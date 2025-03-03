سيشهد اعتماد الذكاء الاصطناعي "انفجارًا" مع انخفاض التكاليف

قال Arvind Krishna الرئيس التنفيذي لشركة IBM، في مقابلة مع Bloomberg خلال القمة العالمية للحكومات في دبي، إن "استخدام [الذكاء الاصطناعي] سينفجر مع انخفاض التكاليف".
بمعنى آخر، ستكون النماذج منخفضة التكلفة مثل R1 من Deepseek، التي تم إصدارها في يناير، بمثابة الدافع لقمة جديدة لتجارب الذكاء الاصطناعي (AI) في عام 2025.
بينما أظهر رد فعل المستثمرين على إصدار DeepSeek فتورًا مؤقتًا في الثقة بشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، من المرجح أن يكون الاتجاه طويل الأمد إيجابيًا للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.
قال Krishna: "أعتقد أنه تأكيد". "لقد كنا نؤكد على أنه ليس عليك إنفاق الكثير من المال للحصول على هذه النماذج." يرى Krishna ظهور DeepSeek بمثابة إثباتًا على فعالية نماذج التعلم الآلي الأصغر حجمًا والمصممة لأغراض محددة والتي تم إنشاؤها لحالات استخدام محدودة.
لم تتباطأ شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى. أعلنت OpenAI في وقت لاحق من شهر فبراير أنها حققت 400 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا، بزيادة قدرها 33% في أقل من 3 أشهر.1
وجاء الجزء الأكبر من هذا النمو من قطاع المؤسسات. وتشير تقارير McKinsey إلى أن 92% من الشركات تخطط لزيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة.2
قال Krishna: "حتى الآن، لم تجد سوى 1% من بيانات المؤسسات طريقها إلى أي شكل من أشكال نموذج الذكاء الاصطناعي"، مما يعني أن غالبية القيمة من حلول الذكاء الاصطناعي لم يتم إطلاق العنان لها بعد."
من المفيد التفكير في مكان Deepseek في سلسلة طويلة من الابتكار ستشهد المزيد من الاكتشافات مع استمرار توسع الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) داخل سياق المؤسسة.
من الاتجاهات الواعدة الأخرى التي نراها في عام 2025 تسارع حلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي—رقائق جديدة، وحلول شبكات جديدة ذات أداء أعلى، ومنصات جديدة موفرة للطاقة.
وتجري بعض شركات الذكاء الاصطناعي تجارب على تصنيع شرائحها المخصصة، بهدف تقليل اعتمادها على NVIDIA، التي تسيطر على معظم السوق.
هناك أيضًا استثمارات كبيرة من عمالقة التكنولوجيا في مراكز بيانات جديدة موجهة نحو الذكاء الاصطناعي. تخطط Microsoft لاستثمار 80 مليار دولار أمريكي في مراكز البيانات، ومن المتوقع أن تستثمر Amazon أكثر من 75 مليار دولار أمريكي، ويُشاع أن Meta ستنفق ما يزيد عن 200 مليار دولار أمريكي.3
لتلبية المتطلبات الديناميكية لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي، هناك تحول نحو البنية التحتية المجزأة والقابلة للتركيب. يسمح هذا النهج بالتخصيص المرن لموارد الحوسبة، مما يمكّن مراكز البيانات من تحسين الأداء والكفاءة من خلال تخصيص تكوينات الأجهزة لمهام محددة للذكاء الاصطناعي.
نظرًا لأن مراكز البيانات تستهلك طاقة كبيرة، فهناك تركيز متزايد على الاستدامة. تستكشف الشركات حلول الأجهزة الموفرة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة لتشغيل عمليات الذكاء الاصطناعي. يهدف البعض إلى استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي لتقليل تأثير الذكاء الاصطناعي على بنيتها التحتية المتوسعة.
ليس فقط شركات التكنولوجيا السبّاقة في تبني التقنيات هي التي تعطي الأولوية لمبادرات الذكاء الاصطناعي. لقد توسع معدل تبني الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي ليشمل ما هو أبعد من أوائل المتبنين ويتجاوز قطاع التكنولوجيا. تعالج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تحديات محددة في كل صناعة يمكن تصورها.
في مجال الرعاية الصحية، تعمل نماذج التنبؤ المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على تحسين التشخيص وتخطيط العلاج. تستخدم شركات الخدمات المالية تطبيقات الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال وإدارة المخاطر والتداول الخوارزمي.
شهدت إدارة سلسلة التوريد تحسينات كبيرة من خلال حلول الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تحسين الخدمات اللوجستية والتنبؤ بالطلب وإدارة المخزون.
يقوم مزودو خدمة الاتصالات بدمج روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء وأتمتة عمليات الخدمة وتبسيط جهود التحول الرقمي.
داخل المؤسسات وعبر وظائف الأعمال المختلفة، يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا حاسمًا. في الموارد البشرية، يساعد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في استقطاب المواهب وتقييم الأداء وتخطيط القوى العاملة.
تعمل الأتمتة والتحسين المستندان إلى الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل العمليات التجارية، مما يقلل التكاليف التشغيلية ويزيد الكفاءة. كما ساهم اعتماد الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني من خلال استخدام الخوارزميات للكشف عن التهديدات ومنع الهجمات السيبرانية.
لا يأتي اعتماد الذكاء الاصطناعي بدون تحديات. حدد معهد IBM لقيمة الأعمال العديد من التحديات الشائعة لتبني الذكاء الاصطناعي. يجب على المؤسسات التنقل بين خصوصية البيانات وضرورات الذكاء الاصطناعي المسؤول.
يُعدّ تعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخلاقية والشفافية أمرًا حساسًا للحفاظ على الثقة. يجب على الشركات أيضًا الاستثمار في تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي لبناء الخبرة ودعم المبادرات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. يظل تخصيص الميزانيات لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي ومعالجة المخاوف المتعلقة بتكامل سير العمل من العوامل الرئيسية.
أجرى معهد قيمة الأعمال، بالشراكة مع Oxford Economics، استطلاعًا شمل 400 من القادة العالميين في 17 صناعة و6 مناطق جغرافية في شهري أكتوبر ونوفمبر 2024. وقد وجدوا أن المشاركين "ما زالوا يكافحون" لتحويل عمليات الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكنهم يعتقدون أنهم "على أعتاب" تحقيق تقدم كبير.
إذا كان عام 2024 هو عام التجريب، فسيكون عام 2025 هو العام الذي تنتقل فيه تلك التجارب نحو الاستراتيجية كالمعتاد. ومع ذلك، فإن المسار من التجريب وحالة الاستخدام إلى رؤية استراتيجية كبرى على مستوى المؤسسة لاعتماد الذكاء الاصطناعي ليس خطاً مستقيماً.
ومع انخفاض العوائق أمام التقنيات الجديدة مع وجود نماذج أرخص، يمكننا أن نتوقع تجدد التركيز على عمليات النشر المسؤولة. يدرك القادة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتم بشكل أسرع وأرخص من أي وقت مضى، ولكن القيام بذلك بأمان ومسؤولية هو أمر تسعى الشركات إلى تحقيقه في عام 2025.
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