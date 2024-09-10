ما المقصود بالمطالبة الصفرية؟

على النقيض من المطالبة الصفرية، توفِّر المطالبة بخطوات قليلة للنموذج أمثلة على المدخلات والمخرجات المتوقعة للمهمة.1 يوضِّح الرسم البياني السابق الفرق بين المطالبة بخطوة واحدة والمطالبة بخطوات قليلة، مع إظهار المطالبة بخطوة واحدة أيضًا كحالة خاصة.
من خلال استخدام نموذج IBM granite-3-8b-instruct نفسه، يتم توفير أمثلة على "المشكلات" و"الفئات" المقابلة لها لهذه المهمة.2 توضِّح الأمثلة الثلاثة المقدَّمة للإدخال والإخراج استراتيجية المطالبة بخطوات قليلة. ردًا على هذه المطالبة، يُجري النموذج تنبؤًا معقولًا للفئة "متوسطة" (كما هو موضَّح بالخط الغامق).
ملاحظة: تم تنفيذ المطالبة بواسطة IBM watsonx.ai Prompt Labباستخدام وضع "Freeform".
حدِّد اسم الفئة للمشكلة الموضَّحة: عالية أو متوسطة أو منخفضة. لقد قدمت بعض الأمثلة على بعض المشكلات وأسماء الفئات المقابلة لها. توقَّع فقط اسم الفئة للمشكلة الأخيرة، وقدِّم وصفًا قصيرًا لسبب اختيار هذا الاسم.
اسم الفئة: عالية
الوصف: مشكلة ذات تكلفة أعمال عالية، تؤثِّر في العديد من المستخدمين، أو كلاهما.
اسم الفئة: متوسطة
الوصف: مشكلة تقع في مكان ما بين الفئة العالية والمنخفضة.
اسم الفئة: منخفضة
الوصف: مشكلة لها تأثير في عدد قليل من المستخدمين، أو ليست لها تكلفة أعمال عالية أو كلاهما.
المشكلة: أبلغ المستخدمون الجُدُد عن عدم تمكنهم من إنشاء حسابات.
الفئة: عالية
المشكلة: أبلغ أحد المستخدمين عن تداخل العلامات في وظيفة التحليلات الخاصة بالتطبيق.
الفئة: منخفضة
المشكلة: أبلغ المستخدمون في الولايات المتحدة عن تعطل التطبيق عند محاولة إجراء عملية شراء.
الفئة: عالية
المشكلة: أبلغ المستخدمون عن عدم تحميل الصور في التطبيق.
الفئة: متوسطة
التوضيح: تؤثِّر مشكلة عدم تحميل الصور في التطبيق على تجربة المستخدمين وقد تسبب الإحباط، لكنها لا تنطوي على تكلفة أعمال عالية ولا تؤثِّر في العديد من المستخدمين. لذلك، يتم تصنيفها على أنها مشكلة متوسطة المستوى.
عادةً يتم استخدام المطالبات بخطوات قليلة، وهي استراتيجية مستمدة من نموذج التعلم قليل الخطوات، لتحسين أداء النموذج مقارنةً بالمطالبات قليلة الخطوات في مهمة ما.1 في هذا المثال، يُنتج نموذج الذكاء الاصطناعي استنتاجات مفيدة في كلٍّ من سيناريوهات المطالبات الصفرية وسيناريوهات المطالبات بخطوات قليلة. عند اتخاذ القرار بشأن استخدام أسلوب المطالبة الصفرية أو المطالبة بخطوات قليلة، ينبغي للمرء أن يأخذ في الاعتبار قيود المشكلة والأداء الموضَّح لكلتا الاستراتيجيتين. وجد Reynolds وMcDonell (2021) أنه مع التحسينات في بنية المطالبة، يمكن أن تتفوق المطالبة الصفرية على المطالبة بخطوات قليلة في بعض السيناريوهات.4 وجد Schulhoff وآخرون (2024) نتائج مختلفة عند مقارنة أداء العديد من استراتيجيات المطالبة.5