تمكين العاملين في الخط الأمامي من استخدام أجهزتهم بطريقة محمية، أينما كانوا. يدير IBM MaaS360® الأجهزة المصممة لأغراض معينة، والأجهزة المتينة، والأجهزة غير القائمة على خدمات Google للأجهزة المحمولة والأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android Open Source Project (AOSP) من وحدة التحكم نفسها مع نقاط النهاية الأخرى، ويحميها من خلال قدرات مدمجة لإدارة التهديدات ضد التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، والتهديدات الداخلية وأكثر من ذلك.



سواء كان فريقك يستخدم الماسحات الضوئية في المستودعات، أو يلتقط الصور في مرافق التصنيع، أو يتعامل مع شاشات غرف الاجتماعات، أو يستخدم الأجهزة المتينة لأداء عمله اليومي، فإن MaaS360 يضمن إدارة نقاط النهاية بدقة مثل الأجهزة القياسية ووفقًا للسياسات الأمنية ومعايير الصناعة التي تتبعها.