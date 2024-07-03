الذكاء الاصطناعي التوليدي يُحدث ثورة في مجال الخدمات المصرفية. تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة مثل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) وخوارزميات التعلم الآلي (ML) على إنشاء محتوى ومعارف وحلول جديدة مصممة خصوصًا للقطاع المالي. يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي هذه إنشاء تقارير مالية وتحليل كميات هائلة من البيانات تلقائيًا للكشف عن الغش. فهي تعمل على أتمتة المهام الروتينية مثل معالجة المستندات والتحقق من المعلومات.

يمكن أن ينتج الذكاء الاصطناعي التوليدي ردودًا شبيهة بردود الإنسان. تحاكي حلول الذكاء الاصطناعي اللغة الطبيعية باستخدام تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP). تستخدم البنوك (على سبيل المثال، بنك مورغان ستانلي) أدوات الذكاء الاصطناعي هذه لتعزيز التكنولوجيا المالية مثل روبوتات المحادثة التي تتعامل مع العملاء بشكل مباشر. وتجري هذه البرامج الآن مجموعة من تعاملات خدمة العملاء المتعلقة بمعلومات الحساب وحتى تقديم المشورة المالية المخصصة، وتعمل كمستشارين ماليين افتراضيين.

تعمل كفاءة الذكاء الاصطناعي التوليدي في تلخيص التقارير التنظيمية وإعداد مسودات كتب العروض الترويجية وتطوير البرمجيات على تسريع المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً بشكل كبير. وهذه الميزة تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية والحد من التنفيذ اليدوي لأحمال التشغيل، ما يسمح للفرق بالتركيز على المزيد من الأنشطة الإستراتيجية.

وإلى جانب مجال خدمة العملاء، يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الخدمات المصرفية أيضًا على إحداث تغيير في عملية الكشف عن الغش وإدارة المخاطر. فمن خلال تحليل كميات هائلة من بيانات المعاملات، يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي التعرف على الأنماط غير المعتادة التي قد تشير إلى وقوع أنشطة احتيالية. يمكّن هذا النهج الاستباقي البنوك من التخفيف من حدة المخاطر بشكل أكثر فعالية، ما يحمي أصول العملاء. في أثناء استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تُعد خصوصية البيانات والامتثال للمتطلبات التنظيمية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة العملاء وتلبية المعايير الصناعية.

كما يمكن للأدوات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي تقييم البيانات القديمة واتجاهات السوق والمؤشرات المالية في الوقت الفعلي. وتتيح هذه القدرة إمكانية إجراء تقييم دقيق للمخاطر، ما يساعد البنوك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بطلبات القروض والاستثمارات وغيرها من العمليات المالية. تساعد قدرات الذكاء الاصطناعي هذه البنوك على تحسين إستراتيجيتها المالية وحماية نفسها وعملائها.

الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه أيضًا أتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل إعداد التقارير التنظيمية والموافقة على الائتمان واكتتاب القروض. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة كميات هائلة من البيانات المالية وتلخيصها بسرعة، وإنشاء مسودات تقارير ومذكرات ائتمان تتطلب عادةً جهدًا يدويًا كبيرًا.

في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي جمع البيانات المالية وتحليلها لإنشاء كتب العروض الترويجية المفصلة في وقت أقل من الوقت الذي يستغرقه الإنسان، ومن ثَم تسريع عقد الصفقات وتوفير ميزة تنافسية.

تتبنى البنوك بشكل متزايد الذكاء الاصطناعي التوليدي للارتقاء بمستوى خدمة العملاء وتسهيل سير العمل وتحسين الكفاءة التشغيلية. ويؤدي هذا التبني إلى تعزيز التحول الرقمي الجاري في مجال الخدمات المصرفية.