حلول إنترنت الأشياء (IoT)

ربط بيانات الأصول في الوقت الفعلي بالصيانة ومهام سير العمل والذكاء الاصطناعي لتقليل فترة التعطل وتحسين الأداء.

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من الأصول المتصلة إلى اتخاذ إجراءات مدروسة

تراقب معظم منصات إنترنت الأشياء البيانات. وتساعدك IBM على تحديد الخطوة التالية.

تستثمر المؤسسات في إنترنت الأشياء للحصول على رؤية أوضح للأصول، لكن المراقبة وحدها لا تؤدي إلى تحسين العمليات. فالأنظمة المنفصلة وتأخر اتخاذ القرارات يبقيان الفِرق في وضع الاستجابة للأحداث بدلًا من استباقها. تتعامل IBM مع إنترنت الأشياء باعتباره بنية تحتية تشغيلية، حيث توفِّر بيانات موثوق بها في الوقت الفعلي للذكاء الاصطناعي وإدارة أداء الأصول ومهام سير العمل للمساعدة على تعزيز الموثوقية وتقليل فترات التعطل وتحسين العمليات.

امرأة تحلل بيانات في الوقت الفعلي على جهاز الكمبيوتر الخاص بها داخل مستودع، في عرض لتكامل التكنولوجيا في الخدمات اللوجستية.
توظيف بيانات الأصول في العمليات التشغيلية
تقليل فترات التعطل غير المخطط لها

تؤدي الأعطال غير المخطط لها إلى تعطيل العمليات وزيادة التكاليف. استخدِم بيانات إنترنت الأشياء المتصلة بمهام سير العمل في IBM® Maximo للانتقال من الصيانة التفاعلية إلى الصيانة التنبؤية.
تحسين الموثوقية والسلامة

تؤدي محدودية الرؤية إلى صعوبة إدارة الأداء والمخاطر. استخدِم البيانات في الوقت الفعلي والبيانات التاريخية لتحسين الموثوقية والسلامة.
تحديث الأنظمة القديمة

تؤدي الأنظمة القديمة إلى إبطاء عملية اتخاذ القرار. قم بدمج بيانات إنترنت الأشياء مع منصات إدارة الأصول والعمليات الحديثة لتحسين الكفاءة والتنسيق.
معالجة الفجوات في القوى العاملة

يُسهم نقص القوى العاملة وفقدان المعرفة في زيادة المخاطر. استخدِم الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات المتصلة لدعم اتخاذ قرارات أفضل وتقليل الجهد اليدوي.
تحقيق رؤية شاملة على مستوى المؤسسة

تَحُدّ البيانات المنفصلة من التنسيق بين الفِرق والمواقع. احصل على رؤية واسعة النطاق عبر الأصول والعمليات والأداء على مستوى المؤسسة.

المنتجات ذات الصلة

تربط حلول IBM بيانات إنترنت الأشياء مباشرةً بإدارة الأصول ومهام سير عمل الصيانة. ومن خلال دمج البيانات في الوقت الفعلي والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تجاوز المراقبة لدعم أداء أفضل للأصول واتخاذ قرارات تشغيلية أكثر استنارة.
IBM® Maximo Enterprise Asset Management

حافِظ على استمرارية تشغيل المعدات وتسريع عمليات الإصلاح. أدِر أعمال الصيانة من مكان واحد، واستخدِم الذكاء الاصطناعي المدمج لتحديد الأولويات، وأضِف المواقع وأنواع الأصول مع نمو أعمالك.

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رسم توضيحي لإدارة الصيانة باستخدام IBM Maximo Application Suite
IBM Maximo Real Estate and Facilities

من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات، يُتيح Maximo Real Estate and Facilities للفِرق اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين استخدام الموارد وتقليل التكاليف وتحسين إعداد التقارير.

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رسم توضيحي متساوي الأبعاد لمبانٍ مختلفة.
تكامل إنترنت الأشياء مع منصات التكامل كخدمة (iPaaS) من IBM

توفِّر منصات التكامل كخدمة (iPaaS) من IBM، المدعومة من webMethods، القدرات اللازمة لتوحيد بيانات الإنتاج ومتطلباته، ومشاركة كتالوجات المنتجات والأسعار مع الشركاء والعملاء وقياس الانبعاثات أو مزامنة عمليات سلسلة التوريد مع جداول الإنتاج.

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صورة ثابتة من فيديو إطلاق IBM webMethods Hybrid Integration تمثِّل بنية المنتج القابلة للتجزئة وميزات الذكاء الاصطناعي التي تساعد على توحيد تكامل التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات والعمليات بين الأعمال وأتمتة الأحداث ونقل الملفات المُدار، في تجربة واحدة.
إدارة بيانات إنترنت الأشياء (IOT)

يحافظ IBM Aspera على تدفق البيانات عبر المسافات الطويلة وزمن الانتقال وفقدان الحِزم والبيئات واسعة النطاق والبنى التحتية الهجينة، مع توفير السرعة والموثوقية والتحكم التي تحتاج إليها المؤسسات للحفاظ على قدرتها التنافسية.

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رسم توضيحي متساوي الأبعاد لمساحة تسليم البيانات عن طريق Aspera

الخدمات ذات الصلة

تساعدك IBM® Consulting على تصميم استراتيجيات الأصول المتصلة وتوسيع نطاقها، من خلال دمج إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وإدارة دورة حياة الأصول للانتقال من المشروعات التجريبية إلى نتائج تشغيلية قابلة للقياس على مستوى المؤسسة.

IBM Consulting للعمليات
ثلاثة رجال أعمال يعملون معًا أمام شاشة كمبيوتر.

الموارد

عامل من أصل إسباني يفحص الخزانات.
استخدِم إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي للصيانة التنبؤية
أربعة زملاء يتعاونون في مشروع، ويحللون البيانات على كمبيوتر محمول، ويناقشون الاستراتيجيات في مكتب عصري مشرق.
تعرَّف على المزيد حول حلول أتمتة تكنولوجيا المعلومات.
لقطة مقرَّبة لشخص يعمل على جهاز كمبيوتر محمول ويُبرمج من مكتب منزلي.
استكشِف موارد المطورين لابتكار قيمة من خلال الأجهزة المترابطة.
صورة مقربة لمهندس يعمل على الكمبيوتر في مركز بيانات يضم IBM z16.
تعرَّف على إدارة البيانات وإنترنت الأشياء.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشِف كيف يمكن لشركة IBM مساعدتك على تجاوز مراقبة إنترنت الأشياء عبر تحويل بيانات الأصول في الوقت الفعلي إلى نتائج عملية في مجالات الصيانة والموثوقية والأداء على امتداد دورة حياة الأصول.

  1. اطَّلِع على تقييم IDC لحلول إدارة أصول المؤسسة (EAM) الحالية