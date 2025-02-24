الرقائق المخصصة تقود مستقبل الذكاء الاصطناعي

وقد بدأ سباق الرقائق في Silicon Valley قبل وقت طويل من أن تعزّز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الشهية المتزايدة لشركات التقنية تجاه هذه الرقائق. في عام 2015، نجح نظام الذكاء الاصطناعي AlphaGo من Google، والمدعوم بشريحة صمّمتها Google تُعرف باسم وحدة معالجة الموتر (TPU)، في هزيمة لاعب بشري محترف في لعبة Go الصينية القديمة. ومنذ ذلك الحين، كشفت Google عن سلسلة من الرقائق التي صمّمتها داخليًا لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات الخاصة بها. ومؤخرًا، في ديسمبر 2024، أعلنت Google عن شريحة ذكاء اصطناعي جديدة لحوسبة Quantum تحمل اسم Willow. وتقول الشركة إن Willow قادرة على إكمال عملية حسابية معيارية في أقل من 5 دقائق، وهي العملية نفسها التي قد يستغرق تنفيذها على واحد من أسرع أجهزة الكمبيوتر العملاقة المتاحة اليوم نحو 10 سبتيليون (1025) سنة.

وفي الفترة نفسها تقريبًا التي كانت Google تطلق فيها AlphaGo، بدأ باحثون في IBM أيضًا دراسة إمكانات بناء عتاد مخصص للذكاء الاصطناعي. وبحلول عام 2021، كانت IBM قد افتتحت AI Hardware Center في مدينة Albany بولاية New York بهدف إنشاء نظام بنائي أوسع يربط بين عتاد وبرمجيات الذكاء الاصطناعي. وبحلول عام 2022، كانت شريحة المعالج الدقيق الجديدة Telum من IBM قد أدخلت قدرات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي إلى IBM Z، أجهزة الكمبيوتر المركزية التي تُنفَّذ عليها قرابة 70% من معاملات العالم من حيث القيمة. في أواخر عام 2024، أعلنت IBM عن رقاقة التسريع Spyre™، التي جلبت قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى أجهزة IBM Z من فئة الكمبيوتر المركزي المخصصة لمستخدمي المؤسسات.

وفي الوقت نفسه، تعمل AWS على تطوير رقاقات كمبيوتر خاصة بها لمشروعات الذكاء الاصطناعي منذ عام 2018 على الأقل. وإذا انتقلنا سريعًا إلى الفعالية السنوية لمنصة AWS في عام 2024، نجد أن Amazon أعلنت هناك عن أحدث رقاقاتها المخصصة للذكاء الاصطناعي Trainium3 AI chip، التي ستوفرها للعملاء مقترنة بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) التي تطورها شريكتها Anthropic. وقد سارعت شركات عديدة إلى اعتماد رقاقات الذكاء الاصطناعي من AWS، من بينها Apple، التي لفتت الأنظار في AWS 2024 لأنّها من المرات النادرة التي تتحدث فيها Apple علنًا عن أحد مزوّديها.

ومن جانب آخر، أعلنت Microsoft، التي تطوّر رقاقات لتشغيل وظائف الألعاب لديها منذ سنوات، عن رقاقات مخصصة للذكاء الاصطناعي في عام 2023، في الفترة نفسها التي كشفت فيها شركة التقنية العملاقة Meta عن خططها الخاصة لرقاقات السيليكون. أما OpenAI فهي أحدث المنضمّين إلى سباق السيليكون المخصص، رغم أنّها لم تصدر حتى الآن إعلانات رسمية مفصلة. وعلى الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل علنًا، أفادت وكالة Reuters في وقت سابق من هذا الشهر بأنّ OpenAI تضع اللمسات الأخيرة على تصميمات الرقاقات الخاصة بها، مع خطط لبدء تصنيعها عبر TSMC في عام 2025.

لماذا اشتدّ سباق الرقائق في الآونة الأخيرة؟ يقول Varshney من IBM إنّ تمكين الشركات من تخصيص الرقاقات لنماذج لغوية محددة بما يتوافق مع حالات الاستخدام التي تحتاجها يتيح لها خفض التكاليف، وتحسين زمن الانتقال، وتسريع حركة البيانات بين الشبكات المختلفة. ويضرب مثالًا على ذلك: تاريخيًا، عندما كانت الشركات تنفّذ مهام الكشف عن الغش وتدقيق الفواتير الواردة، كانت تعتمد على تقنيات الحوسبة التقليدية، نظرًا إلى ضخامة حجم المعاملات وحاجتها إلى زمن انتقال بالغ الانخفاض. ويضيف Varshney: "كانت هذه العمليات تُنفَّذ ملايين المرات يوميًا، ما يعني أن التكاليف كانت تتراكم بوتيرة سريعة جدًا."

أمّا اليوم، ومع قدرة الشركات على تحسين الرقاقات لنماذج بعينها، فقد انخفضت كلفة حالات الاستخدام ذات الأحجام الكبيرة، وأصبح نشر هذه الحلول في بيئات الإنتاج على نطاق واسع أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية. من منظور المؤسسات، تظل حالات الاستخدام نفسها لا تتغير، كما يوضح Varshney. ويضيف: "لكننا اليوم بدأنا نستهدف السيناريوهات ذات الحجم الكبير، تلك التي لم يكن تحقيق عائد استثمار (ROI) مجدٍ فيها في السابق."