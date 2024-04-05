تكمن البيانات في صميم كل هذه الحلول، حيث تساعد البيانات الشركات في الحصول على معلومات قيّمة لتسريع عملية التحول. ونظرًا إلى توفر البيانات في كل مكان تقريبًا، تمتلك المؤسسات في الغالب مستودعًا موجودًا يتشكل نتيجة تشغيل أعباء عمل المحاكاة والنمذجة التقليدية للحوسبة عالية الأداء. ويمكن الحصول على هذه المستودعات من مصادر عديدة. وباستخدام هذه المصادر، يمكن للمؤسسات تطبيق الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول لنفس التحديات، ما يمكّنها من إنتاج رؤى أعمق وأكثر قيمة تدفع الابتكار بسرعة فائقة.

تعمل الحوسبة عالية الأداء الموجهة بالذكاء الاصطناعي على تطبيق الذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات المحاكاة، والمعروفة باسم المحاكاة الذكية. ففي مجال صناعة السيارات، تعمل المحاكاة الذكية على تسريع الابتكار في الطرازات الجديدة. ونظرًا إلى تطور تصاميم السيارات والمكونات غالبًا من تكررات سابقة، تخضع عملية النمذجة لتغييرات كبيرة لتحسين صفات مثل الديناميكا الهوائية والضوضاء والاهتزاز.

ومع وجود ملايين التغييرات المحتملة، يمكن أن يؤدي تقييم هذه الصفات في مختلف الظروف، مثل أنواع الطرق، إلى إطالة الوقت اللازم لتقديم نماذج جديدة بدرجة كبيرة. ومع ذلك، في سوق اليوم، يطلب المستهلكون في السوق اليوم إصدارات سريعة من الموديلات الجديدة. ومثل هذه الإطالة في دورات التطوير قد يضر بمبيعات مصنّعي السيارات وولاء العملاء.

يمكن للشركات المصنعة للسيارات، التي لديها ثروة من البيانات المتعلقة بالتصاميم الحالية استخدام هذه المجموعات الكبيرة من البيانات لتحويلها إلى نماذج من الذكاء الاصطناعي. وهذا يمكّن الشركات من تحديد أفضل الجوانب التي يمكن من خلالها تحسين السيارات، وبالتالي تقليل حيز المشكلة وتركيز أساليب الحوسبة عالية الأداء التقليدية على جوانب في التصميم مطلوبة أكثر. في النهاية، يمكن أن يساعد هذا النهج في إنتاج منتج أفضل جودة في وقت أقل.

يشكل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء الدافع الرئيسي للابتكار في مجال أتمتة التصاميم الإلكترونية (EDA). ففي ظل التطورات المتسارعة في مجال أشباه الموصلات، يتطلب التحقق من صحة تصاميم شرائح أشباء الموصلات إجراء مليارات الاختبارات. ومع ذلك، إذا حدث خطأ أثناء عملية التحقق من الصحة، فمن غير العملي إعادة إجراء مجموعة اختبارات التحقق كلها نظرًا للموارد والوقت المطلوبين.

بالنسبة إلى شركات أتمتة التصاميم الإلكترونية (EDA)، يُعدّ استخدام طرق الحوسبة عالية الأداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي عاملاً مهمًا في تحديد الاختبارات التي ينبغي إعادة إجراؤها. ويمكن لهذا الإجراء أن يؤدي إلى توفير كبير في موارد الحوسبة، ما يساهم في الالتزام بالجدول الزمني المحدد لعمليات التصنيع، وبالتالي تسريع عملية تسليم أشباه الموصلات للعملاء.