دليل 2025 لهندسة المطالبات

الحل الشامل لإتقان فن المطالبة واستغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي بأكملها.

مرحبًا بك في موردك المثالي لإتقان هندسة المطالبات في 2025. يقدِّم هذا الدليل الشامل مجموعة منتقاة من الأدوات والدروس والأمثلة الواقعية لمساعدة المتعلمين بمختلَف مستوياتهم على فهم تقنيات هندسة المطالبات وتطبيقها بفاعلية.

مع استمرار الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعادة تشكيل الصناعات، أصبحت القدرة على صياغة مطالبات دقيقة لنماذج الذكاء الاصطناعي -بما في ذلك النماذج اللغوية الكبيرة مثل GPT-4 من OpenAI، وGranite من IBM، وClaude من Anthropic، وBard من Google، وDALL·E وStable Diffusion- مهارة أساسية. سواء أكنت تعمل مع أنظمة خاصة أم تستكشف بدائل مفتوحة المصدر، فإن هندسة المطالبات هي المفتاح لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تُعَد هندسة المطالبات هي البرمجة الجديدة. في عالم يزداد اعتماده على التعلم الآلي، أصبحت القدرة على التواصل مع الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام اللغة الطبيعية أمرًا ضروريًا. سيساعدك هذا الدليل على تصميم المطالبات وتحسينها لتحقيق نتائج فعَّالة - سواء في تطوير التطبيقات أم أتمتة سير العمل أم استكشاف التعبير الإبداعي.

بدءًا من المفاهيم الأساسية إلى الاستراتيجيات المتقدمة، يُعَد هذا الدليل مرجعك الأساسي لاستكشاف عالم النماذج اللغوية الكبيرة، وتصميم مطالبات الذكاء الاصطناعي، والابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ما وراء المطالبات - التصميم مع مراعاة السياق

تُعَد صياغة مطالبات أفضل هي البداية فقط. تكمن الخبرة الحقيقية في المطالبة المتقدمة في فهم السياق الأوسع الذي تعمل ضمنه نماذج الذكاء الاصطناعي - من نية المستخدم وتاريخ المحادثة إلى بنية بيانات التدريب وسلوك النماذج المختلفة. هنا تصبح هندسة السياق أمرًا أساسيًا، حيث تُتيح لك التحكم ليس فقط بما تسأل عنه، بل أيضًا في كيفية تفسير النموذج للمطالبة والاستجابة لها.

من خلال استخدام تقنيات مثل التوليد المدعوم بالاسترجاع (RAG) والتلخيص والمدخلات المنظمة مثل JSON، يمكنك توجيه النماذج نحو استجابات أكثر دقة وملاءمة. وسواء أكنت تعمل على توليد الكود أم إنشاء المحتوى أم تحليل البيانات، فإن التصميم مع مراعاة السياق يضمن التوافق مع المخرجات المطلوبة. يعمل هذا النهج على تعزيز أداء النماذج اللغوية الكبيرة عبر مختلَف المهام وتحسين موثوقية المخرجات في التطبيقات الواقعية.

رسائل Think الإخبارية

فكّر أبعد من المطالبات واحصل على السياق الكامل 

ابقَ مطَّلعًا على أحدث أخبار الصناعة وأدوات الذكاء الاصطناعي والاتجاهات الناشئة في هندسة المطالبات مع رسائل Think الإخبارية. بالإضافة إلى ذلك، احصل على شرح جديد، ودروس تعليمية، ورؤى الخبراء— تصلك مباشرة إلى بريدك الوارد. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

البدء باستخدام هندسة المطالبات

استكشِف دليل هندسة المطالبات من خلال مسار منظم مخصص للمتعلمين والمطورين ومحبي الذكاء الاصطناعي. سواء أكنت تعمل على تطوير روبوت محادثة أم أتمتة المهام المعقدة أم تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي، يغطي هذا الدليل كل ما تحتاجه لإتقان فن وعلم تصميم المطالبات.

لمحة عامة

اكتسِب فهمًا شاملًا لهندسة المطالبات، وأهميتها المتزايدة في معالجة اللغة الطبيعية، وكيف تمكِّن المستخدمين من التفاعل مع الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام مطالبات عالية الجودة.
تعرّف على المزيد
المطالبات الوكيلة

تعرَّف على كيفية توجيه وكلاء الذكاء الاصطناعي لاتخاذ إجراءات مستقلة، واتخاذ القرارات، وإكمال خطوات متعددة أو وسيطة في سير العمل - مثالي للأتمتة وتنفيذ المهام الذكية.
المطالبة المستندة إلى الأمثلة

استكشِف تقنيات المطالبة، مثل المطالبة بخطوات قليلة والمطالبة الصفرية وغيرها، لتعليم النماذج اللغوية الكبيرة باستخدام أمثلة أو سياق محدود، ما يعزز القدرة على حل المشكلات والتكيف.
المطالبة متعددة الوسائط

اكتشِف كيفية صياغة مطالبات تجمع بين النصوص والصور ووسائط أخرى للتفاعل مع النماذج متعددة الوسائط مثل Granite وGemini وGPT-4o وDALL·E، لتعزيز إنشاء المحتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
تصميم المطالبات

إتقان بنية المطالبات الفعَّالة من خلال استخدام قوالب تضمن الوضوح والدقة والتوافق مع أهدافك - وهو أمر حيوي للتعامل مع استفسارات المستخدمين وتوليد استجابات دقيقة.
تقييم المطالبات

استخدام أساليب نوعية وكمية لتقييم أداء المطالبات، بما في ذلك تقنيات تصحيح الأخطاء والمقاييس التي تضمن الاتساق والملاءمة.
اختراق المطالبات والأمان

فهم مخاطر هجمات حقن المطالبات والهجمات العدائية، وكيفية حماية نماذج الذكاء الاصطناعي من الثغرات في الأنظمة القائمة على المطالبات.
إدارة المطالبات

تنظيم المطالبات وتوثيقها وإدارة إصداراتها لضمان قابلية التوسع والتعاون. إدارة مجموعات البيانات وتتبُّع التغييرات وإعادة استخدام المطالبات عبر المشاريع بكفاءة.
تحسين المطالبات

تحسين وتكرار المطالبات لرفع جودة المخرجات، وتقليل زمن الانتقال، وضبط سلوك النموذج بما يتوافق مع أهدافك - وهو أمر مفيد بشكل خاص عند التعامل مع واجهات برمجة التطبيقات وبيانات التدريب.
تعزيز الاستدلال في المطالبات

تعزيز قدرات الاستدلال لدى الذكاء الاصطناعي باستخدام موجهات منظمة تشجع على تقنيات سلسلة الأفكار (CoT) والاتساق الذاتي واستراتيجيات شجرة الأفكار لتدفق منطقي أعمق.
أدوات المطالبات

استكشِف مجموعة متنوعة من أدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي التي تدعم إنشاء المطالبات واختبارها وتصويرها ونشرها - وهي مثالية للمطورين والباحثين على حد سواء.
الضبط الفوري

تجاوُز التوجيه اليدوي عبر ضبط النماذج بدقة باستخدام التدريب القائم على المطالبات للمهام المتخصصة، مستفيدًا من أطر العمل مفتوحة المصدر ومجموعات البيانات المنسقة.
حالات استخدام المطالبات

تصفَّح دراسات الحالة والتطبيقات الواقعية لهندسة المطالبات عبر صناعات مثل التعليم والتسويق وتطوير البرمجيات والتصميم.
تقنيات المطالبة

تعمَّق في الاستراتيجيات المتقدمة مثل توجيه سلسلة الأفكار (CoT) والمطالبة القائمة على الأدوار والتأمل الذاتي لإطلاق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة.

يُعَد هذا الدليل موردًا أساسيًا لفهم وتطبيق هندسة المطالبات عبر مجموعة من التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. لأولئك الراغبين في تجربة عملية، يقدِّم مستودع IBM.com Tutorials على GitHub مجموعة من حالات الاستخدام الواقعية وعمليات تنفيذ خطوة بخطوة باستخدام Python، كاملة مع مقتطفات من الكود ومهام سير عمل منظمة. يُعَد هذا المستودع ذا قيمة خاصة للمتعلمين والممارسين الراغبين في تعميق خبرتهم في تصميم المطالبات والتفاعل مع النماذج والمنظومة الأوسع لأدوات الذكاء الاصطناعي.

الموارد

تحقيق عائد الاستثمار: وكلاء الذكاء الاصطناعي في مؤسستك

انضم إلى ندوة عبر الإنترنت مع IBM، نستعرض خلالها كيف يمكن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع أمثلة تطبيقية عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، إلى جانب قصص نجاح IBM نفسها.
تم اختيار IBM كرائدة في علم البيانات والتعلم الآلي

تعرَّف على سبب تصنيف IBM ضمن الشركات الرائدة في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2025 بشأن منصات علم البيانات والتعلُّم الآلي.
من المشاريع المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي إلى تحقيق الأرباح: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي الفاعل أن يحافظ على العوائد المالية

اكتشف كيف تنتقل المؤسسات من تنفيذ مشاريع تجريبية متفرقة للذكاء الاصطناعي إلى استخدامه كعنصر محوري في عمليات التحول الجوهرية.

ارتقِ بمستوى خبرتك في مجال الذكاء الاصطناعي

اطّلع على كتالوجنا الشامل الذي يضم أكثر من 100 دورة تدريبية عبر الإنترنت من خلال شراء اشتراك لمستخدم واحد أو لمستخدمين متعددين، ووسّع مهاراتك عبر مجموعة من منتجاتنا بسعر مناسب.
استكشف IBM Granite

®IBM® Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وعالية الأداء، مصممة خصيصًا لدعم الأعمال، ومحسّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية وآليات الحوكمة والحماية.
أكاديمية الذكاء الاصطناعي من IBM

وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
AI in Action 2024

لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
دليل الرؤساء التنفيذيين (CEO) لعام 2025: 5 تحولات عقلية لتعزيز نمو الأعمال

فعِّل هذه التحولات الذهنية الخمسة لتجاوز حالة عدم اليقين، ودفع إعادة ابتكار الأعمال، وتسريع النمو من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.<br>
اكتشف إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلُّم الآلي، واستفد من قدراتهما الكاملة.

تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
كيف تزدهر في عصر الذكاء الاصطناعي الجديد بثقة وثبات

تعمّق في الركائز الثلاث لاستراتيجية ذكاء اصطناعي قوية: بناء ميزة تنافسية، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر الأعمال، وتعزيز الثقة في الذكاء الاصطناعي.
حلول ذات صلة
®IBM® watsonx.ai

تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت قصير وباستخدام جزء بسيط من البيانات.

 استكشف watsonx.ai
حلول الذكاء الاصطناعي

استفِد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها التي ستكون بجانبك.

 استكشف حلول الذكاء الاصطناعي
الاستشارات والخدمات في مجال الذكاء الاصطناعي

تساعد خدمات IBM Consulting AI في إعادة تصور طريقة عمل الشركات باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بأعمالها.

 استكشف خدمات الذكاء الاصطناعي
اتخِذ الخطوة التالية

باستخدام الذكاء الاصطناعي، يكشف IBM Concert عن رؤى مهمة حول عملياتك ويقدم توصيات خاصة بالتطبيق من أجل التحسين. اكتشف كيف يمكن لمنصة Concert تعزيز نمو أعمالك.

 استكشف Concert® استكشف حلول أتمتة عمليات الأعمال