تستثمر المؤسسات في إنترنت الأشياء للحصول على رؤية أوضح للأصول، لكن المراقبة وحدها لا تؤدي إلى تحسين العمليات. فالأنظمة المنفصلة وتأخر اتخاذ القرارات يبقيان الفِرق في وضع الاستجابة للأحداث بدلًا من استباقها. تتعامل IBM مع إنترنت الأشياء باعتباره بنية تحتية تشغيلية، حيث توفِّر بيانات موثوق بها في الوقت الفعلي للذكاء الاصطناعي وإدارة أداء الأصول ومهام سير العمل للمساعدة على تعزيز الموثوقية وتقليل فترات التعطل وتحسين العمليات.