهم والقدرة على الاحتفاظ بهم. في المجالات التي غالبًا ما تتشابه فيها المنتجات والخدمات المتنافسة، تصبح جودة التعاملات مع العملاء هي العامل الرئيسي الذي يميزها عن غيرها. تعمل تجارب العملاء الإيجابية على بناء الثقة وتكوين علاقات العملاء على المدى الطويل، وهي ضرورية للحفاظ على العملاء. من المرجح أن يستمر العملاء الراضون في استخدام خدمات البنك، والتوصية به للآخرين، واستخدام المزيد من المنتجات المالية. يمكن أن تؤدي تجربة العملاء السيئة إلى عدم الرضا والتخبط والسمعة السيئة، وهي أمور مكلفة للبنوك من الناحية المالية ومن حيث قيمة العلامة التجارية.
في عصر التكنولوجيا الرقمية، أصبحت توقعات العملاء أعلى من أي وقت مضى. يسعى المستهلكون إلى الحصول على خدمة سلسة ومخصصة وفعالة عبر جميع القنوات—سواء عبر الإنترنت أو الأجهزة المحمولة أو شخصيًا. وبإعطاء الأولوية لتقديم تجربة عملاء متميزة، يمكن للبنوك أن تتفوق على المنافسين، خاصةً مع تزايد شعبية البنوك العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والرقمية فحسب. ويساعد استخدام التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات ومبادرات الخدمة المخصصة البنوك على تلبية هذه التوقعات، وتحسين الكفاءة ورضا العملاء. في نهاية المطاف، يُعد التركيز على العميل أمرًا ضروريًا للبنوك للحفاظ على قدرتها التنافسية وتحقيق النمو المستدام والربحية والحفاظ على قاعدة عملاء أوفياء.
تركز اتجاهات تجربة العملاء الحالية في مجال الخدمات المصرفية على استخدام التقنيات وتخصيص التعاملات لتلبية توقعات العملاء المتزايدة. من خلال مواكبة هذه الاتجاهات، يمكن للبنوك أن تقدم تجارب عملاء أكثر جدوى وإرضاءً.
أصبحت روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمساعدون الافتراضيون أكثر انتشارًا في مجال الخدمات المصرفية للأفراد. على سبيل المثال، أفادت 78% من المؤسسات المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في حالة واحدة على الأقل من حالات الاستخدام.1 تعمل هذه التقنيات، إلى جانب الأتمتة، على تسهيل وتحسين خدمة العملاء من خلال تقديم ردود فورية على الاستفسارات الشائعة، وتوجيه العملاء خلال عمليات الخدمة الذاتية وتقديم المساعدة في المعاملات المعقدة، وتعزيز الكفاءة وتجربة العملاء.
خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أجبرت إجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي العملاء على الاعتماد على الخدمات الرقمية. وقد أدى هذا التحول إلى إحداث ثورة في قطاع الخدمات المالية من خلال دفع عجلة التطورات السريعة في تقنيات الهاتف المحمول والخدمات المصرفية. يساعد نظام الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة البنوك على الحفاظ على التجارب السلسة والتفاعلية التي يتوقعها العملاء الآن عبر جميع القنوات. ويؤدي هذا التحول إلى إحداث تغييرات هائلة في المجالات وإنشاء مصادر جديدة للإيرادات. تدعم القاعدة المعرفية المتكاملة هذه الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي من خلال ضمان توفر معلومات دقيقة وشاملة بسهولة.
تستثمر البنوك بكثافة في المنصات الرقمية لتقديم تجارب سلسة ومتكاملة عبر جميع القنوات، بما في ذلك تطبيقات الأجهزة المحمولة والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والفروع الفعلية. يتمثل الهدف من التحول الرقمي في مجال الخدمات المصرفية في ضمان قدرة العملاء على التنقل بسلاسة بين نقاط الاتصال المختلفة من دون إغفال السياق أو مواجهة اختلالات في جودة الخدمة. مع تزايد عدد العملاء الذين يستخدمون تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وعبر الأجهزة المحمولة، فإن تعزيز القنوات الرقمية يُعد أمرًا بالغ الأهمية.
مع ظهور أنظمة الذكاء الاصطناعي و الخدمات المصرفية الرقمية، أصبح ضمان توفير إجراءات الأمان المكثفة وحماية بيانات العملاء أمرًا بالغ الأهمية. توصلت دراسة حديثة إلى أن أكثر من 60% من الرؤساء التنفيذيين للبنوك يشعرون بالقلق إزاء الثغرات الأمنية الجديدة التي أدخلها الذكاء الاصطناعي.1 تتخذ البنوك تدابير أمنية متقدمة مثل المصادقة البيومترية والتشفير والكشف الفوري عن الغش لبناء الثقة، وحماية البيانات الشخصية وضمان شعور العملاء بالأمان عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت. كما يسهم استخدام تقنية سلسلة الكتل في تعزيز الشفافية والأمان في مجال الخدمات المصرفية.
تركز البنوك على السلامة المالية من خلال تقديم الموارد التعليمية والأدوات والنصائح المخصصة لمساعدة العملاء على إدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل. تهدف هذه البرامج إلى تحسين الثقافة والسلامة المالية للعملاء وتعزيز شعورهم بالثقة والقيمة. يتطلع العديد من المستهلكين إلى مستوى أعلى من المشاركة من مؤسساتهم المالية: 79% من المستجيبين الأصغر سنًا منفتحون على تلقي معارف بشأن وضع الميزانية و75% من المستجيبين منفتحون على الحصول على إرشادات بشأن الاستثمار.2
التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية يُمكِّن البنوك من تحسين عروض خدماتها. تجلب شراكات التكنولوجيا المالية حلولاً مبتكرة مثل مدفوعات النظير إلى النظير، والمستشارين الآليين، وتقنية سلسلة الكتل إلى النظام البنائي المصرفي، ما يوفر للعملاء خدمات مالية متطورة.
تستمر الخدمات المصرفية عبر الأجهزة المحمولة في التطور من خلال توفير عدد من المزايا مثل إيداعات الشيكات عبر الجهاز المحمول والمدفوعات اللاتلامسية وأدوات الإدارة المالية المخصصة. توفر مثل هذه الابتكارات للعملاء طرقًا أكثر ملاءمةً لإدارة شؤونهم المالية في أثناء تنقلهم، ما يسهم في تقديم تجربة عملاء إيجابية. ويعكس ظهور البنوك الجديدة—البنوك الرقمية فقط التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات—الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الرقمية والخدمات المصرفية عبر الأجهزة المحمولة عالية الجودة. أصبحت المحافظ الرقمية شائعة أيضًا حيث يبحث المستهلكون عن خيارات دفع أسرع وأكثر أمانًا.
يتزايد الطلب على التجارب المخصصة في المجالات التي تتعامل مع المستهلكين. تستخدم البنوك تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي لفهم سلوك العملاء وتفضيلاتهم واحتياجاتهم. من خلال تحليل سجل المعاملات وأنماط الإنفاق ونقاط البيانات الأخرى، يمكن للبنوك تقديم منتجات وخدمات ونصائح مخصصة، ما يعزز رضا العملاء وولاءهم.
تتحول البنوك من نظام مشاركة العملاء التفاعلي إلى نظام مشاركة العملاء الاستباقي. يتضمن ذلك توقع احتياجات العملاء والتواصل معهم عبر الرسائل بالمعلومات أو العروض أو الدعم ذي الصلة قبل حتى أن يطلبها العملاء. يمكن أن تؤدي المشاركة الاستباقية إلى تحسين رضا العملاء وولائهم بشكل كبير، حيث يقدّر العملاء جهود البنك في تلبية احتياجاتهم بشكل استباقي. يسمح هذا التقسيم للبنوك بتلبية احتياجات مجموعات العملاء المختلفة بشكل أفضل وتقديم حلول أكثر ملاءمة وفعالية.
يتوقع المستهلكون من البنك الذي يتعاملون معه تقديم خدمات في الوقت الفعلي ودعم للعملاء عند الطلب، تمامًا كما يحصلون عليه من خدمات البيع التجزئة والسفر ومقدمي الرعاية الصحية. في الخدمات مثل الاستفسارات والموافقات على بطاقات الائتمان، تُعد كل من السرعة والكفاءة أمرين مهمين للغاية، ما يجعل من الضروري للبنوك تلبية توقعات العملاء من خلال توفير ردود فورية.
يُعد الاستثمار في التصميم البسيط وسهل الاستخدام للمنصات الرقمية أمرًا مهمًا. تعطي البنوك والاتحادات الائتمانية الأولوية لتجربة المستخدم لضمان سهولة التنقل في تطبيقاتهم ومواقعهم الإلكترونية والتأكد من أنها جذابة بصريًا وعملية، ما يحسن من تجربة العملاء بشكل عام.
يوفر تحسين تجربة العملاء في مجال الخدمات المصرفية العديد من المزايا:
تحسين مدى ثقة العملاء ورضاهم: يوفر البنك الجدير بالثقة سرعة الاستجابة والتفاعل متعدد الجوانب والمشورة الموضوعية والشفافية في خصوصية البيانات. هذه الخصائص، والتي تُعد جزءًا من تجربة العملاء الرائعة، تبني الثقة. فالعملاء الراضون يعززون العلاقات طويلة الأمد، ويزيدون من تبني المنتجات ويشاركون التجارب الإيجابية، بينما يؤدي سوء التجربة إلى الإحباط.
تعزيز ولاء العملاء والقدرة على الاحتفاظ بهم: من المرجح أن يستمر العملاء الراضون في التعامل مع البنك ويستخدمون المزيد من الخدمات. ومن خلال تحديث الخدمات وابتكارها باستمرار، يشعر العملاء بالتقدير ويقل احتمال انتقالهم للتعامل مع المنافسين.
تعزيز سمعة العلامة التجارية: يساعد توفير تجربة عملاء إيجابية باستمرار على بناء علامة تجارية راسخة وجديرة بالثقة. تجذب السمعة الطيبة عملاء جددًا وتعزز مكانة البنك في السوق.
زيادة الإيرادات والحصة السوقية: تقليل الاضطرابات في مجال الخدمات المصرفية يجعل العملاء أكثر رضا وثقة. تمنح تجارب العملاء الإيجابية البنك ميزة تنافسية بفضل تعزيز الولاء والحث على استخدام المزيد من المنتجات وتعزيز سمعة البنك.
تعزيز الكفاءة التشغيلية: يسمح الاستثمار في تجربة العملاء للبنوك بتحسين العمليات، ما يقلل من المشاكل التقنية وإحباط المستخدمين. ويؤدي ذلك إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتمكين البنوك من تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) بشكل أكثر فعالية.
تحسين مستوى الامتثال التنظيمي وعملية إدارة المخاطر: غالبًا ما ينطوي التركيز على تجربة العملاء على تعزيز الشفافية وجودة التواصل والخدمة، ما يساعد البنوك على تلبية المتطلبات التنظيمية وإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية.
تواجه عملية تحسين خدمة العملاء في مجال الخدمات المصرفية العديد من التحديات:
الأنظمة القديمة والعقبات التقنية: تتبنى العديد من البنوك أنظمة قديمة مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً للتحديث، ما يجعل من الصعب تطبيق تقنيات جديدة بكفاءة. غالبًا ما تتطلب التحديثات التقنية إجراء تدريب مكثف للموظفين وإعداد منحنى تعليمي للعملاء، ما يشكل عائقًا أمام تجربة العملاء السلسة.
خصوصية البيانات والأمان: من الصعب ضمان خصوصية البيانات وأمانها في أثناء استخدام بيانات العملاء لتقديم خدمات مخصصة. يمكن أن تؤدي اختراقات الأمن الإلكتروني إلى الإضرار بثقة العملاء بشدة.
زيادة متطلبات العملاء: تحتاج البنوك إلى الاستثمار باستمرار في تجربة العملاء وتحديثها لتلبية توقعات العملاء المتزايدة والحفاظ على قدرتها التنافسية.
الحفاظ على الاتساق عبر القنوات: إن ضمان اتساق البيانات عبر جميع القنوات المصرفية أمر بالغ الأهمية لتجنب سوء القرارات والتخطيط المالي.
منافسة شركات التكنولوجيا المالية: تتطلب المنافسة مع شركات التكنولوجيا المالية المرنة أن تكون البنوك على القدر نفسه من الابتكار والاستجابة.
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1 IBM Institute for Business Value، التوقعات العالمية للأسواق المصرفية والمالية لعام 2024، IBM، يناير 2024.
2 IBM Newsroom، دراسة جديدة تكشف عن معاناة البنوك في تحقيق الأولويات وتلبية توقعات العملاء التي تعوقها تحديات تحديث التقنيات ونقص المعايير الصناعية IBM، 14 سبتمبر 2023.