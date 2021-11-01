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رسم توضيحي يُظهر خطوطًا زرقاء رفيعة تُشكل أنماطًا مثلثة رفيعة

تتيح لك ®IBM Cloud Object Storage إنشاء مخزن بيانات مركزي لتخزين كميات غير محدودة تقريبًا من بيانات الذكاء الاصطناعي. يمكنك تنظيم البيانات وتجهيزها بتنسيقها الأصلي من دون الاضطرار إلى الدخول والخروج من IBM Cloud Object Storage. استفد من مخزن البيانات المحسّن لأحمال تشغيل البيانات والذكاء الاصطناعي، معززًا بإمكانات الاستعلام والحوكمة وتنسيقات البيانات المفتوحة من أجل الوصول إلى البيانات ومشاركتها عبر محركات استعلام متعددة. ابدأ في دقائق واستمتع بمزايا الأمن والحوكمة والأتمتة المدمجة.
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ما يمكنك فعله
تحسين التكلفة لمستودع البيانات الذي تستخدمه

قم بتحسين أحمال تشغيل مستودعات البيانات، وحقق أداءً قيمته تُقدر بضعفي السعر. يمكنك تقليل تكاليف مستودعات البيانات لديك، مثل Hadoop، بنسبة تصل إلى 50% من خلال تحسين أحمال التشغيل.

 تحديث بحيرة البيانات التي تستخدمها

حقق قيمة أكثر من بياناتك عن طريق تحديث بحيرات البيانات غير الفعالة ذات الأداء والأمن والحوكمة الشبيهة بالمستودعات. يمكنك الوصول إلى جميع بيانات السحابة مجمعة باستخدام محركات الاستعلام المتعددة.

 استخدام تحليلات Apache Spark

احصل على طبقة تخزين دائمة منخفضة التكلفة وقابلة للتوسع مخصصة للتحليلات مع ميزة اتصال معزز بخدمات Apache Spark.

 تخزين نماذج التدريب

يمكنك تسريع سير عمل التعلم الآلي والعميق حتى تتمكن من دمج الذكاء الاصطناعي في عملك. أنشئ نماذج الذكاء الاصطناعي ودرّبها، وجهز البيانات وحللها في بيئة واحدة متكاملة.

 حماية بيانات الذكاء الاصطناعي لديك

توفر وحدة التخزين على IBM Cloud الأمن واستدامة البيانات لتخزين كميات كبيرة من البيانات، ما يساعد على حماية بياناتك من العبث أو التلاعب بها عن طريق هجمات برامج الفدية الخبيثة، ويساعد على ضمان تلبيتها لمتطلبات الامتثال والأعمال.

 بناء مسارات البيانات وتحليلها

يمكنك تخزين كميات هائلة من بيانات إنترنت الأشياء (IOT) بتكلفة منخفضة والسماح لأطر عمل التحليلات بالوصول إلى البيانات مباشرةً. جهز مسارات البيانات وتحكم بها بسهولة لإنشاء بيانات جاهزة للتحليلات.
المزايا تخزين بيانات سير عمل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي

يمكنك إدخال أدوات مثل IBM watsonx.ai من أجل تدريب إمكانات كل من التعلم الآلي التقليدي وإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة والتحقق من سلامتها وضبطها ونشرها. اختر Cloud Object Storage كمصدر البيانات لديك واستفد من مزايا قابلية التوسع غير المحدودة والاستدامة الفائقة بتكلفة منخفضة.

 إنشاء المعارف والتنبؤات

يمكنك زيادة أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي، في جميع بياناتك، أينما كانت بفضل منظومات بحيرة البيانات المفتوحة، مثل watsonx.data – المدمج أصلاً ضمن IBM Cloud Object Storage بتكلفة أقل بنحو 50% وأداء قيمته تُقدر بضعفي السعر.

 تخزين البيانات لمشاريع حوكمة الذكاء الاصطناعي

يمكنك تعزيز المسؤولية والشفافية وإمكانية التفسير عند استخدام watsonx.governance، وتعيين Cloud Object Storage كمصدر البيانات لديك للحصول على أمان وتشفير رائدين في الصناعة والحفظ الدائم إلى جانب الضوابط المعتمدة من FS للصناعات المنظمة.

 التوليد المعزَّز بالاسترداد (RAG)

من خلال الحفظ الدائم للبيانات وإمكانات مراقبة الضوابط – تدعم IBM Cloud Object Storage الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل بنية RAG القابلة للنشر بدعم من watsonx.ai، ما يساعد على حماية بياناتك من العبث أو التلاعب بها عن طريق هجمات برامج الفدية الخبيثة، كما تساعد على ضمان تلبيتها لمتطلبات الامتثال والأعمال.

 إجراء تحليلات Apache Spark

توفر IBM Cloud Object Storage اتصالاً معززًا بخدمات Apache Spark لتخزين البيانات من مصادر متعددة. يمكنك فصل الطبقات لتخزين البيانات في طبقة Object Storage وإنشاء المجموعات في watsonx.data، IBM Analytics Engine أو غيرها من عمليات نشر Spark.

 نقل البيانات بسهولة من مجموعات HDFS

يعمل IBM Big Replicate على تفريغ مساحة على مجموعات Hadoop من خلال نقل البيانات بكفاءة من مجموعات بيانات Hadoop إلى IBM Cloud Object Storage، ما يوفر عملية نسخ دائمة واتساق البيانات في الوقت نفسه، بتكلفة أقل بنحو 50% وأداء تُقدر قيمته بضعفي قيمة HDFS.

 إجراء استكشاف البيانات الذكي

يساعدك IBM Watson Knowledge Catalog على التحكم في البيانات بمجرد وجودها في IBM Cloud Object Storage باستخدام أدوات تحليل البيانات التي تُقسم البيانات وتحميها للسماح بحوكمة أفضل.

 استخدام إمكانات التخزين ميسورة التكلفة والمرنة والفائقة الاستدامة

صُممت IBM Cloud Object Storage بحيث تُحقق استدامة البيانات بنسبة 99.999999999999%، ما يجعل مستودع البيانات المركزي فائقًا ومنخفض التكلفة في الوقت نفسه لتخزين كميات غير محدودة تقريبًا من البيانات من أي نوع ومن أي مصدر.

 الوصول إلى التشفير الغني بالأمان

يمكنك تأمين البيانات باستخدام تشفير الخادم التلقائي أو مفاتيح IBM Quantum Safe التي تديرها مفاتيح IBM Key Protect أو Hyper Protect Crypto Services، المبنية على أعلى مستوى من الأمان بأجهزة معتمدة من المستوى 4 من FIPS 140-2.

تعليقات العملاء

"ما زلنا في بداية هذه الرحلة. ولقد عززت هذه المبادرة مع IBM قناعتنا بأن الذكاء القانوني على وشك الدخول في عصر تحولي، وأن Blendow Group على استعداد لتحقيق الريادة في هذا التغيير". Johan Wallquist، كبير مسؤولي قسم الابتكار الرقمي، Blendow Group
"لقد قدمنا الكثير من الأدوات المختلفة إلى هذا المجال على مر السنين، وتمكنّا من حل مشكلة أتمتة عملية تقدير القطع والوزن بالقيراط واللون منذ فترة طويلة. كان الصفاء هو أقصى أمانينا، وكان الذكاء الاصطناعي هو الوسيلة لتحقيقه". Pritesh Patel، الرئيس التنفيذي للعمليات المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة
"من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات الجديدة وتطوير فئة جديدة من السفن الفعالة والصديقة للبيئة التي تعمل من دون طاقم، ستبدأ MAS عصرًا جديدًا من الاستكشافات البحرية في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إليها." Brett Phaneuf المؤسس المشارك لشركة ProMare ومدير مشروع سفينة Mayflower ذاتية القيادة
"على الرغم من أننا شركة حديثة العهد نسبيًا، إلا إننا أعددنا إطارًا أمنيًا خارجيًا ومتوافقًا مع معيار الأمن العالمي ISO 27001 لتطوير حلولنا واستضافتها وصيانتها ودعمها. بفضل امتثال IBM لهذا المعيار، أصبحت عمليات التدقيق لدينا أسهل إلى حد كبير". Rahul Powar، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Red Sift
دراسات حالة مجموعة Blendow Group

من بين الشركات الرائدة في توزيع المعرفة والمعلومات القانونية في السويد، تستفيد مجموعة Blendow Group من IBM Cloud Object Storage و watsonx.ai لتعزيز كفاءة تحليل المستندات القانونية وزيادتها.

 اقرأ دراسة الحالة Skåne University Hospital

استخدم هذا المستشفى السويدي IBM Cloud Object Storage لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات الجراحية والاحتفاظ بها.

 اقرأ دراسة الحالة Happiest Minds Technologies Limited | IBM

يتمثل حل تحقيق Digital Content Monetization (DCM) الذي تقدمه شركة Happiest Minds في منصة برمجيات كخدمة (SaaS) تستخدم IBM Cloud مع IBM Cloud Object Storage لتزويد العملاء في الوقت الفعلي باستطلاعات رأي، ورسوم بيانية تفاعلية، وقصاصات، ومنشورات التواصل الاجتماعي، ومحتوى سمعي وبصري، وروبوتات معرفة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

 اقرأ دراسة الحالة الإذاعة العامة على سحابة Comtelsat | IBM

تستخدم Comtelsat سحابة IBM Cloud مع IBM Cloud Object Storage من أجل تزويد هيئات البث بمنصات تقنية المعلومات المرنة التي يمكنها تقديم مقاطع فيديو بأحجام بيتابايت بسلاسة وموثوقية، بفضل خوارزميات التعلم الآلي التي يمكنها تحويل محتوى مقطع الفيديو المتوفر إلى قيمة جديدة للأعمال.

 اقرأ دراسة الحالة فك تشفير المادة الجزيئية المظلمة في علم الأيض المكاني باستخدام وظائف IBM Cloud

يُطور مختبر علم الأحياء الجزيئي الأوروبي (الرابط ينقلك خارج موقع IBM.com) (EMBL) أساليب المعلوماتية الحيوية وبرامج السحابة لمعالجة التحديات الرئيسية في علم الأيض المكاني، بما في ذلك خوارزمية تُمكّن من العثور على الجزيئات المخفية ضمن وحدات جيجابايت من بيانات الأيض المكاني (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) في IBM Cloud Object Storage.

 اقرأ دراسة الحالة المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة | IBM

يستخدم المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة IBM Cloud من أجل إحداث ثورة في مجال صناعة الماس، باستخدام IBM Cloud Object Storage، وهو حل تخزين ميسور التكلفة يُلبي جميع متطلبات المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة المتعلقة بإمكانيات التوسع والوصول. كما توفر IBM Cloud Object Storage التشفير المدمج والتخزين المطابق للسياسة وغير القابل للتغيير والقابل للتسجيل مرة واحدة وللقراءة مرات عديدة (WORM).

 اقرأ دراسة الحالة Promare - Mayflower | IBM

تغيير جوهري — وضع مسار جديد لأبحاث المحيطات مع إصدار سفينة من سفن الأبحاث ذاتية القيادة تمامًا ومعززة بالذكاء الاصطناعي ومدعومة بسحابة IBM Cloud وIBM Cloud Object Storage.

 اقرأ دراسة الحالة Red Sift - رائدة في مجال الأمن الإلكتروني المستقبلي

تحمي الحلول القائمة على السحابة من تهديدات البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

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حالات الاستخدام ذات الصلة النسخ الاحتياطي والاسترداد

إذا أردت استبدال عمليات التخزين على الشرائط وتبسيط عمليات النسخ الاحتياطي وتسهيل عمليات الأرشفة، فيمكنك تجربة سحابة التخزين المستدامة والمفعمة بالأمان والميسورة التكلفة وإمكانات السحابة الأصلية وحل النسخ الاحتياطي والاسترداد التلقائي والمتسق مع التطبيقات.

 أرشفة البيانات

تُسهّل إمكانات الفصل إلى طبقات وشركاء بوابة الملفات والنظام البنائي لحلول الشركاء المتكاملة عمليات نقل البيانات وأرشفتها. يمكنك تحقيق وفورات في التكاليف من خلال خفض تكاليف البنية التحتية لتقنية المعلومات والتكاليف التشغيلية وتسهيل الوصول إلى البيانات التي يصعب الوصول إليها.

 تخزين بيانات التطبيقات السحابية الأصلية

تُعد بنيتنا التحتية المرنة مثالية للكميات الكبيرة من البيانات غير المنظمة، وتوفر تخزينًا موزعًا يسهل الوصول إليه عبر واجهة برمجة التطبيق مع تكامل بسيط في IBM Cloud من أجل تسهيل عملية دمج تطبيقات السحابة الأصلية بسرعة وتدفق عناصر التطبيقات وتحديثها على المطورين.
اتخِذ الخطوة التالية

استمتع بسعة تخزين تصل إلى 5 جيجابايت شهريًا مجانًا أو اطلع على خيارات التسعير التي تناسب احتياجات عملك.

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