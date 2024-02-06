ما الذكاء الاصطناعي المسؤول؟ 



تهدف هذه المقالة إلى تقديم نظرة عامة عن الذكاء الاصطناعي المسؤول. لمعرفة المزيد عن وجهة نظر IBM المحددة، راجع صفحة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا.

أدى الاعتماد الواسع النطاق للتعلّم الآلي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والذي عززه التقدم في البيانات الهائلة وقوة الحوسبة، إلى ظهور تحديات أخلاقية جديدة، مثل التحيز والشفافية واستخدام البيانات الشخصية. ظهرت أخلاقيات الذكاء الاصطناعي كنظام متميز خلال هذه الفترة، حيث سعت شركات التقنية ومؤسسات أبحاث الذكاء الاصطناعي إلى إدارة جهود الذكاء الاصطناعي بشكل استباقي ومسؤول.

وفقًا لأبحاث أكسنتشر: "35% فقط من المستهلكين العالميين يثقون في كيفية تطبيق المؤسسات لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. و77% يعتقدون أنه يجب محاسبة المؤسسات على إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي."1 في هذا الوضع، يتم تشجيع مطوري الذكاء الاصطناعي على توجيه جهودهم بإطار أخلاقي قوي ومتسق للذكاء الاصطناعي.

وهذا ينطبق بشكل خاص على الأنواع الجديدة من الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تتبناها المؤسسات الآن بسرعة. يمكن لمبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول أن تساعد المتبنين على الاستفادة من الإمكانات الكاملة لهذه الأدوات، بينما تقلل من النتائج غير المرغوب فيها.

يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي جديرًا بالثقة، ولكي تثق الأطراف المعنية في الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون شفافًا. يجب أن تكون شركات التكنولوجيا واضحة بشأن من يدرب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وما هي البيانات التي تم استخدامها في هذا التدريب، والأهم من ذلك، ما الذي تم إدخاله في توصيات الخوارزميات الخاصة بهم. إذا أردنا استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اتخاذ قرارات مهمة، فيجب أن يكون قابلاً للتفسير.