وفقًا لبحث أجرته®IBM، فإن حوالي 42% من الشركات التي شملها الاستطلاع تستخدم الذكاء الاصطناعي في أعمالها. من بين جميع حالات الاستخدام، أصبح الكثير منا الآن على دراية تامة بروبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمعالجة اللغة الطبيعية والتي يمكنها الإجابة عن أسئلتنا والمساعدة في مهام مثل كتابة البريد الإلكتروني أو المقالات. ومع ذلك، حتى مع انتشار استخدام روبوتات المحادثة هذه على نطاق واسع، لا تزال الشركات تواجه بعض التحديات في بعض الأحيان. على سبيل المثال، يمكن أن تُظهر روبوتات المحادثة هذه نتائج غير متسقة لأنها تسحب من مخازن بيانات كبيرة قد لا تكون ذات صلة بالاستعلام المطروح.
لحسن الحظ، برز التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) كحل واعد لتأسيس النماذج اللغوية الكبرى (LLMs) على أدق وأحدث المعلومات. وكإطار عمل للذكاء الاصطناعي، يعمل التوليد المعزز بالاسترجاع على تحسين جودة الردود التي تُنشئها النماذج اللغوية الكبرى من خلال تأسيس النموذج على مصادر المعرفة لتكملة التمثيل الداخلي للمعلومات في النموذج. كشفت شركة IBM عن مجموعتها الجديدة من منتجات الذكاء الاصطناعي، ™watsonx ، والمزودة بالتوليد المعزز بالاسترجاع، في مايو 2023.
بعبارة بسيطة، تشبه الاستفادة من التوليد المعزز بالاسترجاع جعل النموذج يخضع لامتحان كتاب مفتوح، حيث إنك تطلب من روبوت المحادثة الإجابة عن سؤال مع توفر جميع المعلومات المتاحة بسهولة. ولكن كيف يعمل التوليد المعزز بالاسترجاع على مستوى البنية التحتية؟ مع مزيج من خدمات المنصة كخدمة (PaaS)، يمكن تشغيل التوليد المعزز بالاسترجاع بنجاح وسهولة، ما يتيح نتائج الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات في مختلف المجالات التي تستخدم النماذج اللغوية الكبرى.
يتطلب الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، بنية تحتية موزعة مستدامة للغاية وكثيفة الحوسبة والبيانات. في حين أن الذكاء الاصطناعي هو العنصر الرئيسي لإطار عمل التوليد المعزز بالاسترجاع، فإن "المكونات" الأخرى مثل حلول المنصات كخدمة هي جزء لا يتجزأ من هذا المزيج. تعمل هذه العروض، وتحديدًا العروض الخالية من الخادم وعروض التخزين، بجدية خلف الكواليس، ما يتيح معالجة البيانات وتخزينها بسهولة أكبر، ومن ثَم تقديم نواتج دقيقة بشكل متزايد من روبوتات المحادثة.
تدعم التقنية التي لا تستند إلى الخادم أعباء العمل كثيفة الحوسبة، مثل تلك التي يدعمها التوليد المعزز بالاسترجاع، من خلال إدارة البنية التحتية الخاصة بها وتأمينها. وهذا يوفر الوقت للمطورين، حتى يتمكنوا من التركيز على عملية البرمجة. تُمكّن التقنية التي لا تستند إلى الخادم المطورين من إنشاء التعليمات البرمجية للتطبيقات وتشغيلها من دون وجود الخوادم أو البنية التحتية الداعمة أو إدارتها.
إذا كان المطور يُحمّل البيانات إلى أحد النماذج اللغوية الكبرى أو روبوت محادثة ولكن لا يعرف كيفية معالجة البيانات مسبقًا بحيث تكون بالتنسيق المناسب أو تصفيتها للوصول إلى نقاط بيانات محددة، فيمكن أن يتولى IBM Cloud® Code Engine القيام بكل ذلك نيابةً عنه - ما يسهل العملية الإجمالية التي تهدف إلى الحصول على مخرجات صحيحة من نماذج الذكاء الاصطناعي. وبصفتها منصة مدارة بالكامل من دون خادم، يمكن أن يوسع IBM Cloud Code Engine نطاق التطبيق بسهولة من خلال إمكانات الأتمتة التي تدير البنية التحتية الأساسية وتؤمنها.
وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان المطور يُحمّل المصادر إلى النماذج اللغوية الكبرى، فمن المهم أن يكون لديه تخزين آمن ومرن ومستدام للغاية. وهذا أمر حساس خاصة في المجالات شديدة التنظيم مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والاتصالات.
على سبيل المثال، يوفر IBM Cloud Object Storage الأمن واستدامة البيانات لتخزين كميات كبيرة من البيانات. بفضل إمكانات الحفظ الدائم للبيانات ومراقبة الضوابط – يدعم IBM Cloud Object Storage التوليد المعزز بالاسترجاع من خلال المساعدة على حماية بياناتك من العبث أو التلاعب بها عن طريق هجمات الفدية الخبيثة، ويساعد على ضمان تلبيتها لمتطلبات الامتثال والأعمال.
بفضل المجموعة التقنية الواسعة المقدمة من شركة IBM، بما في ذلك IBM Code Engine وCloud Object Storage، يمكن للمؤسسات في مختلف المجالات الاستفادة بسلاسة من التوليد المعزز بالاسترجاع والتركيز على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر فعالية في أعمالها.
لقد أثبتنا أن التوليد المعزز بالاسترجاع ذو قيمة كبيرة في تحقيق نتائج الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكن كيف يتم تطبيق ذلك على أرض الواقع؟
تتعامل Blendow Group، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات القانونية في السويد، مع مجموعة متنوعة من المستندات القانونية - تحليل وتلخيص وتقييم هذه المستندات التي تتنوع بين أحكام المحاكم إلى التشريعات والسوابق القضائية. وفي ظل وجود فريق صغير نسبيًا، احتاجت شركة Blendow Group إلى حل قابل للتوسع للمساعدة على تحليلهم القانوني. من خلال العمل مع شركة IBM Client Engineering وشركة NEXER، أنشأت مجموعة Blendow أداة مستند إلى الذكاء الاصطناعي، وتستفيد من القدرات لتعزيز البحث والتحليل، وتبسيط عملية إنشاء المحتوى القانوني، مع الحفاظ على أقصى درجات السرية للبيانات الحساسة.
وبالتعاون مع IBM Client Engineering وشركة NEXER، أنشأت Blendow Group أداة مبتكرة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من الإمكانات الشاملة في تعزيز البحث والتحليل، وتبسيط عملية إنشاء المحتوى القانوني، مع الحفاظ على أقصى درجات السرية للبيانات الحساسة.
تُعد مؤسسة Mawson’s Huts Foundation أيضًا مثالاً ممتازًا للاستفادة من التوليد المعزز بالاسترجاع لتحقيق نتائج أكبر من الذكاء الاصطناعي. تقوم المؤسسة بمهمة الحفاظ على إرث Mawson، والذي يتضمن مطالبة أستراليا الإقليمية بنسبة 42 بالمائة من أنتاركتيكا وتثقيف أطفال المدارس وغيرهم حول القارة القطبية الجنوبية نفسها وأهمية الحفاظ على بيئتها النقية.
من خلال The Antarctic Explorer، وهي منصة تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على IBM Cloud، توفر Mawson للأطفال وغيرهم إمكانية الوصول إلى القارة القطبية الجنوبية من المتصفح أينما كانوا. يمكن للمستخدمين إرسال الأسئلة عبر واجهة قائمة على المتصفح وتستخدم منصة التعلم الإمكانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمعالجة اللغة الطبيعية التي يوفرها ™IBM watsonx Assistant لتفسير الأسئلة وتقديم الإجابات المناسبة مع الوسائط المرتبطة - مقاطع الفيديو والصور والمستندات – المخزنة في والمسترجعة من IBM Cloud Object Storage.
من خلال الاستفادة من عروض البنية التحتية كخدمة جنبًا إلى جنب مع watsonx، تستطيع كل من مؤسسة Mawson Huts وشركة Blendow Group اكتساب معارف أكبر من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما من خلال تسهيل عملية إدارة وتخزين البيانات الموجودة داخلها.
لقد أثبت الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبرى بالفعل أنهما يتمتعان بإمكانات فائقة لتحويل المؤسسات في مختلف المجالات. وسواء كان الأمر يتعلق بتثقيف عموم السكان أو تحليل المستندات القانونية، فإن حلول المنصات كخدمة داخل السحابة تُعد أمرًا بالغ الأهمية لنجاح التوليد المعزز بالاسترجاع وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.
نرى في IBM أن أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي من المرجح أن تشكل العمود الفقري لأحمال التشغيل ذات المهام الحساسة، وستستضيف في النهاية وتدير البيانات الأكثر ثقةً، لذلك يجب أن تكون البنية التحتية المحيطة بها جديرة بالثقة ومرنة من حيث التصميم. بفضل IBM Cloud، يمكن للمؤسسات في مختلف المجالات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي الاستفادة من مستويات أعلى من المرونة والأداء والأمان والامتثال والتكلفة الإجمالية للملكية. تعرف على المزيد عن IBM Cloud Code Engine وIBM Cloud Object Storage أدناه.
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