في السنوات الأخيرة، أدَّى صعود أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT من OpenAI، وClaude من Anthropic، وIBM watsonx.aiإلى إحداث تحوُّل في الطريقة التي نتفاعل بها مع نماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). يمكن لهذه النماذج توليد استجابات شبيهة بالبشر عبر مجموعة واسعة من المهام - بدءًا من الكتابة الإبداعية إلى دعم العملاء، ومن المساعدة على البرمجة إلى دعم اتخاذ القرار في بيئات المؤسسات.

ومع ذلك، فإن جودة هذه المخرجات لا تعتمد فقط على نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها. في كثير من الحالات، يعتمد الأمر على كيفية صياغة المطالبة. حتى التغييرات البسيطة في المطالبة الأولية يمكن أن تؤثِّر بشكل كبير في استجابة النموذج - أحيانًا بتحسين الصلة والدقة أو الاتساق، وأحيانًا أخرى بجعلها أسوأ.

هنا يظهر بوضوح مفهوم تحسين المطالبات. والمقصود به هو عملية تحسين مطالبات الإدخال لتوليد نتائج أوضح وأكثر ارتباطًا وجودة من النماذج اللغوية الكبيرة.

تستعرض هذه المقالة كيف أن تحسين المطالبات -من خلال التنقيح والتكرار وإضافة السياق- يمكن أن يساعدك في الحصول على مخرجات أفضل من النماذج اللغوية الكبيرة. لكن أولًا، لنعرف ما المقصود بتحسين المطالبات وكيف يندرج ضمن المشهد الأوسع لتفاعلات الذكاء الاصطناعي.