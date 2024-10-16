يعمل الذكاء الاصطناعي على تحويل مكان العمل، مما يؤثر على كيفية عمل الشركات وكيفية قيام الموظفين بوظائفهم. من المتوقع أن تؤثر التقنية بشكل كبير على الاقتصاد العالمي من خلال تحويل سوق العمل وتغيير طبيعة العمل.
تستخدم المؤسسات الذكاء الاصطناعي في مكان العمل من خلال نشر مجموعة واسعة من التقنيات، بما في ذلك التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، والتي يمكن أن تحاكي الذكاء البشري لحل المشكلات واتخاذ القرارات وأداء المهام التي يتولاها البشر تقليديًا. يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات والتعرف على الأنماط والتعلم من التجربة والتكيّف بمرور الوقت. وغالبًا ما يتم استخدامه لتبسيط العمليات وتعزيز الإنتاجية وأتمتة المهام المتكررة ودعم اتخاذ القرار.
بشكل عام، ينطوي نشر الذكاء الاصطناعي في مكان العمل على نظام بنائي واسع من التقنيات، وأكثرها شيوعًا هي:
قد يكون استخدام مزيج من هذه التقنيات في مكان العمل بسيطًا مثل رقمنة سجلات الموظفين وحفظها تلقائيًا، أو ترجمة اللغة الإسبانية إلى الإنجليزية. قد يكون الأمر معقدًا مثل تزويد صانعي القرار بإرشادات حول كيفية تحسين العمليات التجارية للشركة على مستوى المؤسسة بأكملها.
في مجالات الرعاية الصحية والتأمين والبنوك، أصبح الذكاء الاصطناعي شائعًا بشكل متزايد. ومن الأمثلة على ذلك مساعدة الباحثين في تحديد مركبات دوائية جديدة والتنبؤ بفعاليتها، أو مساعدة خبراء الأمن الإلكتروني في تحديد الاحتيال والتخفيف من آثاره. يتم أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل روتيني لتحسين تجربة العملاء والموظفين من خلال مساعدي الذكاء الاصطناعي، مثل روبوتات المحادثة ووكلاء الذكاء الاصطناعي.
المؤسسات التي تتبنى استخدام الذكاء الاصطناعي لديها القدرة على تعزيز الكفاءة وتحسين عملية اتخاذ القرار ودفع عجلة الابتكار. تتضمن بعض المزايا الرئيسية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي ما يلي:
يساعد الذكاء الاصطناعي الشركات على زيادة الإيرادات وتحقيق وفورات متزايدة في التكاليف من خلال تحسين العمليات وتعزيز عملية اتخاذ القرار وتحديد فرص جديدة للنمو. من خلال تعزيز القوى العاملة البشرية بأدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات إنفاق موارد أقل على المهام الروتينية وتشجيع الموظفين على الانخراط في مهام أكثر إبداعاً وقيمة.
نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحليل معلومات أكثر مما يستطيع الإنسان تحليله في وقت واحد، فإن التقنية تمكّن الشركات من إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لبياناتها، وتحويل المعلومات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ.
يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين تجربة العملاء من خلال تقديم تفاعلات مخصصة وخدمة أسرع واستجابات أكثر دقة. إنه بارع في تحليل سلوك العملاء لتقديم اتصالات وتوصيات مخصصة للغاية، مما يعزز ولاء العملاء على المدى الطويل.
يدعم الذكاء الاصطناعي رفاهية الموظفين من خلال أتمتة المهام الروتينية وتحسين الإنتاجية وتشجيع تطوير مهارات جديدة وأساليب عمل أكثر إبداعًا.
يسمح الذكاء الاصطناعي لقادة الأعمال بصياغة استراتيجيات أكثر قوة قائمة على البيانات واكتساب ميزة تنافسية من خلال تحسين الكفاءة والمرونة.
يعزز الذكاء الاصطناعي الابتكار من خلال إطلاق العنان لإمكانيات جديدة وتسريع عملية البحث والتطوير والتنقيب في البيانات مثل التعليقات أو اتجاهات السوق لاستكشف حلول جديدة للمنتجات.
يُستخدم الذكاء الاصطناعي في مختلف وظائف الأعمال عبر الصناعات لزيادة الكفاءة وتوفير رؤى قائمة على البيانات. بعض المجالات الرئيسية التي تنشر فيها المؤسسات الذكاء الاصطناعي تشمل ما يلي:
تُعدّ عمليات تكنولوجيا المعلومات مناسبة بشكل خاص لدمج الذكاء الاصطناعي، حيث تشير إحدى الدراسات الاستقصائية إلى أن أكثر من نصف المستجيبين التنفيذيين يتبنون بالفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط تلك العمليات. يمكن للذكاء الاصطناعي التقليدي أتمتة المهام الروتينية وتحسين الأمان وتعزيز إدارة الأنظمة، على سبيل المثال من خلال تحسين أداء الشبكة ومراقبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
يزداد استخدام أقسام تكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي التوليدي في تحديث التطبيقات وهندسة المنصات، مما يزيد الإنتاجية. أصبح الذكاء الاصطناعي أيضًا أداة مهمة لتحسين الأمن الإلكتروني ومراقبة كميات هائلة من بيانات الشبكة لتحديد السلوك المشبوه أو الانتهاكات.
يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير أوقات استجابة فورية وتفاعلات مخصصة وعمليات دعم محسّنة في خدمة العملاء. باستخدام معالجة اللغة الطبيعية، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي فهم استفسارات العملاء والرد عليها في الوقت الفعلي، وتعزيز تجربة العملاء، أو إجراء تحليل المشاعر لقياس ردود أفعال المستهلك.
تتعامل روبوتات المحادثة والمساعدون الافتراضيون المدعومون بالذكاء الاصطناعي مع استفسارات العملاء وحل المشكلات الشائعة، مما يوفر خدمة ذاتية للعملاء ويحرر الموظفين البشريين للقيام بمهام أكثر قيمة. كما تقوم الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتلخيص وتحليل الشكاوى من التقييمات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو البيانات الأخرى لتقديم رؤى حول الأداء أو نقاط الضعف.
يعمل الذكاء الاصطناعي على تبسيط عمليات سلسلة التوريد من خلال تحسين التوقعات وتحسين المخزون وتعزيز الخدمات اللوجستية. قد يشمل ذلك توقع الطلبات، حيث تقوم نماذج الذكاء الاصطناعي بتحليل بيانات المبيعات التاريخية إلى جانب العوامل الخارجية للتنبؤ باتجاهات الطلب المستقبلية، مما يؤدي إلى تحسين مستويات المخزون. يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا تقييم أداء الموردين وأتمتة تجديد المخزون وتحسين طرق النقل لتقليل أوقات التسليم وخفض التكاليف.
يمكن للبرامج والتطبيقات المدعومة من الذكاء الاصطناعي تحويل عملية الموارد البشرية من خلال تبسيط عملية التوظيف وتحسين مشاركة الموظفين وتعزيز إدارة القوى العاملة. قد يشمل ذلك أتمتة العمليات الهامة والمتكررة مثل طلبات الحصول على وظيفة أو فحص السيرة الذاتية أو التحقق من التوظيف. يشتمل ذلك أيضًا استخدام نظام الذكاء الاصطناعي لإنشاء تدريبات تأهيل مخصصة.
تستخدم بعض المؤسسات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات أداء الموظفين، مثل مقاييس الإنتاجية، لتحديد المرشحين القويين للترقية الداخلية أو لتحديد الباحثين عن عمل الواعدين. قد ينشر الآخرون روبوتات المحادثة لتوفير الخدمة الذاتية الحوارية للموارد البشرية في أي وقت من اليوم.
يعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز المبيعات والتسويق من خلال توفير تجارب مخصصة للعملاء، وتحسين اكتساب عملاء محتملين، وتحسين الحملات التسويقية. قد يتضمن ذلك استخدام التحليلات التنبؤية لتحليل بيانات العملاء واتجاهات المبيعات، وكشف أي من العملاء المحتملين هم الأكثر احتمالاً للتحويل إلى عملاء قيمين.
يساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا أقسام التسويق على تقسيم عملائها بشكل أكثر فعالية وتخصيص تجربة عملائهم—على سبيل المثال، باستخدام محركات التوصيات لعرض المنتجات أو باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، من خلال إنشاء مواقع ويب فائقة التخصيص واتصالات مخصصة. كما أن أحد الاستخدامات الشائعة للذكاء الاصطناعي في التسويق هو تحليل الحملات الإعلانية الرقمية في الوقت الفعلي لزيادة الإيرادات من الحملة.
يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال أتمتة سير العمل وتحسين تخصيص الموارد وتعزيز الإنتاجية. تعمل أدوات أتمتة العمليات الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام المتكررة مثل إدخال البيانات ومعالجة المستندات وإعداد الفواتير، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويسمح للموظفين بالتركيز على المزيد من الأنشطة الاستراتيجية.
كما يساعد الذكاء الاصطناعي الشركات على تحديد أوجه القصور في عملياتها من خلال تحليل بيانات الأداء واقتراح تحسينات على العمليات، مثل إعادة تخصيص الموارد أو تعديل جداول الإنتاج. وفي قطاعات مثل التصنيع، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي إجراء الصيانة التنبؤية وتقليل فترة التعطل وتكاليف الإصلاح.
يُستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل شائع لتحسين إدارة المخاطر وأتمتة المهام المالية وتعزيز عملية صنع القرار. يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل أنماط المعاملات لكشف حالات الخلل في الوقت الفعلي، ومنع الاحتيال. تعمل بعض أدوات الذكاء الاصطناعي على أتمتة مهام مثل تتبع النفقات ومعالجة الفواتير وإعداد التقارير المالية لتقليل الوقت المستغرق في إدخال البيانات يدويًا. كما تساعد أدوات التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الشركات على التنبؤ بالاتجاهات المالية، بما في ذلك الإيرادات والتدفقات النقدية. تمكّن هذه التوقعات الشركات من اتخاذ قرارات استباقية وتحديد المشكلات المحتملة وإدارة شؤونها المالية بشكل أفضل.
قبل إدخال الذكاء الاصطناعي، قد يكون من المفيد تحديد أهداف عمل محددة يمكن للذكاء الاصطناعي معالجتها—أي، السماح لاستراتيجية العمل بتوجيه استراتيجية الذكاء الاصطناعي. قد تتضمن هذه العملية تخطيط كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل والنظم الحالية، وتحديد العمليات الرئيسية الأنسب للتعزيز، ووضع أهداف قابلة للقياس للنجاح.
أدوات الذكاء الاصطناعي موثوقة بقدر البيانات المستخدمة في تدريبها. عادة ما تقيّم المؤسسة بنيتها التحتية التكنولوجية الحالية لاستعدادها للذكاء الاصطناعي بعد مرحلة التخطيط. تتضمن هذه المرحلة عادة تقييم مدى توافر البيانات بالإضافة إلى مستوى مهارة الموظفين. خلال هذه المرحلة، تحدد المؤسسة أيضًا مجموعات البيانات والنماذج والبنى الأكثر ملاءمة لحالة الاستخدام المؤسسي لديها.
يمكن أن تكون الاستراتيجية القوية للبيانات، وسياسات إدارة البيانات القوية، ضرورية للذكاء الاصطناعي الأخلاقي. خلال هذه المرحلة، تقوم المؤسسة بشكل عام ببناء عمليات لتحسين الشفافية والأمان، بالإضافة إلى وضع إرشادات على مستوى الشركة لاستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي.
بعد وضع استراتيجية البيانات وجمعها وتنظيفها، عادةً ما تساعد الشركات في التأكد من توافر المهارات والأطراف المعنية الصحيحة للتنفيذ. قد تنطوي هذه العملية على تعاون كبير بين فرق العمل والعمليات والفرق التقنية القادرة على تحديد أولويات حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي توازن بين المخاطر والمكافآت. إذا وجدت شركة ما أنها لا تملك إمكانية الوصول إلى الخبراء المناسبين، أو تحتاج إلى المزيد من المهارات لتنفيذ مشروع الذكاء الاصطناعي، فقد تدخل في شراكة مع طرف ثالث للمساعدة في ضمان النجاح.
بدلاً من نشر الذكاء الاصطناعي على الفور عبر الأعمال، غالبًا ما تقوم المؤسسات الناجحة بتطبيق الذكاء الاصطناعي على مهمة أو سير عمل محدد في بيئة أقل خطورة. يمكن بعد ذلك اختبار هذه البرامج التجريبية وتحسينها قبل توسيع نطاقها عبر الأعمال.
إن تأثير الذكاء الاصطناعي في مكان العمل له آثار واسعة النطاق على سوق العمل ومستقبل العمل. في حين أن استخدام الذكاء الاصطناعي يرتبط عموماً بمكاسب الإنتاجية للشركات، يتوقع الكثيرون أن تتطلب هذه التقنية تحولاً واسعاً في أنواع الوظائف التي يقوم بها العمال، وكيفية تدريبهم.
وفقًا لشركة الاستشارات McKinsey، يمكن أتمتة ما يصل إلى 30% من ساعات العمل في مختلف أنحاء الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2030، مع ضرورة إجراء 12 مليون انتقال مهني بحلول العام نفسه.1 بالتزامن مع ذلك، وجد بحث حديث أجراه معهد IBM لقيمة الأعمال أن المؤسسات التي تنشر الذكاء الاصطناعي على المستوى التشغيلي، بدلًا من المستوى القائم على المهارات، تفوقت على نظيرتها بنسبة 44% عندما يتعلق الأمر بالمقاييس مثل الاحتفاظ بالموظفين ونمو الإيرادات. وتتوافق هذه النتائج مع توقعات المنتدى الاقتصادي العالمي التي تتوقع أنه في حين أن السنوات القليلة المقبلة قد تشهد فقدان 85 مليون وظيفة على مستوى العالم، فإن التقنية الجديدة قد تخلق 97 مليون وظيفة جديدة.2
وإذا أخذنا هذه الإحصاءات مجتمعة، إلى أن التبني الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي قد يتطلب مبادرات كبيرة لتطوير مهارات القوى العاملة العالمية. مع تزايد وتيرة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وزيادة شيوع العمل المعزز بالذكاء الاصطناعي، من المرجح أن تركز المؤسسات بشكل أكبر على زيادة كفاءة هذه التفاعلات بين الإنسان والآلة.
١. الذكاء الاصطناعي التوليدي ومستقبل العمل في أمريكا، McKinsey Global Institute، يوليو26 2023
2. الركود والأتمتة تغيران مستقبل عملنا، ولكن هناك وظائف قادمة، بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، 20 أكتوبر 2020
استكشف 4 استراتيجيات لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي من خلال أساس بيانات قوي.
تعلّم كيف يمكن للمديرين التنفيذيين تحقيق التوازن بين القيمة التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي مقابل الاستثمار الذي يتطلبه والمخاطر التي يثيرها.
لقد قمنا باستطلاع آراء 2000 مؤسسة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
تعرَّف على نهج مرن للذكاء الاصطناعي يساعد المؤسسات على الابتكار بسرعة وتقليل مخاطر الفشل.
تعرَّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعلم الآلي، ونماذج الأساس في عمليات أعمالك لتحسين الأداء.
هل ترغب في زيادة عائد استثماراتك في الذكاء الاصطناعي؟ تعرّف على كيفية تأثير توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات الرئيسية، من خلال مساعدة أفضل العقول لديك على وضع حلول مبتكرة جديدة وطرحها.
تعرَّف على تاريخ الذكاء الاصطناعي واستكشف ما يخبئه المستقبل للشركات التي تفكِّر في تبني الذكاء الاصطناعي.
تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر وببيانات أقل.
استفد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها المتوفرة لك.
أعدّ ابتكار عمليات ومهام سير العمل الحساسة بإضافة الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجارب وصنع القرارات في الوقت الفعلي والقيمة التجارية.
احصل على وصول شامل إلى القدرات التي تغطي دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي. تمكَّن من إنتاج حلول ذكاء اصطناعي قوية بفضل الواجهات سهلة الاستخدام وعمليات سير العمل السلسة وإمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرامج القياسية في الصناعة.