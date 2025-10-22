يوفر LangChain إطار عمل قويًا لبناء سير عمل معياري في تطبيقات روبوتات المحادثة. من خلال الجمع بين المطالبات المنظمة والتسلسل الديناميكي والتكامل المتقدم للنماذج اللغوية الكبيرة، فإنه يسمح للمطورين بإنشاء مسارات قابلة للتطوير والتكيف تستفيد من تقنيات التوليد المعزز بالاسترجاع وتوفِّر مخرجات منظمة مثل JSON. فيما يلي كيفية تعامُل LangChain مع تسلسل المطالبات بشكل فعَّال:

تجريد المطالبة:يستفيد LangChain من from_template لتصميم مهام سير عمل الإدخال/الإخراج المنظمة لكل خطوة، ما يجعل من السهل التعامل مع عمليات روبوتات المحادثة المعقدة.

تكامل النموذج اللغوي الكبير:يندمج إطار العمل بسلاسة مع العديد من النماذج اللغوية الكبيرة، مثل IBM Granite وOpenAI وHugging Face، ما يُتيح ضبطًا دقيقًا للمهام المخصصة.

إدارة السلسلة: يُتيح SequentialChain وSimpleSequentialChain من LangChain سير عمل معياريًا لمسارات روبوتات المحادثة، بينما يضمن stroutputparser مخرجات منظمة مثل JSON.

سير العمل الديناميكي: باستخدام أدوات مثل ConditionalChain وقوالب رسائل النظام، يدعم LangChain سير العمل التكيُّفي، بما يتماشى مع مبادئ التوليد المعزز بالاسترجاع لتوليد المحتوى الديناميكي.