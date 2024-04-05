في ظل المشهد سريع التغير الذي نعيشه اليوم، يُعدّ تقديم منتجات عالية الجودة إلى السوق بشكل أسرع أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح. ويعتمد العديد من الصناعات على الحوسبة عالية الأداء (HPC) لتحقيق هذا الهدف.
تتحول الشركات بشكل متزايد إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي لدفع الكفاءات التشغيلية وتسريع قرارات الأعمال وتعزيز النمو. ونحن نؤمن أن التقارب بين كل من الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي هو العامل الأساسي لقدرة المؤسسات على المنافسة.
تتكامل هذه التقنيات المبتكرة بشكل مثالي، ما يمكّن المؤسسة من الاستفادة القصوى من مزايا كل منها. على سبيل المثال، توفر الحوسبة عالية الأداء مستويات عالية من القدرة الحاسوبية وقابلية التوسع، وهو أمر بالغ الأهمية لتشغيل أعباء العمل كثيفة الأداء. وبالمثل، يُمكّن الذكاء الاصطناعي المؤسسة من إدارة أعباء العمل بشكل أكثر كفاءة وذكاء.
في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنية السحابية الهجينة، يعمل IBM Cloud® HPC على توفير قدرة الحوسبة التي تحتاج إليها المؤسسات لتحقيق النمو والازدهار. وباعتبارها حلاً متكاملاً عبر المكونات بالغة الأهمية للحوسبة والشبكات والتخزين والأمان، تهدف المنصة إلى مساعدة المؤسسات في معالجة المطالب التنظيمية والفعالية.
تكمن البيانات في صميم كل هذه الحلول، حيث تساعد البيانات الشركات في الحصول على معلومات قيّمة لتسريع عملية التحول. ونظرًا إلى توفر البيانات في كل مكان تقريبًا، تمتلك المؤسسات في الغالب مستودعًا موجودًا يتشكل نتيجة تشغيل أعباء عمل المحاكاة والنمذجة التقليدية للحوسبة عالية الأداء. ويمكن الحصول على هذه المستودعات من مصادر عديدة. وباستخدام هذه المصادر، يمكن للمؤسسات تطبيق الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول لنفس التحديات، ما يمكّنها من إنتاج رؤى أعمق وأكثر قيمة تدفع الابتكار بسرعة فائقة.
تعمل الحوسبة عالية الأداء الموجهة بالذكاء الاصطناعي على تطبيق الذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات المحاكاة، والمعروفة باسم المحاكاة الذكية. ففي مجال صناعة السيارات، تعمل المحاكاة الذكية على تسريع الابتكار في الطرازات الجديدة. ونظرًا إلى تطور تصاميم السيارات والمكونات غالبًا من تكررات سابقة، تخضع عملية النمذجة لتغييرات كبيرة لتحسين صفات مثل الديناميكا الهوائية والضوضاء والاهتزاز.
ومع وجود ملايين التغييرات المحتملة، يمكن أن يؤدي تقييم هذه الصفات في مختلف الظروف، مثل أنواع الطرق، إلى إطالة الوقت اللازم لتقديم نماذج جديدة بدرجة كبيرة. ومع ذلك، في سوق اليوم، يطلب المستهلكون في السوق اليوم إصدارات سريعة من الموديلات الجديدة. ومثل هذه الإطالة في دورات التطوير قد يضر بمبيعات مصنّعي السيارات وولاء العملاء.
يمكن للشركات المصنعة للسيارات، التي لديها ثروة من البيانات المتعلقة بالتصاميم الحالية استخدام هذه المجموعات الكبيرة من البيانات لتحويلها إلى نماذج من الذكاء الاصطناعي. وهذا يمكّن الشركات من تحديد أفضل الجوانب التي يمكن من خلالها تحسين السيارات، وبالتالي تقليل حيز المشكلة وتركيز أساليب الحوسبة عالية الأداء التقليدية على جوانب في التصميم مطلوبة أكثر. في النهاية، يمكن أن يساعد هذا النهج في إنتاج منتج أفضل جودة في وقت أقل.
يشكل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء الدافع الرئيسي للابتكار في مجال أتمتة التصاميم الإلكترونية (EDA). ففي ظل التطورات المتسارعة في مجال أشباه الموصلات، يتطلب التحقق من صحة تصاميم شرائح أشباء الموصلات إجراء مليارات الاختبارات. ومع ذلك، إذا حدث خطأ أثناء عملية التحقق من الصحة، فمن غير العملي إعادة إجراء مجموعة اختبارات التحقق كلها نظرًا للموارد والوقت المطلوبين.
بالنسبة إلى شركات أتمتة التصاميم الإلكترونية (EDA)، يُعدّ استخدام طرق الحوسبة عالية الأداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي عاملاً مهمًا في تحديد الاختبارات التي ينبغي إعادة إجراؤها. ويمكن لهذا الإجراء أن يؤدي إلى توفير كبير في موارد الحوسبة، ما يساهم في الالتزام بالجدول الزمني المحدد لعمليات التصنيع، وبالتالي تسريع عملية تسليم أشباه الموصلات للعملاء.
تصمم IBM البنية التحتية لتوفير المرونة وقابلية التوسع اللازمة لدعم أعباء العمل كثيفة الحوسبة الخاصة بالحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، يمكن أن تكون إدارة الكميات الهائلة من البيانات المضمنة في عمليات المحاكاة والنمذجة والنماذج الحديثة عالية الدقة للحوسبة عالية الدقة بالغة الأهمية، ما يتطلب حل تخزين عالي الدقة.
تم تصميم IBM Storage Scale ليكون نظام تخزين ملفات وكائنات موزَّعة عالي الأداء ومتوفر بدرجة كبيرة وقادر على الاستجابة للتطبيقات الأكثر تطلبًا التي تستلزم قراءة وكتابة كميات كبيرة من البيانات.
نظرًا إلى أن المؤسسة تهدف إلى توسيع نطاق أعباء عملها في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن ™IBM watsonx المتوفر على ®IBM Cloud يساعد الشركات على التدريب، والتحقق من الصحة، وضبط ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي مع الاستمرار في توسيع نطاق أعباء العمل. كما تقدم IBM خيارات وحدة معالجة الرسومات(GPU) مع وحدات معالجة الرسومات NVIDIA على IBM Cloud، ما يوفر بنية تحتية مبتكرة لوحدة معالجة الرسومات لأعباء عمل المؤسسات في مجال الذكاء الاصطناعي.
لكن من المهم أن نعلم أن إدارة وحدات معالجة الرسومات تظل بالغة الأهمية. تعمل أنظمة جدولة أعباء العمل مثل ®IBM Spectrum® LSF على إدارة تدفق المهام إلى وحدات معالجة الرسومات بكفاءة، في حين يقوم IBM Spectrum Symphonu، وهو نظام جدولة عالي الأداء وذو زمن انتقال قصير مصمم لأعباء عمل تحليلات المخاطر في قطاع الخدمات المالية، أيضًا بدعم مهام وحدات معالجة الرسومات.
وفيما يتعلق بوحدات معالجة الرسومات، تستخدمها العديد من الصناعات التي تتطلب طاقة حاسوبية مكثفة. على سبيل المثال، تستخدم مؤسسات الخدمات المالية أساليب “مونت كارلو” للتنبؤ بالنتائج في سيناريوهات تحركات الأسواق المالية أو تسعير الأدوات مثلاً.
تعد عمليات محاكاة “مونت كارلو”، التي يمكن تقسيمها إلى آلاف المهام المستقلة وتشغيلها في وقت واحد عبر أجهزة الكمبيوتر، مناسبة تمامًا لوحدات معالجة الرسومات. حيث يتح ذلك لمؤسسات الخدمات المالية تشغيل عمليات المحاكاة بشكل متكرر وسريع.
وبينما تبحث الشركات عن حلول للتحديات الأكثر تعقيدًا، تلتزم شركة IBM بمساعدتها في التغلب على العقبات وتحقيق الازدهار. مع وجود خصائص أمنية وعناصر تحكم مدمجة في النظام الأساسي، تتيح IBM Cloud HPC للعملاء في مختلف القطاعات إمكانية استهلاك الحوسبة عالية الأداء كخدمة مُدارة بالكامل، للحد من مخاطر الجهات الخارجية سواء كانت طرفًا ثالثًا أو طرفًا رابعًا. ويمكن أن يؤدي التقارب بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء إلى إنتاج مستوى ذكاء يضيف قيمة ويسرّع النتائج، ما يساعد في الحفاظ على القدرة التنافسية.
