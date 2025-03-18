يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تحويل كيفية تحديد الشركات للعملاء المحتملين وتأهيلهم، وهو جزء لا يتجزأ من تطوير الأعمال. يشير الذكاء الاصطناعي لجذب العملاء المحتملين إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنياته لمساعدة الشركات على إيجاد عملاء محتملين متميزين بسرعة وكفاءة.
تستخدم الشركات الآن خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل مجموعات البيانات الكبيرة، والتنبؤ بسلوك العملاء، وإنشاء حملات إعلامية مخصصة. يعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز جذب العملاء المحتملين باستخدام التعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتحليلات التنبئية للعثور على العملاء المحتملين بدقة أكثر والوصول إلى الجمهور المستهدف بشكل أسرع من الطرق التقليدية.
في كثير من الأحيان، يمكن دمج أدوات جذب العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي مباشرةً في أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) لتسجيل نقاط العملاء المحتملين وإنشاء الإعلانات المخصصة. يمكن لهذا النوع من الأتمتة تبسيط عملية جذب العملاء المحتملين وتطوير فرق المبيعات للتركيز على بناء العلاقات وإتمام الصفقات.
تستخدم طرق جذب العملاء المحتملين التقليدية عادةً إستراتيجيات واسعة النطاق لاستهداف الجمهور وتعتمد على أساليب الإعلان اليدوية. وبدلاً من ذلك، تساعد أساليب جذب العملاء المحتملين المدعومة بالذكاء الاصطناعي فرق المبيعات على استهداف العملاء المحتملين بدقة أكبر، ويمكن أن تؤدي إلى معدلات تحويل أعلى.
قبل الانتقال إلى أداة ذكاء اصطناعي جديدة، يجب على الشركة تقييم عملية جذب العملاء المحتملين الحالية، وتقييم جميع الميزات الحالية لتحديد فرص التحسين. لا تناسب كل أدوات الذكاء الاصطناعي جميع الناس ويجب على الشركة التفكير في الميزات التي تناسب احتياجات أعمالها بشكل أفضل.
بمجرد اختيار أداة الذكاء الاصطناعي، يعود الأمر إلى الشركة لتدريب الموظفين. ولهذا السبب من المهم العثور على حل مثل IBM watsonx Orchestrate الذي يمكن أن يتناسب تمامًا مع العمليات أو سير العمل الحالية في الشركة. يجب أن تتأكد المؤسسات من أن الموظفين مرتاحون للأدوات قبل البدء في استخدامها، الأمر الذي قد يتطلب تدريبًا أو صقل مهاراتهم.
بعد استخدامها، يحين الوقت لمراقبة نتائج إدخال الذكاء الاصطناعي في عملية جذب العملاء المحتملين. ينبغي على الشركات تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، مثل معدلات التحويل ومستويات المشاركة. يمكن أن تساعد هذه البيانات على تحديد ما ينجح وما يمكن إجراء تحسينات له.
بفضل الشراكة بين Salesforce Marketing Cloud وIBM Consulting، تمكنت مؤسسة خدمات مالية مصنفة ضمن قائمة Fortune 100 من تحسين معدل التحويل المستهدف بنسبة 3%-5% من خلال زيادة التقسيم والتخصيص. تُكشف دراسة الحالة، التي ظهرت في أحدث تقارير State of Salesforce، عن التعاون بين Salesforce وIBM من أجل تطوير نموذج وعملية تشغيلية جديدة عبر تقنية التسويق والعمليات وتقنية المعلومات.
وبفضل الشراكة مع IBM Consulting، طورت مؤسسة الخدمات المالية إستراتيجية وحلول شاملة للبيانات والتسويق تركز على العملاء، ما جعلها إستراتيجية تسويق مخصصة. عندما يتعلق الأمر بجذب العملاء المحتملين بين الشركات، ينبغي أن تكون الشركات منفتحة على إيجاد حل يثري موظفيها ويعزز متانة العلاقات مع العملاء الحاليين والمستقبليين.
من ناحية أخرى، يستخدم حل IBM watsonx Orchestrate للمبيعات النماذج اللغوية الكبرى والذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة للمساعدة على تبسيط عملية المبيعات بالكامل. يساعد Watsonx Orchestrate موظفي المبيعات على فهم خيارات المنتجات بشكل أفضل والعثور على عروض المنتجات المناسبة التي تناسب احتياجات العملاء. يمكن لأنظمة المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي القضاء على التأخير وتبسيط الوصول إلى بيانات العملاء.
باستخدام خوارزميات التعلم الآلي (ML)، يمكن للشركات التنبؤ بالمستخدمين الذين من المرجح أن يشتروا السلعة أو الخدمة التي تقدمها الشركة. يعتمد هذا النظام إلى حد كبير على التحليلات التنبئية لمجموعات البيانات الضخمة والسلوك في الوقت الفعلي. تكتشف نماذج التعلم الآلي (ML) السلوكيات التي تشير إلى العملاء المحتملين المتميزين وتصنف المستخدمين المحتملين تلقائيًا. يتمكن هذا النموذج من استدعاء المهارات المتقدمة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة لمساعدة فرق المبيعات على تحديد العملاء المحتملين من خلال أتمتة عملية تأهيل العملاء المحتملين.
نماذج أتمتة عملية تسجيل العملاء المحتملين وتأهيلهم ديناميكية؛ فهم يتعلمون دائمًا من البيانات الجديدة. على عكس المعايير الثابتة المبنية على القواعد، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي دائمًا ما تتغير. يوفر الذكاء الاصطناعي لجذب العملاء المحتملين وظائف أكثر ونظامًا سلسًا يساعد فرق المبيعات على الوصول إلى العملاء المحتملين المؤهلين بشكل أسرع.
ينبغي على الشركات التي تسعى إلى تطبيق أتمتة تسجيل نقاط العملاء المحتملين أن تنفذ إستراتيجية لأتمتة المبيعات واستخدام أدوات أتمتة المبيعات لأتمتة ما يمكن أن يكون على الأغلب عملية روتينية. يمكن أن تأخذ أدوات أتمتة المبيعات معلومات العميل المحتمل الجديد وتحللها لإعطاء نقاط الاحتمالية المناسبة لكل عميل محتمل. من الأمثلة المباشرة على ذلك حل watsonx Orchestrate، الذي يوفر التقنية التي يمكنها أتمتة مهام المبيعات المتكررة باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري، ما يسمح لفرق المبيعات ببناء علاقات قوية مع العملاء.
أصبحت حملات التسويق العامة عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي شيئًا من الماضي. يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة فرق التسويق على صياغة رسائل مخصصة ومباشرة للعملاء المحتملين التي تتجاوز المسمى الوظيفي والمجالات. الأمر يبدأ أولاً بإنشاء ملف تعريف مثالي للعميل. من خلال إنشاء ملف التعريف هذا، يمكن أن يساعد فرق التسويق والمبيعات على رصد الأنماط وتحديد العملاء المحتملين أكثر من غيرهم. بمجرد إنشاء ملف تعريف العميل هذا، يمكن استخدام نهج المحتوى المخصص في جهود جذب العملاء المحتملين.
تتضمن بعض الأمثلة المحددة رسائل البريد الإلكتروني والإعلانات والصفحات الرئيسية وغير ذلك الكثير، وكلها مصممة خصوصًا لمستخدم واحد. قد يستند سطر موضوع البريد الإلكتروني والنص الأساسي إلى تفاعلات المستلمين السابقة أو المجال الذي يعملون فيه أو التركيبة السكانية. النتائج هي إعلانات مستهدفة للغاية ويتلقى المستلمون إعلانات المنتجات أو الخدمات ذات الصلة فحسب. إذا كان المستلم يستخدم تطبيق Linkedin كثيرًا ويبحث عن وظائف في مجال الصناعات الغذائية، فقد يتلقى منشورات وظائف مخصصة ترسل مباشرةً إلى البريد الإلكتروني كمتابعة.
على غرار تسجيل نقاط العملاء المحتملين تلقائيًا، يمكن تحديد عملاء محتملين مستهدفين من خلال إدخال إستراتيجية وتقنيات أتمتة المبيعات. يمكن استخدام أدوات أتمتة المبيعات للتعامل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين الداخليين والبحث عن عملاء محتملين خارجيين. بدلاً من استخدام جداول بيانات وأدوات سطح المكتب الأخرى لأداء مهام تستغرق وقتًا طويلاً مثل تتبع العملاء المحتملين، يمكن لموظفي المبيعات حاليًا استخدام منصة مشتركة مع موظفي المبيعات الآخرين.
لقد تطورت روبوتات المحادثة تطورًا هائلاً خلال السنوات القليلة الماضية. مع ظهور الإصدار الأكثر تحديثًا وتطورًا وهو وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي، ويشار إليهم أحيانًا باسم روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من تنفيذ المهام نيابةً عن المستخدم ذاتيًا من خلال تصميم سير العمل الخاص بهم وباستخدام الأدوات المتاحة. يمكنهم حل المهام المعقدة والتكيف مع توقعات المستخدمين بمرور الوقت. يساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي مندوبي المبيعات على إدارة سير العمل الخارجية، بل ويتواصلون مع العملاء المحتملين لتقييم مدى توافق الشخصيات مع العمل.
يتشابه مساعدو الذكاء الاصطناعي مع وكلاء الذكاء الاصطناعي، لكنهم يتسمون بالتفاعل، ويؤدون المهام بناءً على طلب المستخدمين. يفهمون الأوامر باللغة الطبيعية ويستخدمون واجهة الذكاء الاصطناعي الحوارية لإكمال المهام للمستخدم. فكر في Alexa من Amazon وSiri من Apple.
لا تزال روبوتات المحادثة من غير الوكلاء أداة لتأهيل العملاء المحتملين وصياغة الإعلانات المخصصة، ولكن لا يمكنها تحقيق سوى الأهداف قصيرة المدى. لا يزال من الممكن أن تكون روبوتات المحادثة من غير الوكلاء مفيدة في إنتاج ردود عامة على الطلبات الشائعة، ولكن أداؤها ضعيفًا عندما تصبح الأسئلة خاصة جدًا بالمستخدم وبياناته.
يوفر حل Watsonx Orchestrate برامج وكلاء ذكاء اصطناعي فائقة الإمكانات لتعزيز جذب العملاء المحتملين بسرعة. يمكنه توفير تجارب تسوق مخصصة للغاية وملائمة للسياق للعملاء مع دعم متعدد القنوات. يستخدم الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي الحواري لجمع معلومات الاتصال من المستخدمين والمتابعة مع العملاء المحتملين الجدد لضمان استمرارهم في التفاعل مع الشركة.
يمكن أن يحدث تحليل البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي تغييرًا جذريًا من حيث الطريقة التي تتعامل بها فرق المبيعات والتسويق مع التسويق عبر البريد الإلكتروني والتسعير وحملات البريد الإلكتروني ومسارات نمو الأعمال بشكل عام. باستخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للفرق الاستفادة أكثر من بياناتهم والحصول على خارطة الطريق واضحة للتفاعل مع العملاء المحتملين. تحلل أدوات الذكاء الاصطناعي زوار مواقع الويب وزيارات التطبيقات وأنماط الشراء وغيرها لتوفير معارف عملية لتخصيص مسار المبيعات و/أو جهود التسويق.
يمكن أن يساعد حل watsonx Orchestrate المقدم من شركة IBM فرق المبيعات على مطابقة العملاء مع المنتجات الجديدة تلقائيًا وتقليل الوقت اللازم للتحقق من عروض المنتجات المتعددة. يمكن لتجربة الذكاء الاصطناعي الحواري التي يوفرها حل watsonx Orchestrate أن تساعد على تعزيز التفاعلات الذكية للعملاء وتوفير ردود فورية على استفسارات العملاء. يتميز watsonx Orchestrate بتخصيصه بالمهارات والرؤية الشاملة لبيانات العميل، ما يساعد على تعزيز علاقات متينة مع العملاء وزيادة المعارف المجمعة خلال التفاعلات مع العملاء.
غالبًا ما تنطوي أساليب جذب العملاء المحتملين التقليدية على مهام تستغرق وقتًا طويلاً، مثل الإدخال اليدوي للبيانات والبحث والتواصل، والتي يمكن أن تكون عرضة للخطأ البشري والتناقضات. باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، يمكن للشركات تبسيط العمليات، ما يسمح للشركات بالتركيز على الأنشطة ذات القيمة الأعلى. يمكن لبرامج جذب العملاء المحتملين تقييم الأنماط في سلوك العملاء، وتقسيم الجمهور، والتنبؤ بالعملاء المحتملين الأقرب للتحويل. وتحد هذه الدرجة من الدقة من إهدار الجهد على العملاء المحتملين الأبعد عن التحويل، ما يضمن أن تقضي فرق التسويق والمبيعات وقتها على العملاء المحتملين الذين يحققون قيمة.
يُعد حل Watsonx Orchestrate مثالاً جيدًا لحل من حلول الذكاء الاصطناعي يمكنه تبسيط عملية المبيعات لكل من الموظف والعميل. باستخدام أي OpenAPI، يمكن للشركة إنشاء عمليات الأتمتة ونشرها في صورة مهارات داخل حل watsonx Orchestrate. ومن هذا الحل يستطيع الفريق استخدام معالجة اللغة الطبيعية للوصول إلى عمليات الأتمتة وتشغيلها على نطاق واسع لإنجاز حالات استخدام لا حصر لها في جميع أنحاء العمل.
يعزز الذكاء الاصطناعي الإعلانات المخصصة على نطاق واسع. يمكن لروبوتات المحادثة وأتمتة البريد الإلكتروني والتحليلات التنبئية التفاعل مع العملاء المحتملين برسائل مخصصة، ما يعزز تجربة العملاء ويزيد من التفاعل. يمكن أن يركز مسؤولو المبيعات على عمل أكثر تعقيدًا وإستراتيجية، مثل قيادة فرقهم وتعزيز العلاقات مع الموظفين والعملاء. غالبًا ما تؤدي الأساليب التقليدية إلى جذب عملاء محتملين واسعين وعامين قد لا يكونون وثيقين الصلة بمنتجات أو خدمات الشركة. يستخدم الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات المتقدم وخوارزميات التعلم الآلي لتحديد العملاء المحتملين ذوي الإمكانات العالية بدقة أكبر.
باستخدام أدوات المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن لفرق المبيعات إنشاء قوائم للعملاء المحتملين مقسمة إلى فئات محددة للغاية بناءً على الخصائص المشتركة. وهذا يضمن أن فرق التسويق والمبيعات تركز على العملاء المحتملين الذين يتناسبون مع ملف تعريف العميل المثالي، ما يحسن فرص التحويلات الناجحة. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التنبؤ بالعملاء المحتملين الذين من المرجح أن يقوموا بالشراء، ما يسمح للشركات بإعطاء الأولوية لأولئك الذين يظهرون نية أكبر.
تُعد المراسلة المخصصة جانبًا مهمًا من جودة عملية جذب العملاء المحتملين، حيث إنها تسمح للشركات بتقديم محتوى مخصص للغاية وذو صلة بالعملاء المحتملين. بدلاً من المراسلة العامة التي تناسب الجميع، يُمكّن جذب العملاء المحتملين باستخدام الذكاء الاصطناعي الشركات من تخصيص رسائلها بناءً على خصائص العملاء المحتملين الفردية. من خلال البيانات المستمدة من التفاعلات وسجل التصفح والنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن للذكاء الاصطناعي صياغة رسائل تتناسب مع الاحتياجات والاهتمامات الفريدة لكل عميل محتمل.
يمكن للشركات استخدام برامج وأدوات إنشاء المحتوى، مثل ChatGPT للمساعدة على صياغة مثل هذا المحتوى. سواء كان بريدًا إلكترونيًا مخصصًا أم إعلانًا متغيرًا، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعدل تلقائيًا الأسلوب والمحتوى والعرض لتلبية احتياجات العميل المحتمل ومساعدته على الشعور بأنه مفهوم ومقدّر. تعمل المراسلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين توقيت الاتصال، ما يضمن إرسال الرسائل في الوقت الذي من المرجح أن تتم ملاحظتها فيه. تعمل الرسائل المخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي على تعزيز فعالية جهود جذب العملاء المحتملين من خلال ضمان أن تكون كل نقطة اتصال ذات صلة وفي الوقت المناسب ومصممة خصوصًا للفرد، ما يؤدي إلى معدلات تحويل أفضل وعلاقات أمتن مع العملاء.
يُمكّن الذكاء الاصطناعي الشركات من التعامل مع كميات كبيرة من العملاء المحتملين من دون التأثير في الجودة أو الكفاءة. مع نمو شركة برامج كخدمة أو شركة ناشئة، يمكن أن تصبح الإدارة اليدوية لعدد متزايد من العملاء المحتملين مرهقة وغير فعالة. بيد أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أتمتة عمليات جذب العملاء المحتملين وتبسيطها، ما يضمن تحقيق قابلية التوسع من دون الحاجة إلى موارد بشرية إضافية. يمكن أن تحلل الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي البيانات المستمدة من مصادر متعددة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي وزيارات المواقع الإلكترونية وأنظمة إدارة علاقات العملاء وتعالجها. كل ذلك على نطاق واسع يستحيل أن يضاهيه أي فريق بشري.
يمكن لهذه الأنواع من الأدوات جمع العملاء المحتملين وتقييمهم باستمرار في الوقت الفعلي، ما يضمن عدم تفويت أي فرص. ونتيجة لذلك، يمكن للشركات إدارة كميات أكبر من العملاء المحتملين عبر قنوات مختلفة مع الحفاظ على التخصيص والتفاعل. يُمكِّن الذكاء الاصطناعي الشركات أيضًا من توسيع نطاق الجهود الإعلامية من خلال التواصل الآلي المخصص، مثل حملات البريد الإلكتروني والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا يسمح للشركات بالتفاعل مع جمهور أكبر، من دون التضحية بالتجربة المخصصة التي يتوقعها العملاء المحتملون.
يعمل استخدام الذكاء الاصطناعي في جذب العملاء المحتملين على تغيير كيفية عثور الشركات على العملاء المحتملين والتفاعل معهم وتحويلهم. وفي ظل مواصلة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، ستعتمد الشركات شيئًا فشيئًا على الخوارزميات المتقدمة للتنبؤ بسلوك العملاء، وتخصيص التفاعلات، وأتمتة العمليات، ما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وزيادة معدلات التحويل. ومما لا شك فيه أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد أحدث ثورة هائلة.
توصلت آخر الأبحاث الصادرة عن معهد IBM Institute for Business Value إلى أن كبار المديرين التنفيذيين العالميين يركزون بشكل أكبر على قيمة الأعمال على مستوى المؤسسة مقارنةً بالسنوات السابقة، مع تغيير في الاهتمامات من عائد استثمار تقنية واحدة إلى كيفية تضافر التقنيات لتطوير الأعمال.
كشفت دراسة حالة Salesforce لعامي 2024 و2025 أن 72% من القادة قالوا إن تحسين عائد الاستثمار في مجموعة استثمارات تقنية المعلومات بنسبة 25% على الأقل يُعد هدفًا بالغ الأهمية من أهداف العمل. يُعد استخدام الذكاء الاصطناعي لجذب العملاء المحتملين إحدى الأولويات التي يمكن للشركات التركيز عليها لتعزيز عائد الاستثمار ومواصلة الحفاظ على تقدم أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي.
بفضل الذكاء الاصطناعي، تستطيع الشركات معالجة البيانات وتحليلها بسرعات غير مسبوقة، ما يسمح لها بإنشاء حملات عالية الاستهداف، والتواصل مع العميل المناسب بالرسالة المناسبة في الوقت المناسب. ستعمل التحليلات التنبئية على تنقيح هذه الإستراتيجية من خلال التنبؤ بأفعال العملاء، ما يُمكّن الشركات من تحديد أولويات العملاء المحتملين الذين من المرجح أن يقدموا على التحويل. يجب أن تتفق فرق التسويق والمبيعات الداخلية مع المؤسسة بأكملها وتحدد أولويات هذه الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق النجاح.
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يؤتمت ™IBM® watsonx Orchestrate مهام المبيعات المتكررة باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري، مما يمنح فرق المبيعات مزيدًا من الوقت لبناء علاقات العملاء.
يساعد ®IBM iX الشركات على إعادة ابتكار منهجية المبيعات وتحسين العمليات من خلال مبادرات قائمه على البيانات.
حقق نموًا في الإيرادات الإجمالية وعزِّز الإنتاجية من خلال رؤية شاملة لنشاط المبيعات.
يمكن أن يساعد IBM watsonx Orchestrate المزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة فريق المبيعات الخاص بك على الاستفادة من أقصى إمكاناتهم.