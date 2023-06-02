تسريع الذكاء الاصطناعي والابتكار: مستقبل البنوك يعتمد على تحديث النواة

في أفق المشهد سريع التطوّر للخدمات المالية، أصبح اعتماد الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي على نطاق واسع أمرًا ضروريًا للبنوك كي تظل قادرة على المنافسة. وبفضل قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يمكن للمؤسسات المالية الاستفادة من تحليلات تنبؤية، واكتشاف الشذوذ، ونماذج التعلم المشترك لتعزيز استقرار النظام، وكشف الاحتيال، وتحقيق تجارب متفوقة تركز على العميل. ومع دخولنا عام 2023، تحول التركيز إلى الخدمات المالية الرقمية، بما يشمل التمويل المدمج والذكاء الاصطناعي التوليدي وانتشار التطبيقات الفائقة القادمة من الصين لتصبح ظاهرة عالمية. وكل هذا مع موازنة اعتماد استراتيجية السحابة المتعددة الهجينة. ولكي تظل البنوك ذات صلة وتنافسية في هذا العالم الجديد، من الضروري بالنسبة إليها التكيف مع الاتجاهات الجديدة، وفهم أهمية التمويل المفتوح وتحويل أنظمتها الأساسية. وفي النهاية، يجب على البنوك أن تبدأ بتحديث جوهرها من خلال تقنيات مثل السحابة المتعددة الهجينة الذكاء الاصطناعي.
يُقدم الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يتجسّد في الانتشار الهائل لحلول النماذج اللغوية الكبيرة المتقدمة في السوق و ظهر مؤخرًا من خلال إطلاق IBM watsonx، إمكانيات مثيرة في الاستشارات المالية وتحليل البيانات. في حين أن المستقبل غير المستكشف للذكاء الاصطناعي التوليدي يطرح فرصًا في البيئات المالية المحددة، فإن تكوين هذه النماذج بشكل صحيح يمكن أن يبسط المفاهيم المالية المعقدة ويسهّل فهمها للعملاء. ويجب على المؤسسات المالية الاستفادة بعناية من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحقيق التوازن المناسب بين الابتكار والاستخدام الأخلاقي. ولهذا السبب تضع IBM جميع تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها عبر عمليات وبروتوكولات صارمة لتقديم حلول موثوقة.
في صناعة عالية التنظيم مثل البنوك، يصبح من المهم جدًا أن يتمكّن العملاء من الوصول إلى مجموعة الأدوات والتقنيات والبنية التحتية والخبرة الاستشارية لبناء نماذجهم الخاصة، أو ضبط وتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي المتاحة وتكييفها مع بياناتهم، ثم نشرها على نطاق واسع في بيئة أكثر موثوقية وشفافية لتحقيق نجاح الأعمال. وسيصبح من الممكن تحقيق التميّز التنافسي والقيمة التجارية الفريدة بدرجة متزايدة من خلال مدى قدرة نموذج الذكاء الاصطناعي على التكيّف مع البيانات والمعرفة الخاصة بالمجال لدى المؤسسة.
لقد برز التمويل المضمن كاتجاه متنامي بسرعة، يُحدث ثورة في طريقة تفاعل العملاء مع المنتجات والخدمات المالية. لدى البنوك الآن فرصة لدمج هذه القدرات بسلاسة في سياقات متنوعة، مثل التجارة الإلكترونية أو شراء سيارة والأنظمة البنائية الرقمية الناشئة، دون التأثير على عمليات سير عمل العملاء. ومن خلال تضمين الخدمات المالية في الأنشطة اليومية، يمكن للبنوك تقديم تجربة شخصية للغاية ومريحة، مما يعزز رضا العملاء وولائهم.
تتمتع التطبيقات الفائقة، التي تحظى بشعبية في الصين، بالقدرة على إعادة تشكيل مشهد الخدمات المالية عالميًا. ومن خلال دمج التطبيقات والخدمات المتعددة تحت كيان واحد، تقدم التطبيقات الفائقة للعملاء نظامًا بنائيًا شاملاً يدمج بسلاسة الهوية الرقمية، والدفع الفوري، والقدرات القائمة على البيانات. ومع ازدياد انتشار التمويل المدمج وتوسع استخدام واجهات برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة، تتحقق رؤية التطبيقات الفائقة تدريجيًا. وتحتاج المؤسسات المالية إلى التكيف مع هذا الاتجاه الناشئ والمشاركة بفعالية في الأنظمة البنائية الرقمية المتطورة لتقديم قيمة معززة وتلبية توقعات العملاء المتطورة.
كانت الخدمات المصرفية المفتوحة موضوع نقاش لعدة سنوات، مع أن لوائح PSD2 كانت الدافع وراء التقدم الأولي. والآن، يُعد التمويل المفتوح، امتدادًا للوائح PSD2، لتمكين مزيد من الخدمات وتعزيز اقتصاد قائم على واجهات برمجة التطبيقات. ومع التمويل المفتوح، تُجبر البنوك على فتح واجهات برمجة تطبيقات إضافية تتجاوز حسابات الدفع، مما يتيح ابتكارًا ومنافسة أكبر في القطاع المالي. ويضع هذا التحول نحو الاقتصادات القائمة على البيانات التمويل المدمج في صميم الخدمات المالية. لا تمتثل البنوك ذات التفكير المستقبلي للمتطلبات التنظيمية فحسب، بل تستفيد أيضًا بشكل استباقي من التمويل المفتوح لتوزيع خدماتها بكفاءة والوصول إلى العملاء أينما كانوا.
في هذا النموذج الجديد للتمويل الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يصبح تحديث الأنظمة الأساسية أمرًا ضروريًا للبنوك لتقديم تجارب سلسة، والاستفادة من التقنيات الناشئة، والبقاء في المنافسة. غالبًا ما تفتقر الأنظمة التقليدية القديمة إلى المرونة والقابلية للتوسع القدرة على التكيّف اللازمة لدعم دمج التمويل المدمج، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والخدمات المالية المفتوحة. ومن خلال تحويل الأنظمة الأساسية، يمكن للبنوك خلق أساس قوي يتيح التكامل السلس للتقنيات الجديدة، ويسهل نظام بنائي فعال مدفوع بواجهات برمجة التطبيقات (API)، ويعزز تجربة العملاء بشكل عام.
تلعب السحابة المتعددة الهجينة دورًا حاسمًا في تسهيل التحول. وتتيح للبنوك الاستفادة من قابلية التوسع في الخدمات السحابية العامة مع الحفاظ على السيطرة على البيانات الحساسة من خلال بنية ذات سحابة خاصة ومحلية. ومن خلال اعتماد نهج السحابة المتعددة الهجينة، يمكن للبنوك تحويل أنظمتها الأساسية، والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وضمان أمن البيانات والامتثال، والتكامل بسلاسة مع خدمات وواجهات برمجة التطبيقات من طرف ثالث. وتوفر السحابة الهجينة المرونة وقابلية التوسع اللازمين لدعم النشر السريع للخدمات الرقمية الجديدة، مع توفير التحكم والتخصيص المطلوبين من المؤسسات المالية.
ومع ذلك، فإن تحويل الأنظمة الأساسية والانتقال إلى بنية سحابة هجينة ليس حلاً واحدًا يناسب الجميع. فلكل بنك متطلبات فريدة، ومناظر تقنية أفقي وأهداف استراتيجية. ومن الضروري مواءمة خارطة طريق التقنية الخاصة بحلول التكنولوجيا المالية مع الاستراتيجية الشاملة للبنك، بما في ذلك الاستراتيجية الرقمية. ويضمن هذا التوافق ميزة تنافسية واستدامة وتقارب سلس بين خارطتي الطريق. ويمكن للتعاون بين البنوك ومزودي التكنولوجيا المالية وIBM تسهيل هذا التوافق ويساعد البنوك في التعامل مع تعقيدات التحول الرقمي.
تشهد صناعة الخدمات المالية تحولاً كبيرًا مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والتحول نحو الخدمات المالية الرقمية. يُعيد التمويل المدمج، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وانتشار التطبيقات الفائقة، والتمويل المفتوح تشكيل تجارب العملاء ويخلق فرصًا جديدة للمؤسسات المالية. للاستفادة الكاملة من هذه الاتجاهات التحولية، يجب على البنوك تحويل أنظمتها الأساسية واعتماد بنية سحابة متعددة هجينة. وهذا التحول لا يتيح فقط التكامل السلس للتقنيات الجديدة، بل يعزز أيضًا الكفاءة التشغيلية والمرونة وأمن البيانات. ومع انطلاق البنوك في هذه الرحلة، يُعد التوافق الاستراتيجي بين خارطة الطريق التقنية والاستراتيجية العامة للبنك أمرًا بالغ الأهمية.
