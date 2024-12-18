ما هو ملف تعريف العميل؟

عند إنشاء ملف تعريف العميل، يجب أن تقوم المؤسسة بتوصيف العملاء. يتضمن ذلك جمع معلومات حول شرائح العملاء، مثل الخصائص الديموغرافية والبيانات النفسية وتفضيلات الشراء والمشكلات.

الغرض من توصيف العملاء هو مساعدة المؤسسة على معرفة عملائها وكيفية خدمتهم على أفضل وجه. إنه تحليل متعمق لمن هو الجمهور العام، وما الذي يعجبهم، وما يكرهون، ومن هم وماذا يريدون.

يمكن أن تساعد ملفات التعريف في تقليل معدل فقدان العملاء، وتطوير استراتيجية تسعير أفضل، ومساعدة فرق تطوير المنتجات في محاولة التوافق بشكل أفضل مع احتياجات العملاء. وجد استطلاع أجرته Gartner عبر الإنترنت أن 84% من قادة خدمة العملاء وجدوا أن بيانات العملاء والتحليلات "مهمة جدًا أو بالغة الأهمية"1.

الهدف العام هو أن تستخدم المؤسسة ملفات تعريف العملاء كوقود لجعل تجربة العملاء الفردية أكثر استهدافًا، وزيادة ولاء العملاء وبالتالي تحسين المحصلة النهائية.