تمكين العاملين في الخط الأمامي من استخدام أجهزتهم بطريقة محمية، أينما كانوا. يدير IBM MaaS360® الأجهزة المصممة لأغراض معينة، والأجهزة المتينة، والأجهزة غير القائمة على خدمات Google للأجهزة المحمولة والأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android Open Source Project (AOSP) من وحدة التحكم نفسها مع نقاط النهاية الأخرى، ويحميها من خلال قدرات مدمجة لإدارة التهديدات ضد التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، والتهديدات الداخلية وأكثر من ذلك.
سواء كان فريقك يستخدم الماسحات الضوئية في المستودعات، أو يلتقط الصور في مرافق التصنيع، أو يتعامل مع شاشات غرف الاجتماعات، أو يستخدم الأجهزة المتينة لأداء عمله اليومي، فإن MaaS360 يضمن إدارة نقاط النهاية بدقة مثل الأجهزة القياسية ووفقًا للسياسات الأمنية ومعايير الصناعة التي تتبعها.
أي جهاز غير قائم على خدمات Google للأجهزة المحمولة يمكنه التسجيل من خلال رمز الاستجابة السريع أو أوامر ADB.
يدير MaaS360 مجموعة واسعة من أجهزة Santok غير المزودة بخدمات Google للأجهزة المحمولة والأجهزة المتينة، ويغطي صناعات متنوعة بدءًا من الرعاية الصحية وحتى الاتصالات.
تم بناء FireOS على نظام Android، وهو نظام تشغيل يدعمه ويديره MaaS360 للعديد من حالات الاستخدام في الصناعة.
يستخدم العاملون في الخطوط الأمامية تقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي على نطاق واسع في مجال التصنيع، ويدعم MaaS360 أجهزة RealWear المتينة.
دولة لا تسمح بخدمات Google أو متجر Google Play حيث تتواجد أجهزة تعمل بنظام Android وتحتاج إلى إدارة. على سبيل المثال، الأجهزة المستخدمة في دولة مثل الصين.
العملاء الذين لديهم قواعد وصول صارمة تسمح بالوصول إلى شبكة داخلية فقط. على سبيل المثال، الأجهزة الموجودة في مركز تصنيع أو مركز تخزين يتطلب إمكانية وصول منغلقة.
تستخدم العديد من الشركات أجهزة تعمل بنظام AOSP والمصممة لأغراض معينة وغير معتمدة من Google. على سبيل المثال، جهاز لوحي في غرفة اجتماعات يُستَخدَم في تسجيل معلومات الحجز ولا يتطلب خدمات متقدمة أخرى.
منظمة غير هادفة للربح تؤمّن المعلومات الشخصية لأعضائها البالغ عددهم 400,000 عضو.
شركة أدوية عالمية من قائمة Fortune 100 تستخدم إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) من MaaS360 لدعم العديد من المنصات المختلفة من خلال وحدة تحكم إداري واحدة.
أساس أي نشر لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) هو برنامج إدارة الأجهزة المحمولة (MDM). في حين أن حلول إدارة النقاط النهائية الموحدة (UEM) تقدم مجموعة غنية من أدوات الأمن والإنتاجية لأي جهاز، إلا أن ذلك لا يهم إذا لم يتم تسجيل الأجهزة نفسها وإدارتها على المستوى الأساسي. توفر حلول إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) السياسات المعتمدة على واجهة برمجة التطبيقات (API)، والدعم في اليوم ذاته لجميع أنظمة التشغيل الشهيرة، وقواعد الامتثال وتوزيع التطبيقات التي تشكل العمود الفقري لأي منصة إدارة أجهزة محمولة (MDM).
توفر إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) نهجًا مبسطًا وموحدًا لإدارة الأجهزة. إنها تتويج لسياسة الأجهزة المتوفرة في إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) وميزات أمن البيانات والهوية التي تتوفر من خلال نشر إدارة التنقل المؤسسي (EMM). تضيف إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) إلى تلك القدرات من خلال توفير الدفاع ضد التهديدات، وتحليلات الذكاء الاصطناعي، وإدارة أي جهاز — سواء كان هاتفًا ذكيًا، أو جهازًا لوحيًا، أو كمبيوتر محمولاً، أو كمبيوتر مكتبيًا، أو إنترنت الأشياء (IoT) — والذي يستخدم أيًا من أنظمة التشغيل الأجهزة المحمولة الشائعة.
تمثل حلول إدارة التنقل المؤسسي (EMM) تطورًا من إدارة الأجهزة المحمولة (MDM)، وهي نقطة منتصف الطريق نحو الإدارة الكاملة لنقاط النهاية الموحدة (UEM) مع التركيز على تجربة المستخدم وأمن البيانات. ضمن MaaS360، تشتمل ميزات إدارة التنقل المؤسسي (EMM) على الحاوية الآمنة — وهي آلية تحديد وصول مشفرة تُثَبَّت على أجهزة المستخدمين المزودة بتطبيقات مكان العمل — بالإضافة إلى أدوات الهوية وسياسات إدارة التطبيقات المحمولة للتطبيقات المؤسسية.
تساعدك عروض خدمات التنقل المنسقة على تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من استثمارك في MaaS360 طوال دورة حياة إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM). تتراوح مشاركات مختبرات IBM ذات الخبرة الأمنية لخدمات نجاح التنقل من العروض المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مشروعات المؤسسات الكبيرة.