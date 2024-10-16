يعمل الذكاء الاصطناعي على تحويل مكان العمل، مما يؤثر على كيفية عمل الشركات وكيفية قيام الموظفين بوظائفهم. من المتوقع أن تؤثر التقنية بشكل كبير على الاقتصاد العالمي من خلال تحويل سوق العمل وتغيير طبيعة العمل.

تستخدم المؤسسات الذكاء الاصطناعي في مكان العمل من خلال نشر مجموعة واسعة من التقنيات، بما في ذلك التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، والتي يمكن أن تحاكي الذكاء البشري لحل المشكلات واتخاذ القرارات وأداء المهام التي يتولاها البشر تقليديًا. يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات والتعرف على الأنماط والتعلم من التجربة والتكيّف بمرور الوقت. وغالبًا ما يتم استخدامه لتبسيط العمليات وتعزيز الإنتاجية وأتمتة المهام المتكررة ودعم اتخاذ القرار.

بشكل عام، ينطوي نشر الذكاء الاصطناعي في مكان العمل على نظام بنائي واسع من التقنيات، وأكثرها شيوعًا هي:

التعلم الآلي: فرع من فروع علوم الكمبيوتر يركز على استخدام الخوارزميات للسماح للذكاء الاصطناعي بتقليد الطريقة التي يتعلم بها البشر، وتحسين وظائفه تدريجيًا بمرور الوقت.

معالجة اللغة الطبيعية (NLP): شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي يستخدم التعلم الآلي لفهم اللغة البشرية والتواصل بها.

الذكاء الاصطناعي التوليدي: شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي اشتهر مؤخرًا بواسطة ChatGPT والذي يمكنه إنشاء محتوى أصلي استجابةً لطلب المستخدم.

أتمتة العمليات الآلية (RPA): تقنية أتمتة ذكية قائمة على العمليات، تُستخدم غالبًا لأداء المهام المكتبية المتكررة.

قد يكون استخدام مزيج من هذه التقنيات في مكان العمل بسيطًا مثل رقمنة سجلات الموظفين وحفظها تلقائيًا، أو ترجمة اللغة الإسبانية إلى الإنجليزية. قد يكون الأمر معقدًا مثل تزويد صانعي القرار بإرشادات حول كيفية تحسين العمليات التجارية للشركة على مستوى المؤسسة بأكملها.

في مجالات الرعاية الصحية والتأمين والبنوك، أصبح الذكاء الاصطناعي شائعًا بشكل متزايد. ومن الأمثلة على ذلك مساعدة الباحثين في تحديد مركبات دوائية جديدة والتنبؤ بفعاليتها، أو مساعدة خبراء الأمن الإلكتروني في تحديد الاحتيال والتخفيف من آثاره. يتم أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل روتيني لتحسين تجربة العملاء والموظفين من خلال مساعدي الذكاء الاصطناعي، مثل روبوتات المحادثة ووكلاء الذكاء الاصطناعي.