ما هي الحوسبة المسرّعة؟

تعتمد الحوسبة المسرعة على مجموعة واسعة من الأجهزة والبرمجيات (المعروفة أيضًا باسم المسرعات)، بما في ذلك وحدات معالجة الرسومات (GPUs) والدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs) ومصفوفات البوابات القابلة للبرمجة الميدانية (FPGAs).

يزداد الطلب على حلول الحوسبة المسرّعة في العديد من الصناعات لأنها يمكن أن تؤدي العمليات الحسابية بشكل أسرع وأكثر كفاءة من وحدات المعالجة المركزية (CPUs) التقليدية. على عكس وحدات المعالجة المركزية، تعتمد المسرعات على الحوسبة المتوازية، وهي طريقة لحل المشكلات الحاسوبية يتم فيها تقسيم المهام إلى مشاكل أصغر وحلها في وقت واحد، وليس بشكل متسلسل.

بسبب سرعات معالجة البيانات، أصبحت الحوسبة المسرّعة ضرورية لتقدم العديد من التقنيات والتطبيقات المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي (AI)، والذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي (ML) والحوسبة عالية الأداء (HPC). واليوم، أصبحت هذه التقنية عنصراً رئيسياً في استراتيجيات العديد من شركات التكنولوجيا الأكثر نجاحاً في العالم، بما في ذلك Google و Amazon Web Services (AWS) و Microsoft.