الصفحة الرئيسية الأمان MaaS360 الأجهزة المصممة لأغراض معينة
التوحيد على مستوى الأجهزة والتطبيقات والبيانات وتمكين العاملين في الخط الأمامي بمساعدة MaaS360®
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تجاوز إدارة نقاط النهاية الأساسية

تمكين العاملين في الخط الأمامي من استخدام أجهزتهم بطريقة محمية، أينما كانوا. يدير IBM MaaS360® الأجهزة المصممة لأغراض معينة، والأجهزة المتينة، والأجهزة غير القائمة على خدمات Google للأجهزة المحمولة والأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android Open Source Project (AOSP) من وحدة التحكم نفسها مع نقاط النهاية الأخرى، ويحميها من خلال قدرات مدمجة لإدارة التهديدات ضد التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، والتهديدات الداخلية وأكثر من ذلك.

سواء كان فريقك يستخدم الماسحات الضوئية في المستودعات، أو يلتقط الصور في مرافق التصنيع، أو يتعامل مع شاشات غرف الاجتماعات، أو يستخدم الأجهزة المتينة لأداء عمله اليومي، فإن MaaS360 يضمن إدارة نقاط النهاية بدقة مثل الأجهزة القياسية ووفقًا للسياسات الأمنية ومعايير الصناعة التي تتبعها.

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السمات الرئيسية
تسجيل الأجهزة غير القائمة على خدمات Google للأجهزة المحمولة بسرعة تسجيل الأجهزة المملوكة للشركة وغير القائمة على خدمات Google للأجهزة المحمولة في وضع مالك الجهاز (DO) من خلال توفير رمز استجابة سريع مع MaaS360. يمكن للمسؤولين تسجيل أجهزة Android التابعة للشركة في وضع (DO) عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع. استخدام وضع (DO) للأجهزة المصممة لأغراض معينة يسمح لمسؤولي تقنية المعلومات بفرض السياسات وتحميل التطبيقات مسبقًا قبل إصدارها للمستخدمين. يتم تثبيت وكيل MaaS360 تلقائيًا عند إعادة ضبط الأجهزة. مشاهدة ندوة الإنترنت حسب الطلب
إدارة التطبيقات والتهيئة تثبيت وإدارة تحديثات التطبيقات بسرعة على الأجهزة غير القائمة على خدمات Google للأجهزة المحمولة المسجلة في MaaS360. تثبيت التهيئات مباشرةً إلى نظام التشغيل (OS) من خلال تطبيق MaaS360. يتم دعم توزيع وتثبيت تطبيقات المؤسسة أيضًا. يمكن للعاملين في الخطوط الأمامية استخدام فهرس التطبيق لتثبيت تطبيقات المؤسسة. الأجهزة المصممة لأغراض معينة تشمل RealWear و Amazon FireOS و Santok و Zebra والمزيد. طلب عرض توضيحي مباشر
تبسيط إجراءات الإدارة المتباينة تشخيص وحل مشكلات الأجهزة والمستخدمين والتطبيقات باستخدام IBM MaaS360، مما يوفر لفرق تقنية المعلومات رؤيةً مفصلة وتحكمًا تفصيليًا، ويسهل الإنتاجية القصوى لمستخدمي الأجهزة المحمولة. ويبسط ذلك الدعم عن طريق تمكينك من: تأمين الجهاز عبر التسييج الجغرافي لموقع معين، وتثبيت تحديثات نظام التشغيل للحفاظ على أمان الجهاز، وتحديد موقع الأجهزة المفقودة أو المسروقة، ومساعدة المستخدمين من خلال بوابة الخدمة الذاتية، والمزيد. طالع خيارات التسعير
إدارة الهوية والوصول (IAM) تقديم تسجيل الدخول الموحد (SSO) والمصادقة متعددة العوامل (MFA) لتطبيقات المؤسسة والسحابة باستخدام MaaS360 Identity، بشكل جاهز من خلال التكامل مع IBM Cloud® Identity. بالتزامن مع قواعد الامتثال التلقائية، يمكن تهيئة سياسات الوصول المشروط (CA) المستندة إلى المخاطر لضمان عدم تفاعل المستخدمين الخطرين مع البيانات الحساسة أو الموارد المؤسسية الأخرى. اطلع على مزيد من التفاصيل
أمثلة على الأجهزة المصممة لأغراض معينة
الأجهزة غير القائمة على خدمات Google للأجهزة المحمولة

أي جهاز غير قائم على خدمات Google للأجهزة المحمولة يمكنه التسجيل من خلال رمز الاستجابة السريع أو أوامر ADB.

 
Santok

يدير MaaS360 مجموعة واسعة من أجهزة Santok غير المزودة بخدمات Google للأجهزة المحمولة والأجهزة المتينة، ويغطي صناعات متنوعة بدءًا من الرعاية الصحية وحتى الاتصالات.
أجهزة Amazon FireOS

تم بناء FireOS على نظام Android، وهو نظام تشغيل يدعمه ويديره MaaS360 للعديد من حالات الاستخدام في الصناعة.
RealWear

يستخدم العاملون في الخطوط الأمامية تقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي على نطاق واسع في مجال التصنيع، ويدعم MaaS360 أجهزة RealWear المتينة.
سيناريوهات النشر لا يتوفر متجر Google Play وخدمات Google

دولة لا تسمح بخدمات Google أو متجر Google Play حيث تتواجد أجهزة تعمل بنظام Android وتحتاج إلى إدارة. على سبيل المثال، الأجهزة المستخدمة في دولة مثل الصين.

تقييد الوصول إلى الإنترنت

العملاء الذين لديهم قواعد وصول صارمة تسمح بالوصول إلى شبكة داخلية فقط. على سبيل المثال، الأجهزة الموجودة في مركز تصنيع أو مركز تخزين يتطلب إمكانية وصول منغلقة.

 الأجهزة غير المعتمدة من Google

تستخدم العديد من الشركات أجهزة تعمل بنظام AOSP والمصممة لأغراض معينة وغير معتمدة من Google. على سبيل المثال، جهاز لوحي في غرفة اجتماعات يُستَخدَم في تسجيل معلومات الحجز ولا يتطلب خدمات متقدمة أخرى.
يتوقع الناس ببساطة أن تتوفر التقنية وتعمل جيدًا. ساعدنا MaaS360 في تحقيق ذلك بأقل تكلفة تشغيلية. مدير عمليات ودعم الأجهزة المحمولة شركة أدوية عالمية
دراسات حالة Independent Health

منظمة غير هادفة للربح تؤمّن المعلومات الشخصية لأعضائها البالغ عددهم 400,000 عضو.
شركة أدوية عالمية

شركة أدوية عالمية من قائمة Fortune 100 تستخدم إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) من MaaS360 لدعم العديد من المنصات المختلفة من خلال وحدة تحكم إداري واحدة.
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إدارة الأجهزة المحمولة (MDM)

أساس أي نشر لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) هو برنامج إدارة الأجهزة المحمولة (MDM). في حين أن حلول إدارة النقاط النهائية الموحدة (UEM) تقدم مجموعة غنية من أدوات الأمن والإنتاجية لأي جهاز، إلا أن ذلك لا يهم إذا لم يتم تسجيل الأجهزة نفسها وإدارتها على المستوى الأساسي. توفر حلول إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) السياسات المعتمدة على واجهة برمجة التطبيقات (API)، والدعم في اليوم ذاته لجميع أنظمة التشغيل الشهيرة، وقواعد الامتثال وتوزيع التطبيقات التي تشكل العمود الفقري لأي منصة إدارة أجهزة محمولة (MDM).
إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)

توفر إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) نهجًا مبسطًا وموحدًا لإدارة الأجهزة. إنها تتويج لسياسة الأجهزة المتوفرة في إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) وميزات أمن البيانات والهوية التي تتوفر من خلال نشر إدارة التنقل المؤسسي (EMM). تضيف إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) إلى تلك القدرات من خلال توفير الدفاع ضد التهديدات، وتحليلات الذكاء الاصطناعي، وإدارة أي جهاز — سواء كان هاتفًا ذكيًا، أو جهازًا لوحيًا، أو كمبيوتر محمولاً، أو كمبيوتر مكتبيًا، أو إنترنت الأشياء (IoT) — والذي يستخدم أيًا من أنظمة التشغيل الأجهزة المحمولة الشائعة.
إدارة التنقل المؤسسي (EMM)

تمثل حلول إدارة التنقل المؤسسي (EMM) تطورًا من إدارة الأجهزة المحمولة (MDM)، وهي نقطة منتصف الطريق نحو الإدارة الكاملة لنقاط النهاية الموحدة (UEM) مع التركيز على تجربة المستخدم وأمن البيانات. ضمن MaaS360، تشتمل ميزات إدارة التنقل المؤسسي (EMM) على الحاوية الآمنة — وهي آلية تحديد وصول مشفرة تُثَبَّت على أجهزة المستخدمين المزودة بتطبيقات مكان العمل — بالإضافة إلى أدوات الهوية وسياسات إدارة التطبيقات المحمولة للتطبيقات المؤسسية.
خدمات نجاح التنقل

تساعدك عروض خدمات التنقل المنسقة على تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من استثمارك في MaaS360 طوال دورة حياة إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM). تتراوح مشاركات مختبرات IBM ذات الخبرة الأمنية لخدمات نجاح التنقل من العروض المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مشروعات المؤسسات الكبيرة.

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