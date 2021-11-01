تتيح لك ®IBM Cloud Object Storage إنشاء مخزن بيانات مركزي لتخزين كميات غير محدودة تقريبًا من بيانات الذكاء الاصطناعي. يمكنك تنظيم البيانات وتجهيزها بتنسيقها الأصلي من دون الاضطرار إلى الدخول والخروج من IBM Cloud Object Storage. استفد من مخزن البيانات المحسّن لأحمال تشغيل البيانات والذكاء الاصطناعي، معززًا بإمكانات الاستعلام والحوكمة وتنسيقات البيانات المفتوحة من أجل الوصول إلى البيانات ومشاركتها عبر محركات استعلام متعددة. ابدأ في دقائق واستمتع بمزايا الأمن والحوكمة والأتمتة المدمجة.

